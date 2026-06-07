“Ahora sí la ‘china’ se va a imponer”: Partidarios de Keiko Fujimori rodean su casa y celebran luego del flash electoral

Simpatizantes de Fuerza Popular se congregaron frente a la vivienda de Keiko Fujimori en San Borja tras la difusión de los primeros resultados a boca de urna del balotaje frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Un grupo de simpatizantes de Fuerza Popular, partido liderado por la candidata Keiko Fujimori, se concentró este domingo frente a su vivienda en el distrito limeño de San Borja tras la difusión de los primeros resultados a boca de urna del balotaje que la enfrenta a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Aunque la aspirante permaneció en su domicilio, el ambiente mostró entusiasmo y expectativa. “Estoy tranquila y tengo la seguridad de que vamos a ganar, que ahora sí la China se va a imponer (...) Ella va a ser nuestra nueva presidenta, duela a quien le duela”, expresó una de las asistentes a la televisora ATV.

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“Yo tengo la fe y yo sé de que va a ganar. Pase lo que pase, ella va a ser nuestra nueva presidenta”, manifestó otra entrevistada al conocer que, según los primeros datos de las encuestadoras Ipsos y Datum, Fujimori alcanzó 50,7% y 50,5%, respectivamente, mientras que el representante de Juntos por el Perú sumó 49,3% y 49,5%.

“Estamos contentos con el resultado. Es lo que el Perú ha decidido y hay que respetarse. Que viva la democracia”, afirmó otro seguidor de Fujimori, quien también fue consultado sobre su postura ante una eventual derrota.

El ambiente entre los seguidores estuvo marcado por el entusiasmo y la expectativa, expresando confianza en un triunfo de Fujimori según los primeros datos de Ipsos y Datum, que la ubican ligeramente por encima del candidato rival

“Se tendría que respetar, pero no me hubiese gustado. La propuesta del candidato Sánchez no iba acorde con lo que se espera, que el Perú siga creciendo a raíz de economía”, añadió.

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Fujimori recibió el flash electoral en su vivienda junto a sus hijas Kyara y Kaori, y su hermana Sachi, y tiene previsto trasladarse en las próximas horas al hotel BTH para emitir un mensaje. Por ahora, solo se han pronunciado Luis Galarreta y Miguel Torres, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia por Fuerza Popular.

“Quiero agradecer a nombre de nuestra candidata, quien seguro más adelante se va a dirigir a ustedes, como lo hicimos en la primera vuelta. Quiero trasladar el agradecimiento de ella y de todos nosotros, primero a Dios, por esta jornada democrática”, señaló Galarreta.

También reconoció el respaldo de quienes apoyaron a Fuerza Popular, entre ellos los excandidatos Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Carlos Álvarez (País para Todos) y Carlos Espá (Sí Creo).

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Tras los resultados del flash electoral, representantes del partido Fuerza Popular se dirigen a sus militantes, agradeciendo su apoyo e instando a sus personeros a mantenerse vigilantes y defender cada voto durante el conteo oficial. | Latina

“El proceso electoral todavía no ha terminado. Más bien, el proceso electoral continúa. Este es el momento donde entra a tallar justamente nuestros personeros y la defensa de cada voto”, afirmó.

Torres, por su parte, dirigió un mensaje a los personeros de la formación naranja, que postula por cuarta vez a la Presidencia. “Sumándome al agradecimiento, un mensaje directo a nuestros guerreros por la democracia. En este momento empieza la función más importante: la lucha y la defensa del voto”, expresó.

La política llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

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