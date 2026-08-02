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Estados Unidos recibió productos de 1.767 empresas peruanas en el periodo enero-mayo 2026

Las grandes empresas concentraron el 92,2% del valor FOB exportado en Perú, con envíos por USD 41.606 millones, según ADEX

arandano
En Perú, 6.860 empresas exportadoras crecieron 3,7% entre enero y mayo de 2026 y realizaron despachos a 134 mercados con 3.396 productos, según el CIEN-ADEX.
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El número de empresas peruanas dedicadas a la exportación creció 3,7% entre enero y mayo de 2026, alcanzando un total de 6.860, según reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

Este incremento se tradujo en 242 nuevas firmas que lograron colocar productos en mercados internacionales durante los primeros cinco meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La estructura exportadora: concentración de valor en grandes compañías

Según información procesada por el CIEN-ADEX, las micro y pequeñas empresas (mypes) representaron el 90,9% del total de empresas exportadoras en el periodo analizado.

De las 6.860 firmas que realizaron envíos al extranjero, 3.988 fueron microempresas y 2.248 pequeñas empresas, mientras que 412 correspondieron a grandes compañías y 212 a medianas. Esta distribución equivale al 58,1% para las micro, 32,8% para las pequeñas, 6,0% para las grandes y 3,1% para las medianas.

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Pese al peso numérico de las mypes, el valor total exportado se mantuvo altamente concentrado en las grandes empresas, que alcanzaron el 92,2% del monto FOB, equivalente a US$ 41.606 millones. Las pequeñas empresas aportaron el 4,6% (US$ 2.097 millones), las medianas el 2,7% (US$ 1.216 millones) y las microempresas el 0,5% (US$ 210 millones).

contenedor - exportacion - comercio
El 55,1% de las empresas exportadoras de Perú vendió a un solo mercado y solo 314 lograron presencia en 10 o más países.

Diversificación de mercados y productos: desafíos para la competitividad

De acuerdo con Infobae, más de la mitad de las empresas exportadoras peruanas enviaron productos a un solo destino.

En concreto, 3.782 firmas (55,1%) tuvieron un único mercado receptor, mientras que solo 314 (4,6%) lograron presencia en diez o más mercados. En cuanto a la diversificación de productos, 2.579 empresas exportaron un solo producto a un solo país; de ellas, el 70,3% eran microempresas.

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Un ejemplo de la baja diversificación es el segmento de empresas que solo exportaron a México: 70 firmas se enfocaron exclusivamente en ese destino y 15 se especializaron en páprika. Esta tendencia expone a las exportadoras a riesgos derivados de eventuales cambios en políticas comerciales o barreras arancelarias.

Dinámica empresarial: entrada y salida del mercado exportador

El reporte elaborado por el CIEN-ADEX y basado en datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) reveló que 2.069 empresas dejaron de exportar durante los primeros cinco meses de 2026. El 96,5% de ellas correspondía a mypes.

Paralelamente, 2.311 empresas ingresaron al mercado internacional, de las cuales 1.553 fueron microempresas, 476 pequeñas, 172 grandes y 110 medianas.

Entre las empresas con mayor permanencia en el sector, 282 pertenecen a la categoría de núcleo exportador, es decir, aquellas que han realizado envíos sin interrupción desde el año 2000. En ese grupo destacan 126 grandes empresas, 88 pequeñas, 53 micro y 15 medianas.

ADEX
Las mypes representaron el 90,9% de las empresas exportadoras en Perú, pero las 100 principales firmas reunieron el 72,9% del valor exportado.

Sectores líderes y evolución por rubro

La agroindustria encabezó la lista de sectores exportadores con 1.874 empresas activas entre enero y mayo de 2026. Le siguieron la minería tradicional con 1.321 firmas, la metalmecánica con 1.237 y el sector químico con 1.060. Otros sectores relevantes fueron varios (865), prendas de vestir (740), textil (372), siderometalurgia (352) y minería no metálica (287).

Ocho de los quince principales rubros ampliaron su base empresarial. Los mayores incrementos ocurrieron en hidrocarburos (26,5%), minería tradicional (13,5%), agro tradicional (13,4%) y pesca y acuicultura (7,6%).

En contraste, los descensos más notorios se registraron en pesca tradicional (-13,2%), maderas (-10,1%), minería no metálica (-6,5%), prendas de vestir (-6,1%) y joyería (-4,9%).

Destinos y regiones de origen de las exportaciones

En el análisis de destinos, Estados Unidos recibió exportaciones de 1.767 empresas peruanas, seguido por la Unión Europea con 1.509, Chile (1.341), India (1.198) y Ecuador (1.038). Estas cifras reflejan la importancia de los principales socios comerciales en la estructura exportadora nacional.

En cuanto al origen de las empresas, Lima agrupó la mayor cantidad con 3.797, seguida de Puno (1.149), Piura (479), Callao (424), Ica (357), Arequipa (293), La Libertad (285), Tacna (258), Áncash (226), Junín (193) y Lambayeque (177).

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