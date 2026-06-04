ProInversión anuncia millonaria inversión para demoler estos 13 colegios públicos de Lima: ¿En qué distritos?

La Asociación Público-Privada cofinanciada prevé una concesión de 20 años para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura educativa.

ProInversión anunció la declaratoria de interés para la renovación y modernización de 13 instituciones educativas públicas en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, lo que permitirá beneficiar directamente a más de 29 mil estudiantes.

La iniciativa, desarrollada bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada, busca cerrar brechas de infraestructura en zonas de alta demanda social, según el comunicado oficial de ProInversión.

Nueva infraestructura y servicios para más de 29 mil escolares

La propuesta de ProInversión abarca el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura educativa durante un periodo de concesión de 20 años.

El proyecto incluye la edificación de aulas modernas, laboratorios, talleres de Educación para el Trabajo y áreas deportivas, así como ambientes administrativos y espacios seguros para la comunidad escolar.

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La modernización de los colegios públicos incluirá aulas, laboratorios, talleres de Educación para el Trabajo, áreas deportivas, mobiliario, equipamiento tecnológico y material deportivo.

Además, está contemplada la adquisición e instalación de mobiliario, equipamiento tecnológico y material deportivo, precisó la agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El monto estimado de inversión asciende a S/1.118 millones, e involucra la demolición de la infraestructura actual, la construcción de los nuevos colegios y la implementación de un Plan de Reubicación Temporal (PRT) para asegurar la continuidad del servicio educativo durante la ejecución de las obras.

Gratuidad y gestión educativa bajo responsabilidad estatal

La APP no comprende la gestión pedagógica ni administrativa de la educación, que permanecerá a cargo del Ministerio de Educación (Minedu).

En su lugar, se garantiza plenamente la gratuidad de la enseñanza, así como la continuidad de la gestión curricular, los recursos educativos y el personal docente y administrativo bajo responsabilidad del Estado. Los 13 colegios a ser modernizados son:

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José Carlos Mariátegui

Villa El Salvador

Manuel Gonzales Prada

Pachacútec

República Federal de Alemania

República de Nicaragua

República del Perú

República de Francia

Príncipe de Asturias

Leoncio Prado

Ollantay

San Juan

César Vallejo

El proyecto sumará servicios no pedagógicos como limpieza, vigilancia privada, gestión de residuos, control de plagas y atención médica escolar, además de un Plan de Reubicación Temporal.

Servicios complementarios y enfoque en sostenibilidad

Además de la infraestructura, la iniciativa considera la prestación de servicios no pedagógicos como mantenimiento de instalaciones, limpieza integral, gestión de residuos, control de plagas, vigilancia privada y atención médica escolar.

En tanto, el Plan de Reubicación Temporal garantizará que los alumnos puedan continuar sus clases en espacios alternativos mientras se desarrollen las obras principales.

ProInversión destacó que este modelo promueve la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de recursos, permitiendo que la inversión privada contribuya a mejorar las condiciones de la educación pública sin afectar su gratuidad.

Proceso abierto para terceros interesados

Con la publicación de la declaratoria de interés, ProInversión abrió un plazo de 90 días calendario para que terceros interesados en la ejecución del proyecto presenten sus expresiones de interés.

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Si no se reciben propuestas adicionales durante el periodo, la adjudicación se realizará a favor del proponente original, la española Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Perú.

ProInversión precisó que la gestión pedagógica, la administración educativa y la gratuidad de la enseñanza seguirán bajo responsabilidad del Ministerio de Educación.

La decisión incluye la versión inicial del contrato, que regula los términos y condiciones para el desarrollo y operación del proyecto, conforme al marco legal vigente sobre asociaciones público-privadas.

A mediados de julio de 2025, Ortiz Construcciones y Proyectos se adjudicó también la operación y mantenimiento del Hospital de Emergencias Villa El Salvador en Lima mediante una APP, por una inversión de 284 millones de dólares, con un contrato de gestión que se extenderá por 14 años y medio.

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Impulso a la infraestructura educativa

Con esta medida, ProInversión reafirma su compromiso de impulsar infraestructura pública de calidad a través del involucramiento del sector privado, priorizando proyectos sociales que inciden directamente en la vida de la población y en sectores estratégicos como la educación, según el comunicado institucional.

El proyecto representa una oportunidad para mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de escolares en Lima Metropolitana, al tiempo que moderniza la oferta educativa y fortalece la infraestructura de dos distritos emblemáticos de la capital.