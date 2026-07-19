Perú

Miranda Capurro lanza nuevo tema ‘SAFARI’ y se prepara para su debut en el Festival Vibra Perú

La influencer se muestra en esta nueva faceta luego de dejar el streaming. Además, se alista para su primer concierto en vivo

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Tres personas, una mujer al centro y dos hombres a sus lados, con el título "SAFARI" en letras brillantes arriba y luces de fondo borrosas
Miranda Capurro posa junto a dos acompañantes durante el lanzamiento de su tema musical ‘SAFARI’, antes de su debut en Vibra Perú.

La cantante e influencer Miranda Capurro amplía su presencia en la escena musical peruana con el estreno de ‘SAFARI’, una colaboración junto a Zona Infame que marca su nueva etapa artística. El lanzamiento llega en un momento clave para la artista, quien dejó atrás el streaming para centrarse en la música y se prepara para su primera gran presentación en vivo.

‘SAFARI’ es el tercer adelanto del próximo EP de Capurro, un trabajo que busca mostrar diferentes matices de su identidad musical. Bajo la producción de Paulo Morales, la canción fusiona elementos del pop urbano y una atmósfera diseñada para atraer a nuevas audiencias. La participación de Zona Infame aporta un matiz bailable, divertido y despreocupado, rasgo que la artista quiso potenciar en esta nueva etapa.

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“‘SAFARI’ representa una versión muy libre y divertida de mí. Quería que la canción transmitiera esa energía desde el primer segundo y que el videoclip expandiera ese universo visual. Estoy muy feliz con el resultado y emocionada por compartir esta nueva etapa con el público”, afirmó Miranda Capurro.
Miranda Capurro con top estampado animal print y chaleco de piel sintética, junto a varias personas, es filmada por una cámara en un club con luces de colores
Miranda Capurro, con vestuario estampado animal print, es filmada por una cámara en un club nocturno como parte de la promoción de su nuevo tema ‘SAFARI’.

Las plataformas digitales han sido testigos del crecimiento de la artista en los últimos meses, impulsada por la recepción de sencillos como ‘Otra Mitad’ y ‘X DM’, que suman miles de reproducciones y han fortalecido su comunidad de oyentes. Esta respuesta positiva la llevó a apostar de lleno por una propuesta auténtica y en evolución constante.

Miranda Capurro afina los detalles para su primer gran show

Con el estreno de ‘SAFARI’ ya disponible, Miranda Capurro atraviesa días de preparación intensa de cara a su debut en Vibra Perú, uno de los festivales más relevantes de la música nacional. El concierto, previsto para el 29 de julio, marcará la primera vez que la artista presentará su repertorio en vivo ante una audiencia masiva.

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Retrato de una mujer joven con cabello oscuro, blusa rosa, falda dorada y collar de cadena, bajo luz roja y azul en un fondo oscuro
La cantante Miranda Capurro posa en una sesión fotográfica con iluminación dual y un fondo oscuro para la promoción de su música y su debut en Vibra Perú.

La cantante y su equipo han dedicado largas jornadas a ensayos y ajustes técnicos, buscando que cada detalle del espectáculo refleje el crecimiento que ha experimentado en su carrera. El show incluirá sus temas más conocidos y también material inédito, como adelanto de su primer EP, mostrando la dirección que ha decidido tomar en esta nueva etapa.

El lanzamiento de ‘SAFARI’ está acompañado por un videoclip grabado en la discoteca Damián, en Barranco, bajo la dirección de José Miguel Chuman. El video explora el color, el movimiento y la energía de la noche limeña, alineando la propuesta visual con la actitud festiva y libre de la canción. La apuesta por una identidad audiovisual coherente y moderna ha sido central en todos los lanzamientos de Capurro, fortaleciendo su perfil como artista integral.

Durante los últimos meses, la intérprete ha trabajado en consolidar una propuesta sólida a nivel sonoro y visual, apostando por materiales de alta calidad y una narrativa artística que dialogue con las tendencias globales del pop. La unión entre música e imagen ha sido fundamental en la estrategia de la cantante para diferenciarse y conectar con un público cada vez más diverso.

Póster de evento musical. Se ven la fecha 29 Julio 2026, Juanes y otros artistas, un avión, escarapela, montañas, noria y una persona
Un cartel promocional detalla la lista de artistas para un festival en Perú, incluyendo a Juanes y Miranda Capurro, programado para el 29 de julio de 2026.

El show en Vibra Perú representa una oportunidad decisiva para proyectar su carrera a nivel nacional y mostrar el resultado de meses de trabajo y evolución artística. Con la publicación de ‘SAFARI’ y su próximo debut en uno de los escenarios más grandes del país, Miranda Capurro se afianza como una de las voces emergentes con mayor proyección en el pop peruano.

El sencillo y su videoclip oficial ya están disponibles en todas las plataformas digitales y en YouTube, abriendo un nuevo capítulo en la carrera de la cantante.

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