Perú

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, jueves 4 de junio de 2026

Las estaciones de servicio en Perú exhiben actualmente variaciones de hasta cinco soles por galón en el precio de los combustibles, una diferencia que impacta tanto a familias como a transportistas.

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Mano sostiene billetes de soles peruanos (20, 50, 100) junto a un surtidor de combustible con etiquetas de gasohol, diésel, GLP y el logo Osinergmin Facilito.
Una mano sostiene billetes de soles peruanos frente a un surtidor de combustible que muestra opciones como gasohol, diésel y GLP, reflejando la decisión económica diaria de los consumidores en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente incremento en el precio de los combustibles ha despertado inquietud en diversos sectores de la sociedad peruana. Reportes del 4 de junio de 2026 señalan diferencias de hasta cinco soles por galón entre estaciones de servicio, un margen que afecta directamente tanto el presupuesto de los hogares como los costos operativos del transporte público y privado.

De acuerdo con datos de la plataforma Facilito, desarrollada por Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), la dispersión tarifaria entre distritos y puntos de venta se acentúa, lo que obliga a los usuarios a comparar opciones para mitigar el impacto económico.

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Los datos actualizados para Lima HOY 4 de junio muestran<b>:</b>

Gasohol Regular (90 octanos):

  • Precio mínimo: S/ 17,79 por galón
  • Precio máximo: S/ 23,49 por galón

Gasohol Premium (95-97 octanos):

  • Precio mínimo: S/ 18,78
  • Precio máximo: S/ 25,49

Diésel B5 S-50 UV:

  • Precio mínimo: S/ 21,58
  • Precio máximo: S/ 26,99

De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.

Un hombre de espaldas, con gorra negra y chaqueta de mezclilla, fotografía con su móvil el visor digital de una bomba de gasolina con logo Profeco, sosteniendo un recibo. Vehículos de fondo.
Un ciudadano fotografía el medidor digital de una bomba de gasolina que exhibe un adhesivo de Profeco, mientras compara los datos con su recibo en una estación de servicio mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto en los conductores y el rol de Facilito

La volatilidad del precio de la gasolina obliga a los usuarios a tomar decisiones informadas. El comparador de precios Facilito se ha consolidado como un recurso clave. Esta herramienta permite identificar las estaciones de servicio más accesibles y ayuda a los usuarios a planificar sus compras en un contexto de incertidumbre.

Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:

  • Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.
  • Visualización de estaciones por cercanía y costo.
  • Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.

Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

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Estación de servicio con surtidores modernos, un letrero digital de precios (23.49, 21.79, 18.99, 17.59) y los logos de Facilito y Osinergmin.
Una estación de servicio en Lima, Perú, exhibe sus surtidores y un cartel digital con precios de combustible variados, con los logos de Facilito y Osinergmin visibles bajo un cielo nublado, reflejando el panorama energético local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones

La distribución de los precios varía de acuerdo al distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular figura entre los valores más bajos de Lima Este, con precios desde S/ 17,69. En Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,84, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se encuentra en S/ 20,71 dentro del mismo distrito.

En el Cercado de Lima:

  • Gasohol regular: de S/ 17,79 a S/ 23,49
  • Gasohol premium: de S/ 18,78 a S/ 25,40

En Los Olivos:

  • Gasohol regular: de S/ 18,72 a S/ 23,79
  • Diésel: de S/ 19,98 a S/ 24,79

En el Callao:

  • Gasohol 90 octanos: desde S/ 18,66
  • Diésel: desde S/ 20,49

Fuera de la capital, los precios también presentan diferencias. En Cusco, el diésel se comercializa entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejando el mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.

Primer plano de una mano cargando combustible en un coche gris, sosteniendo un ticket blanco con el logo de Osinergmin y precios en soles.
Una mano genérica carga combustible en un automóvil, sosteniendo un ticket de Osinergmin con precios en soles, ilustrando la realidad económica y el costo diario de la energía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto

La plataforma Facilito se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan ahorrar en la compra de combustibles. Su acceso desde dispositivos móviles permite a los conductores comparar rápidamente los precios y localizar las opciones más convenientes dentro de su área.

Para consultar los precios y ubicar el grifo más económico, los usuarios pueden:

  • Ingresar al navegador y acceder a Facilito.
  • Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.
  • Elegir el tipo de combustible a consultar (gasoholes, diésel, GLP).
  • Indicar la ubicación (distrito, provincia) o activar la localización en el dispositivo.

Una vez completados estos pasos, la plataforma despliega un listado de estaciones de servicio con precios actualizados. El usuario puede ordenar los resultados por costo o distancia, y visualizar la dirección exacta de cada grifo.

Un grifo limeño con un gran cartel digital azul que muestra precios de combustibles. Taxis y automóviles se ven en la avenida frente a la estación de servicio.
Una estación de servicio urbana en Lima, Perú, exhibe un gran cartel digital con los precios actualizados de gasohol, diésel y GLP, destacando el logo de Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas del alza y la respuesta de los sectores afectados

Según señalaron expertos citados por Gestión, el alza en los precios de la gasolina responde a factores internacionales como el encarecimiento del petróleo y la volatilidad del tipo de cambio. Además, el costo del transporte interno y la carga tributaria influyen en la variación de precios entre distritos.

Factores principales del aumento:

  • Incremento del precio internacional del crudo.
  • Variaciones en el tipo de cambio.
  • Diferencias en costos logísticos y de distribución.
  • Políticas tributarias y regulaciones nacionales.

El impacto se refleja tanto en el transporte público como en los hogares, obligando a conductores y empresas a ajustar sus presupuestos y buscar alternativas de ahorro.

Amplia estación de servicio al anochecer con largas filas de coches esperando. Surtidores muestran carteles rojos de 'EMERGENCIA'. Un letrero de Osinergmin se ve en la caseta de control.
Largas filas de automóviles esperan cargar combustible en una estación de servicio con surtidores marcados con 'emergencia' al anochecer, reflejando una situación crítica en el abastecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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