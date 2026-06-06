ONPE y JNE confirman que material electoral ya fue entregado al 100% en todos los centros de votación de Lima y Callao

ONPE culminó la distribución del material electoral en Lima Metropolitana y el Callao antes de la segunda elección presidencial del 7 de junio. Difusión

A pocas horas de la segunda elección presidencial del 7 de junio, los organismos electorales informaron que culminó la distribución del material de votación en Lima Metropolitana y el Callao. La operación formó parte de los preparativos finales para garantizar el funcionamiento de las mesas de sufragio en la jornada electoral.

Desde Lima, representantes de los organismos electorales presentaron un balance de las operaciones ejecutadas durante las últimas horas. La información fue difundida en una conferencia de prensa conjunta encabezada por funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes detallaron el estado de la preparación logística en la capital y el resto del país.

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El reporte incluyó datos sobre el traslado de materiales, las acciones de fiscalización y la participación de diversas entidades del Estado encargadas de garantizar el desarrollo de la votación.

Material electoral llegó a todos los locales de Lima y Callao

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, informó que todo el material electoral destinado a Lima Metropolitana y el Callao llegó a los locales de votación dentro del plazo previsto.

Durante su intervención, explicó que los vehículos iniciaron el despliegue durante la noche anterior desde la sede de Lurín y que la hora estimada de entrega era la una de la tarde. Según indicó, el objetivo se cumplió conforme al cronograma establecido.

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“Hemos llegado y hemos cumplido el plazo estimado y hemos dejado todo el material electoral en los locales de votación de Lima y Callao”, señaló.

Pachas también destacó la participación de los fiscalizadores del JNE y de la Policía Nacional del Perú durante todo el traslado. Según precisó, ambas instituciones acompañaron el recorrido y supervisaron la llegada de los materiales a los diferentes puntos de destino.

El JNE reporta cumplimiento de las tareas de fiscalización

Más de 2 mil locales de votación recibieron material electoral, tras un despliegue iniciado desde la sede de Lurín durante la noche. Difusión

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, sostuvo que el organismo electoral cumplió las labores de monitoreo, supervisión y fiscalización previstas para esta etapa del proceso.

De acuerdo con sus declaraciones, la coordinación entre las entidades del sistema electoral permitió un seguimiento permanente de cada una de las fases de organización. El funcionario resaltó la articulación entre la ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el propio JNE.

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“Ya estamos listos con toda la logística y con todo el proceso de fiscalización para que mañana a las seis de la mañana se abran los locales”, afirmó.

Burneo también mencionó la participación de instituciones como la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, entidades que acompañaron el proceso mediante labores de control y observación.

Más de dos mil locales recibieron material electoral

María Elena Tillet Roy, gerente encargada de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, explicó que el despliegue de material electoral en Lima y Callao se realizó de manera ininterrumpida desde las diez de la noche.

Según los datos proporcionados por la funcionaria, el operativo comprendió la entrega de material en 2.253 locales de votación, donde funcionarán 29.266 mesas de sufragio.

La funcionaria también informó que el despliegue nacional continuaba durante la tarde en distintas provincias, especialmente en zonas urbanas, luego de que los envíos hacia áreas alejadas, fronterizas y sectores del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) se efectuaran en días previos.

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Las autoridades recordaron que los locales de votación abrirán sus puertas a las seis de la mañana. Asimismo, indicaron que los miembros de mesa deberán presentarse con anticipación para iniciar la instalación de las mesas de sufragio desde las siete de la mañana.

Durante la conferencia también se reiteró que algunos locales inicialmente considerados para la votación fueron reasignados por razones de seguridad. Bernardo Pachas explicó que espacios como el parque Kennedy, en Miraflores, y el parque Ramón Castilla dejaron de funcionar como centros de votación tras una recomendación de la Policía Nacional.

Según precisó, personal orientador permanecerá en esos lugares para informar a los ciudadanos sobre los nuevos centros asignados.

La ONPE informó además que los cambios fueron comunicados mediante sus plataformas digitales y canales de atención al público. Las autoridades insistieron en que los ciudadanos consulten previamente su local de votación y acudan portando únicamente su documento nacional de identidad para agilizar el tránsito dentro de los centros electorales.

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