Metiche desliza información de Christian Domínguez que no puede confirmar: “Puede usar el celular de un compañero”

El presentador habló de nuevas formas de ocultar conversaciones y terminó desatando especulaciones en vivo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Apenas unos días después de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez, una inesperada conversación en el set de Magaly TV La Firme volvió a colocar al cantante en el centro de la polémica. Lo que comenzó como un análisis sobre la historia de amor de la pareja terminó convirtiéndose en una serie de cuestionamientos sobre la confianza, las segundas oportunidades y las supuestas estrategias que algunas personas utilizarían para ocultar conversaciones comprometedoras.

La discusión reunió a Magaly Medina, Rocío Miranda y Kurt Villavicencio, tres figuras que han seguido de cerca la relación desde sus inicios. Sin embargo, fue el popular ‘Metiche’ quien terminó captando toda la atención al dejar entrever que habría recibido información relacionada con el comportamiento actual del cumbiambero.

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Todo empezó cuando los panelistas intentaban entender qué fue lo que llevó a Karla Tarazona a darle una nueva oportunidad al cantante después de los escándalos que marcaron su historia sentimental. Magaly no dudó en recordar que Christian siempre se ha caracterizado por ser detallista y conquistador.

“Yo no creo en los cambios”: Metiche pone en duda a Christian Domínguez tras su boda con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

“Qué tal floro, de verdad. Este chico es consistente. Cuando tú has visto la historia de Domínguez, siempre ha sido así. Siempre florero, siempre florero, meloso, cariñoso. Los ramos de flores, los anillos. El Señor de los Anillos le deberíamos llamar”, comentó entre risas.

Las palabras de la conductora llevaron a Kurt Villavicencio a reflexionar sobre la personalidad de Karla Tarazona, a quien describió como una mujer completamente distinta a Christian. “Karla es seca, es tiesa”, afirmó, mientras Rocío Miranda complementaba la descripción asegurando que la conductora “es bien fría”.

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A partir de allí comenzaron a recordar los momentos que cada uno presenció de la relación. Kurt reveló que fue testigo del romance que nació en 2015, mientras que Rocío estuvo cerca de Karla durante la reconciliación de 2024, cuando ambos decidieron retomar su historia.

“Yo no creo en los cambios”: Metiche pone en duda a Christian Domínguez tras su boda con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Rocío Miranda y Kurt Villavicencio recuerdan las advertencias que le hicieron a Karla

La exvoleibolista contó que incluso intentó hacerla reflexionar antes de volver con el cantante. “¿No, Karla, estás segura? ¿Estás segura de lo que vas a decir, de lo que estás haciendo?”, recordó haberle preguntado. Sin embargo, según Rocío, la respuesta fue contundente.

“Ya hemos hablado, ya todo está bien. Yo voy a volver a confiar. No va a ser nada fácil, pero vamos a ver qué pasa”, le respondió Tarazona.

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Kurt aseguró haber escuchado prácticamente el mismo discurso nueve años antes. Según recordó, cuando inició el romance entre ambos también le preguntó si estaba segura de involucrarse con Christian pese a todos los antecedentes que ya arrastraba. “Él me ha dicho que ahora se va a portar bien”, recordó que le contestó Karla en aquella oportunidad.

Fue entonces cuando Magaly lanzó una reflexión que terminó marcando el tono de toda la conversación. “Es bien difícil creer en un hombre cuya palabra está tan devaluada. Deberías esperar conductas, cambios de comportamiento”, señaló.

“Yo no creo en los cambios”: Metiche pone en duda a Christian Domínguez tras su boda con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

“Puede usar el celular de un compañero”: la teoría de Metiche que encendió las alarmas

La frase pareció abrir una puerta que Kurt Villavicencio llevaba varios minutos intentando rodear. De pronto, comenzó a hablar sobre celulares, amigos y formas de mantener conversaciones sin dejar rastros evidentes para una pareja.

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Al principio nadie entendió a dónde quería llegar. “Tu celular normal lo tienes tú, pero otra persona puede tener tu celular y ahí te puedes comunicar con alguien”, dijo. La explicación generó desconcierto inmediato. Magaly lo interrumpió varias veces para que fuera más claro y Rocío Miranda le pidió que hablara “en cámara lenta”.

“Yo no creo en los cambios”: Metiche pone en duda a Christian Domínguez tras su boda con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Finalmente, Kurt desarrolló su teoría y explicó que una persona podría utilizar el teléfono de un amigo o compañero de trabajo para comunicarse con alguien más sin que su pareja descubra los mensajes. “Es como que yo tuviera una pareja estable y me comunico con otra persona, pero con su celular”, comentó.

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Magaly intentó resumir la idea para entender exactamente a qué se refería. “O sea, usa un celular de un amigo para comunicarse”, respondió la conductora. “Para poder hacer la trampa. Podría ser, no sé”, agregó el popular ‘Metiche’, generando sorpresa inmediata en el estudio.

“Yo no creo en los cambios”: Metiche pone en duda a Christian Domínguez tras su boda con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

“A mí me llegó una información de ese estilo”: la confesión que sorprendió a Magaly

Fue en ese momento cuando Magaly comenzó a sospechar que el conductor no estaba hablando únicamente de una hipótesis. “Yo creo que tú sabes algo y no nos lo quieres decir”, le dijo directamente. Lejos de negar la acusación, Villavicencio siguió dando rodeos. Incluso comparó la situación con los cambios que han experimentado las formas de ocultar una infidelidad.

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“Así como los hoteles fueron reemplazados por los Airbnb, ahora van apareciendo mil formas”, comentó. Las sospechas crecieron todavía más cuando Rocío Miranda intervino para señalar que el mundo de las orquestas tiene dinámicas muy particulares debido a los viajes constantes, los buses y el tiempo que los artistas pasan fuera de casa.

Magaly insistió nuevamente. “Tú sabes algo. Está dando tanta vuelta”, le reclamó. Y fue entonces cuando llegó la confesión que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa. “A mí me llegó una información de ese estilo, pero yo no puedo decir, no puedo asegurar nada. Hay que investigar”, admitió finalmente.

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La declaración dejó en silencio a los presentes durante algunos segundos. Aunque no mencionó nombres ni presentó pruebas, sus palabras bastaron para que Magaly Medina y Rocío Miranda interpretaran que existiría información que todavía no estaba dispuesto a revelar públicamente. Incluso la propia conductora insistió en que el periodista parecía conocer más detalles de los que estaba dispuesto a contar frente a cámaras.

El presentador "Metiche" expresa escepticismo sobre Christian Domínguez tras su boda con Karla Tarazona en un panel de televisión, con una imagen circular de la pareja nupcial superpuesta en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metiche deja clara su postura sobre Christian Domínguez

Cuando Magaly le preguntó directamente si creía que Christian Domínguez podría estar realizando ese tipo de maniobras actualmente, Kurt evitó responder de forma categórica. Sin embargo, dejó clara su posición respecto al cantante y su historial sentimental.

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“Bueno, no sé”, respondió inicialmente. Sin embargo, segundos después terminó lanzando la frase que resumió toda su postura sobre el reciente matrimonio del cumbiambero con Karla Tarazona. “Yo no creo en los cambios”, sentenció.

“Yo no creo en los cambios”: Metiche pone en duda a Christian Domínguez tras su boda con Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.