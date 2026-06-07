¿Qué regiones le darían el triunfo a Keiko Fujimori? Así quedó el mapa electoral, según el flash de Ipsos

Resultados a Boca de Urna de Ipsos: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto

Keiko Fujimori se posicionó como el virtual ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 al obtener (50.7%) de los votos, frente al (49.3%) alcanzado por Roberto Sánchez, según el flash electoral de Ipsos difundido tras el cierre de las urnas este domingo 7 de junio.

Miles de peruanos acudieron este hoy a sus centros de votaciónpara elegir al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2031. La jornada se desarrolló en todo el país y también incluyó la participación de los ciudadanos residentes en el extranjero.

El flash electoral corresponde a una estimación elaborada a partir de encuestas realizadas a los votantes al salir de los locales de sufragio. Aunque permite conocer una tendencia preliminar de los resultados, no reemplaza el conteo oficial que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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El flash electoral de Ipsos muestra a Keiko Fujimori con un 50.7% frente a Roberto Sánchez con un 49.3% en una elección presidencial. (Latina TV)

La ficha técnica de la boca de urna presidencial 2026 deIpsos Perúconsignó cobertura nacional, una muestra de 18.000encuestados y un muestreo estratificado en dos etapas. Las encuestas se aplicaron a la salida de los centros de votación a personas que ya sufragaron.

Regiones que impulsaron la ventaja de Keiko Fujimori

El flash electoral de Ipsos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 mostró una contienda ajustada a nivel nacional. Según la encuesta a boca de urna, Keiko Fujimori obtuvo el 50,7% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó el 49,3%, una diferencia de apenas 1,4 puntos porcentuales que refleja la fuerte polarización del electorado.

Ipsos Perú publica los resultados a boca de urna de las Elecciones Presidenciales 2026, mostrando a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un ajustado empate técnico a nivel nacional. (IPSOS)

Los resultados evidencian una marcada brecha entre Lima y el interior del país. En la capital, Fujimori logró un amplio respaldo con 66,1% de los votos, frente al 33,9% obtenido por Sánchez. Sin embargo, en las regiones ocurrió el escenario contrario: el candidato de Juntos por el Perú alcanzó 56,1%, mientras que la lideresa de Fuerza Popular registró 43,9%.

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Los resultados de la encuesta a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones Perú 2026 muestran un reñido empate técnico entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (IPSOS)

La diferencia también se observó entre las zonas urbanas y rurales. Fujimori se impuso con claridad en los sectores urbanos al alcanzar 55,5%, frente al 44,5% de Sánchez. En cambio, el postulante de izquierda consiguió una amplia ventaja en las áreas rurales, donde obtuvo 67,8% de los votos, más del doble del 32,2% registrado por su contendora.

Resultados nacionales a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones 2026 muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. (IPSOS)

Por regiones naturales y macrozonas, el respaldo a cada candidatura mostró patrones definidos. Fujimori dominó en la costa (63%), además de liderar en Lima (66,1%), el norte (51,5%) y el centro (52,3%). Sánchez, por su parte, logró sus mejores resultados en la sierra (68,7%), la selva (56,2%), el sur del país (73,9%) y la zona de oriente (56,2%), consolidando una votación que mantuvo la elección reñida hasta el final.

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Una tabla muestra los resultados a boca de urna de Ipsos Perú para las Elecciones Presidenciales de Perú 2026, con Keiko Fujimori obteniendo 50.7% y Roberto Sánchez 49.3%, evidenciando un empate técnico. (IPSOS)

Horario en el que se conocerán los primeros resultados no oficiales

Las primeras proyecciones no oficiales suelen conocerse desde las 17:00, cuando cierran las mesas de votación y termina la restricción para publicar encuestas. Desde ese momento, firmas como Ipsos, Datum y CPI pueden difundir resultados, según la normativa del Jurado Nacional de Elecciones.

En paralelo a las encuestas, la Asociación Civil Transparencia, en alianza con Ipsos Perú y el NDI, anunció que presentará su conteo rápido integral al 100% a las 21:00. La proyección inicial, con una muestra de entre el 70% y el 80% del total seleccionado, se esperó entre las 20:00 y las 21:00, con presencia en las 25 regiones y en más de 100 provincias.

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Esta foto compuesta presenta a Keiko Fujimori saludando y Roberto Sánchez sonriendo con un sombrero, reflejando el flash electoral de las recientes elecciones peruanas sin porcentajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del boca de urna —basado en declaraciones de votantes a la salida de los locales—, el conteo rápido se elabora con los resultados consignados en las actas de escrutinio una vez cerradas las mesas. Transparencia informó que difundirá sus resultados en conferencia de prensa y que estarán disponibles sin exclusividad en su web y redes sociales, así como en las plataformas de Ipsos Perú.

Omar Awapara, representante de la entidad, estimó que el proceso tomará menos de dos horas desde el cierre de urnas. En términos operativos, ese lapso es clave porque permite contrastar tendencias del boca de urna con una medición basada en actas.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ganaron en once regiones en la primera vuelta

Con el 100% de actas procesadas en la primera vuelta, el mapa electoral mostró un país dividido. Keiko Fujimori se impuso en once regiones: Áncash, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.

Una imagen compuesta muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos a la presidencia de Perú, junto a gráficos de la ONPE, ilustrando la intensa contienda voto a voto por los resultados electorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma elección, Roberto Sánchez ganó en once regiones: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y San Martín. Ese reparto territorial funcionó como antecedente directo para leer el flash electoral de este domingo.

Además, el recuento de la primera vuelta registró otros ganadores puntuales: Rafael López Aliaga se impuso en el extranjero y en Lima; Jorge Nieto ganó en Arequipa; y Ricardo Belmont lo hizo en Tacna. En el tramo final del conteo, solo dos actas quedaron pendientes para completar el 100% debido a una demora registrada en el distrito piurano de Querecotillo.

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