Perú

Tuberculosis: Síntomas de alerta de la enfermedad y por qué afecta más en contextos de pobreza

En Perú, miles de casos se registran cada año, evidenciando brechas en el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno.

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Foto de los Centros para
Foto de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) de 1966 que muestra mycobacterium tuberculosis bacilli, el organismo que causa la tuberculosis. (Elizabeth S. Mingioli/CDC via AP)

Cada 24 de marzo, en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, se recuerda que esta enfermedad infecciosa continúa siendo una de las más letales a nivel global. Pese a que es prevenible y curable, la tuberculosis sigue causando más de un millón de muertes al año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el Perú, la situación refleja una problemática más profunda: la desigualdad. Con más de 40 mil casos nuevos anuales, la tuberculosis (TBC) afecta principalmente a personas que viven en condiciones de pobreza, hacinamiento y con limitado acceso a servicios de salud. Para muchos pacientes, el diagnóstico y tratamiento oportuno aún son un desafío.

Frente a este panorama, el doctor Leonid Lecca García, director de ‘Socios En Salud’, advierte que muchas personas con tuberculosis ni siquiera logran llegar a un centro de salud. En ese sentido, enfatiza que el reto no puede recaer únicamente en los pacientes: es el Estado el que debe salir a buscarlos, diagnosticarlos a tiempo y asegurar que completen su tratamiento dentro del sistema formal.

¿Qué es y cómo se contrae la TBC?

Estudios sugiere que los pacientes
Estudios sugiere que los pacientes pueden crear resistencia a la isoniazida, antibiótico para tratar la tuberculosis. (Foto referencial: Difusión)

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede dañar otros órganos del cuerpo. Es prevenible y curable, pero si no se detecta a tiempo puede volverse grave e incluso mortal.

Se contrae por el aire cuando una persona con tuberculosis activa tose, estornuda o habla, liberando bacterias que otras personas pueden inhalar. El riesgo aumenta en espacios cerrados, con poca ventilación o en situaciones de contacto cercano y prolongado, especialmente en personas con defensas bajas o en condiciones de vulnerabilidad.

No todas las personas que se infectan desarrollan la enfermedad, ya que el organismo puede contener la bacteria en estado latente. Sin embargo, si el sistema inmunológico se debilita, la tuberculosis puede activarse, por lo que el diagnóstico temprano y el tratamiento completo son claves para evitar complicaciones y frenar su propagación.

Síntomas de alerta de la tuberculosis

Reconocer los signos a tiempo puede marcar la diferencia. Los principales síntomas de la tuberculosis incluyen:

  • Tos persistente por más de dos semanas
  • Fiebre constante, especialmente por las noches
  • Sudoración nocturna excesiva
  • Pérdida de peso sin causa aparente
  • Cansancio o debilidad general
  • En algunos casos, presencia de sangre al toser

Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental acudir a un establecimiento de salud para una evaluación oportuna.

Una enfermedad ligada a la desigualdad

La tuberculosis no solo es un problema médico, sino también social. Factores como la mala alimentación, el hacinamiento y la falta de acceso a servicios básicos crean el entorno propicio para su propagación. Por ello, es conocida como “la enfermedad de la pobreza”.

En medio del contexto electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026, especialistas advierten que la tuberculosis aún no ocupa un lugar prioritario en la agenda pública. La ausencia de propuestas concretas en la mayoría de planes de gobierno refleja el riesgo de que esta problemática continúe invisibilizada.

La lucha contra la tuberculosis exige más que tratamientos: requiere políticas sostenidas, inversión en salud y una mirada integral que atienda las condiciones sociales que la perpetúan. Ignorarla no solo prolonga la enfermedad, sino también las brechas que la hacen posible.

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