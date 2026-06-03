Agencias

La aerolínea Level inaugura la única ruta directa entre Barcelona y Lima

Guardar
Google icon

Barcelona, 3 jun (EFE).- La aerolínea Level ha inaugurado este miércoles su nueva ruta directa entre Barcelona y Lima, una conexión con la que se convierte en la única compañía que opera sin escalas entre ambas ciudades y con la que prevé ofrecer cerca de 80.000 plazas hasta marzo de 2027.

El vuelo inaugural ha despegado a las 13:55 horas desde el aeropuerto de Barcelona con destino a la capital peruana, según ha informado la compañía en un comunicado.

La nueva ruta operará inicialmente con tres frecuencias semanales, los miércoles, viernes y domingos.

Level, parte del grupo IAG (que integra también a Iberia o British Airways, entre otras aerolíneas), ha destacado que una de cada cuatro personas que viajan a Lima a través de Barcelona procede de otros puntos de España y Europa, sobre todo de Italia, lo que refleja la capacidad de la conexión para captar pasajeros en tránsito. EFE

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La jueza pide investigar la "influencia" de una psicóloga en el hijo del fundador de Mango

Infobae

Petro rectifica por orden judicial una acusación contra hermanos del senador Bernie Moreno

Infobae

Honduras endurecerá el control a los comercios chinos ante su rápida expansión

Infobae

Kuwait reduce personal de Embajada iraní y expulsa a dos diplomáticos tras último ataque

Infobae

Bangladés aumenta las tarifas de electricidad en casi un 20% en plena crisis de suministro

Infobae