JNE pide esperar los resultados oficiales de la ONPE tras difusión de boca de urna y rechaza versiones de fraude electoral

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, pidió a la ciudadanía y a las organizaciones políticas mantener la serenidad y actuar con “responsabilidad democrática” tras la difusión de resultados a boca de urna y proyecciones de encuestadoras al cierre de la segunda vuelta. “Los resultados oficiales se conocerán conforme avancen las etapas previstas por la ley”, indicó.
Burneo remarcó que la información definitiva se publicará de manera progresiva por los canales institucionales y exhortó a no difundir versiones no confirmadas que puedan generar incertidumbre. En su mensaje también convocó a autoridades, organismos electorales y actores públicos a respetar los procedimientos y los tiempos del proceso.
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La declaración se conoció luego de que Ipsos y Datum difundieran sus primeras estimaciones sobre el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, una vez levantada la restricción legal que impide divulgar encuestas y proyecciones desde las 00:00 del día de la elección hasta el cierre de urnas a las 17:00.
Burneo rechazó versiones de fraude y cuestionamientos al proceso
El titular del JNE sostuvo que los resultados oficiales se informarán de forma gradual y por vías institucionales, por lo que insistió en que el país debe esperar con calma el avance del cómputo. En esa línea, llamó a líderes, militantes y simpatizantes de las organizaciones políticas a mantener la serenidad durante las horas y los días posteriores a la votación.
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En un pronunciamiento difundido tras el cierre de las mesas, Burneo afirmó: “Negamos tajantemente cualquier narrativa de fraude” y también rechazó cualquier intento de “desmerecer la legitimidad del proceso electoral” desarrollado este domingo 7 de junio. Aseguró que no hubo fraude y que las incidencias reportadas quedaron canalizadas “adecuadamente”.
El magistrado vinculó ese llamado a la necesidad de proteger la confianza pública en el sistema democrático. “La confianza en la democracia también se construye respetando los procedimientos, los tiempos electorales y la voluntad libremente expresada por los ciudadanos”, señaló.
Keiko Fujimori lidera los flashes de Datum e Ipsos, aunque con diferencias estrechas
Las declaraciones del titular del JNE se conocieron en paralelo a la difusión de los primeros resultados a boca de urna y estimaciones de encuestadoras, que suelen marcar una primera fotografía pública antes del cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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Según el flash electoral de Ipsos, Keiko Fujimori se ubicó como “virtual ganador” con 50,7%, frente a 49,3% de Roberto Sánchez.
Por su parte, el flash electoral de Datum proyectó un ganador provisional con una diferencia también estrecha: Keiko Fujimori obtuvo 50,53% y Roberto Sánchez 49,74%, de acuerdo con la primera estimación de la empresa. La diferencia quedó dentro del margen de error de ±3%, por lo que su flash electoral solo marcó una tendencia y no permitió dar un resultado por definitivo.
¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales de la segunda vuelta?
El calendario de oficialización incluye el cómputo, la resolución de actas observadas y, de ser el caso, el recuento de votos bajo el nuevo mecanismo anunciado para este proceso. En ese contexto, Grecia Rentería, vocera del JNE, informó que la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará a mediados de julio.
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Rentería explicó que el cronograma responde al incremento de expedientes sujetos a revisión y a la aplicación del recuento cuando no se superen observaciones mediante cotejo documental. Según las cifras difundidas por la funcionaria, en estas elecciones se contabilizaron 68.520 actas observadas, un volumen que, dijo, casi duplicó lo reportado en 2021.
El JNE precisó que las diligencias de recuento se realizarán en audiencias públicas con participación de las organizaciones políticas, en un esquema que busca asegurar trazabilidad, fiscalización y cierre formal del proceso.
Resultados ONPE 2026: link oficial para seguir el avance del escrutinio
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la tarde de este domingo 7 de junio la plataforma oficial para seguir el avance del conteo y revisar los resultados del balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
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El acceso a la página de consulta se realiza mediante el enlace oficial habilitado para la segunda vuelta: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen
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