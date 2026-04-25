Comprar departamento en Lima: qué debes evaluar antes de tomar una decisión

El crecimiento en la venta de viviendas en Lima supera el 30% en 2025, según datos de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. - Crédito Composición Infobae/Andina/Melina Mejía

Comprar un departamento sigue siendo una de las decisiones financieras más relevantes para miles de peruanos. En un mercado que ha ganado dinamismo en los últimos años, tomar una buena decisión requiere algo más que comparar precios o elegir una ubicación atractiva.

Solo en 2025, la venta de viviendas en Lima creció más de 30 %, según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. El dato refleja un mayor movimiento en el sector, pero también una oferta más amplia y diversa, donde las diferencias entre proyectos pueden ser determinantes.

A esto se suma un cambio en las prioridades de los compradores. El trabajo remoto, la necesidad de espacios funcionales dentro del hogar y nuevas dinámicas familiares han modificado los criterios de búsqueda. Ya no se trata únicamente de adquirir una propiedad, sino de encontrar un espacio que responda a cómo se vive hoy.

En ese escenario, especialistas de In Urban detallan cinco factores que conviene tener en cuenta antes de cerrar una compra.

Una joven familia peruana, compuesta por padres y su hijo pequeño, evalúa un departamento en Lima mientras observa el dinámico paisaje urbano con edificios en construcción y calles concurridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Define el objetivo de la compra

El primer filtro es claro: no es lo mismo comprar para vivir que hacerlo como inversión. Cuando la decisión está orientada al uso propio, pesan más variables como la comodidad, el entorno y la cercanía a actividades cotidianas.

Si el objetivo es alquilar o revender, el análisis cambia. En ese caso, conviene enfocarse en zonas con alta demanda, proyección de valorización y facilidad de rotación. Un departamento bien ubicado puede marcar la diferencia en la rentabilidad a mediano plazo.

2. La ubicación sigue marcando la diferencia

El Centro de Lima en 2025 fue más caro para alquilar y comprar casa que en 2024. Las inmobiliarias señalan que se ha "revalorizado" la zona. - Crédito Albamar

La ubicación no ha perdido relevancia. Por el contrario, sigue siendo uno de los factores más influyentes tanto en la calidad de vida como en el valor del inmueble con el paso del tiempo.

Acceso a transporte público, cercanía a centros de trabajo y disponibilidad de servicios básicos son elementos que impactan directamente en la experiencia diaria. Distritos como Lince, San Miguel y Ate han ganado terreno en la demanda por su conectividad y desarrollo en infraestructura urbana.

3. Más que metros cuadrados, importa la distribución

El tamaño del departamento dejó de ser el único indicador de valor. Si bien las unidades de entre 60 y 70 m² concentran gran parte de la demanda en Lima, la funcionalidad del espacio es lo que termina inclinando la balanza.

La iluminación natural, la ventilación y la posibilidad de adaptar ambientes —por ejemplo, para instalar un espacio de trabajo en casa— son aspectos cada vez más considerados. Un diseño eficiente puede hacer que un espacio compacto resulte más práctico que uno más grande pero mal distribuido.

El diseño eficiente, que incorpora iluminación natural, ventilación y espacios adaptables para trabajo remoto, es ahora el factor clave que define el valor de los departamentos en Lima, superando la mera dimensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. El perfil del hogar cambia las prioridades

Las necesidades varían según la etapa de vida. Para familias con hijos, factores como la seguridad del entorno, la cercanía a colegios y la existencia de áreas comunes cobran mayor relevancia.

En cambio, quienes viven solos o en pareja suelen priorizar la cercanía al trabajo, el acceso a zonas comerciales y la disponibilidad de espacios compartidos dentro del edificio, como áreas sociales o zonas de recreación. La tendencia apunta a espacios más pequeños, pero mejor ubicados y conectados.

El trabajo remoto y las nuevas dinámicas familiares redefinen los criterios de compra de departamentos en el mercado inmobiliario peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Mira el costo completo, no solo el precio de venta

El valor del departamento es solo una parte de la ecuación. A ello se suman gastos como el mantenimiento mensual, servicios, estacionamiento o conexiones adicionales, que pueden variar según el proyecto.

Tener claridad sobre estos costos desde el inicio evita sorpresas y permite evaluar con mayor precisión la capacidad de pago. En algunos casos, un precio de venta más bajo puede implicar gastos mensuales más altos.

Con más alternativas en el mercado, elegir una vivienda exige mirar más allá del aviso o la visita inicial. La decisión final pasa por encontrar un equilibrio entre presupuesto, ubicación y estilo de vida, en un contexto donde cada detalle puede impactar en el largo plazo.