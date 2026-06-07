Segunda vuelta presidencial en Perú: así se desarrolló la jornada electoral del 7 de junio

Personas esperan para ingresar a un local de votación para sufragar durante la segunda vuelta electoral entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Huaral, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Perú vivió este domingo 7 de junio una de las jornadas electorales más trascendentales de los últimos años. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas para participar en la segunda vuelta presidencial 2026, una elección que enfrenta a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, en una contienda marcada por la polarización política, la incertidumbre y la expectativa por conocer quién conducirá el país durante el periodo 2026-2031.

La votación se desarrolló en un escenario especialmente sensible para el país. El próximo presidente asumirá el cargo en medio de una prolongada crisis institucional que ha llevado al Perú a tener ocho mandatarios en apenas una década. Además, los sondeos previos mostraban una diferencia mínima entre ambos aspirantes, lo que anticipaba una definición ajustada y una larga espera para conocer los resultados oficiales.

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Una jornada marcada por retrasos, incidentes y llamados a respetar el proceso

Miembros de las Fuerzas Armadas ayudan a un hombre a llegar a su local de votación durante la segunda vuelta electoral entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Surco, Lima, Perú, 7 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Las primeras horas de la jornada estuvieron marcadas por dificultades en la instalación de las mesas de sufragio. Diversos locales de votación en Lima y regiones reportaron retrasos debido a la ausencia de miembros de mesa y, en algunos casos, por demoras en la entrega del material electoral.

Según los reportes oficiales, todas las mesas de sufragio están instaladas a nivel nacional. Las autoridades electorales explicaron que la entrega del material solo podía realizarse cuando estuvieran presentes los tres integrantes responsables de cada mesa, ya sean titulares, suplentes o ciudadanos de la fila designados para cumplir esa función.

Uno de los casos que llamó la atención ocurrió en la región San Martín, donde la primera mesa de sufragio del país quedó instalada a las 5:35 de la mañana, incluso antes del inicio oficial de la votación. En contraste, otros centros electorales continuaban registrando problemas operativos varias horas después de iniciada la jornada.

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Las demoras llevarom al presidente del Jurado Nacional de Elecciones a ofrecer diversas conferencias de prensa para informar sobre el avance del proceso. Durante una de sus intervenciones rechazó categóricamente cualquier versión sobre un supuesto fraude electoral y aseguró que los incidentes detectados fueron corregidos de manera inmediata.

Un hombre de la tercera edad fue detenido por la policía en un centro de votación del distrito de Los Olivos, acusado de haber alterado el material electoral. El sujeto, afiliado al partido aprista, aseguraba ser personero de Juntos por el Perú, pero la agrupación política lo negó. - Canal N

Entre los hechos reportados destacaron algunos casos vinculados a cédulas de sufragio con marcas previas. Las autoridades informaron que se registraron varios episodios de este tipo y que el material fue reemplazado oportunamente para garantizar la transparencia del proceso.

Asimismo, la Policía Nacional intervino a personas involucradas en presuntas irregularidades dentro de algunos locales de votación. Uno de los casos más comentados ocurrió en Los Olivos, donde un adulto mayor fue detenido tras ser acusado de destruir material electoral.

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Pese a estos incidentes, observadores internacionales señalaron que el proceso se desarrollaba con normalidad. La misión de observación electoral de la Unión Europea indicó que no había identificado situaciones preocupantes durante las primeras horas de la votación y atribuyó las principales demoras a la ausencia de miembros de mesa.

Los candidatos votaron y el país dejó imágenes que marcaron el día

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez emitieron su voto - AFP

La candidata Keiko Fujimori inició la jornada con el tradicional desayuno electoral en San Juan de Lurigancho. Desde allí hizo un llamado a la ciudadanía para acudir a las urnas y destacó la importancia del trabajo de los personeros durante el proceso.

Horas después, la lideresa de Fuerza Popular emitió su voto en un centro de sufragio ubicado en San Borja. Tras sufragar, evitó brindar declaraciones extensas y se retiró saludando a sus simpatizantes. Su entorno informó que seguiría el desarrollo de la jornada desde su vivienda junto a familiares cercanos antes de trasladarse posteriormente a un hotel para esperar los primeros resultados.

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Por su parte, Roberto Sánchez comenzó el día en Huaral, su ciudad natal, donde compartió un desayuno junto a sus padres, esposa, hijas y allegados. Luego se trasladó a Lima para votar en San Borja.

Al emitir su sufragio, el candidato de Juntos por el Perú hizo un llamado a respetar la voluntad popular y remarcó la importancia de la fiscalización ciudadana, los organismos electorales y los observadores internacionales para garantizar la legitimidad del proceso.

¿Te imaginas ir a votar y encontrarte con un toro de casi una tonelada? Eso fue lo que vivieron los vecinos de Tiabaya, en Arequipa, cuando un agricultor llevó a su toro de pelea a su centro de votación. Este video muestra el curioso momento y la razón detrás de este peculiar paseo cívico. | HBA Noticias

La jornada también dejó numerosas escenas que captaron la atención de los ciudadanos. En Carabayllo, una mujer con delicados problemas de salud llegó en silla de ruedas a su local de votación acompañada por familiares y personal electoral. En Surco, una adulta mayor de 96 años acudió a sufragar pese a que la ley ya no la obliga a hacerlo.

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Otra de las historias más comentadas se produjo en Los Olivos, donde una cobradora de transporte público aprovechó un congestionamiento vehicular para bajar de su unidad, correr hacia su centro de votación, emitir su voto y regresar rápidamente a su trabajo.

Mientras tanto, en Arequipa, un agricultor sorprendió a los asistentes al llegar a su local de sufragio acompañado por un toro de pelea de aproximadamente 900 kilos, una imagen que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

También llamó la atención el caso de un ciudadano que acudió a votar junto a su perrita rescatada y terminó integrando una mesa de sufragio ante la ausencia de los miembros designados. La escena se convirtió en una de las más comentadas del día.

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Con los centros de votación operando en todo el territorio nacional y los candidatos a la espera de los primeros reportes, el país cerró una jornada marcada por la expectativa. La atención quedó concentrada en el conteo de votos que definirá si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez se convierte en el próximo presidente del Perú para los próximos cinco años.