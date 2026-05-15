Perú instala 91 jurados electorales para los comicios regionales y municipales de octubre

Lima, 15 may (EFE).- Las autoridades de Perú instalaron este viernes el total de 91 jurados electorales especiales (JEE) que atenderán el proceso de los comicios regionales y municipales que se celebrarán el próximo 4 de octubre en el país.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral, informó que este viernes se instalaron y comenzaron funciones 63 JEE, que se sumaron a otros 28 que ya fueron instalados el 6 de febrero pasado.

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Estos organismos locales tienen la misión de impartir justicia electoral en primera instancia, al "atender de manera oportuna todos los casos de publicidad estatal, propaganda electoral, neutralidad y encuestas, entre otros aspectos", precisó.

En un acto previo, realizado de manera virtual, el presidente del JNE, Roberto Burneo, tomó juramento a los jefes de esos órganos temporales, quienes fueron elegidos por la Corte Superior de Justicia de cada circunscripción.

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El tribunal de cada JEE se completa con un representante de la Junta de Fiscales Superiores de la circunscripción y un ciudadano local elegido en sorteo público.

El Gobierno de Perú convocó el pasado 7 de enero elecciones regionales y municipales para el 4 de octubre próximo, cuando se celebrarán los segundos comicios del año en el país, tras los generales del 12 de abril pasado.

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En los comicios locales se elegirá a 25 gobernadores y sus respectivos vicegobernadores, 442 consejeros regionales, además de a 196 alcaldes y 1.714 regidores (concejales) de provincias, así como a 1.694 alcaldes y 9.036 regidores de distritos de todo el país.

En cumplimiento de la ley electoral peruana, el JNE estableció que el pasado 6 de abril fue la fecha límite para la renuncia de gobernadores y alcaldes que deseen postularse a estos comicios, así como para que otros funcionarios y trabajadores del Estado soliciten una licencia sin pago para postular.

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Indicó, además, que el paso al retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que deseen participar en el proceso deberá darse hasta el 16 de junio próximo.

El pasado el 12 de abril se celebraron los comicios generales para elegir a un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 15 representantes (5 titulares y 10 suplentes) al Parlamento Andino para el período 2026-2031.

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La votación determinó que los dos candidatos presidenciales con mayor votación, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, disputarán el próximo 7 de junio una segunda vuelta electoral. EFE