Golazo de Santiago González tras brillante regate al arquero en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Revive el emocionante contragolpe y la definición de Santiago González para marcar el segundo gol de Sporting Cristal. Una jugada llena de velocidad y precisión que desató la euforia en el estadio. - Liga 1

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Santiago González volvió a ser determinante para Sporting Cristal en el duelo ante Juan Pablo II, disputado este domingo 2 de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El extremo ‘celeste’ se lució con una brillante acción individual al minuto 80 del encuentro para marcar el 2-0 y encaminar la victoria del conjunto ‘rimense’ en el estadio Alberto Gallardo.

La anotación llegó cuando el cuadro dirigido por Roberto Mosquera controlaba el compromiso tras el gol inicial de Hernán Barcos y buscaba liquidarlo de manera definitiva. González aprovechó una recuperación de balón en campo rival para quedar mano a mano con el arquero del cuadro de Chongoyape, en una oportunidad inmejorable para ampliar la diferencia.

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Lejos de apresurarse, el atacante mostró toda su calidad. Con un espectacular regate dejó sentado al guardameta Matías Vega y, con el arco completamente a su disposición, definió con tranquilidad para desatar la celebración de los hinchas ‘celestes’ y de sus compañeros dentro del campo.

El tanto fue ampliamente aplaudido por los asistentes al Alberto Gallardo, que reconocieron la gran acción individual del extremo. Su definición reflejó la confianza y el buen momento futbolístico que atraviesa, siendo una de las principales armas ofensivas de Sporting Cristal.

Con este gol, Santiago González coronó una destacada actuación y confirmó su importancia en el esquema rimense. Su desequilibrio por las bandas y capacidad para resolver jugadas de uno contra uno fueron determinantes para que el conjunto del Rímac asegurara una victoria convincente en la tercera jornada del Torneo Clausura 2026.

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