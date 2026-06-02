Elecciones 2026: Más de 700 mil DNI están listos para entrega, consulta si el tuyo ya puede ser recogido según Reniec

Una mano entrega un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano con el escudo nacional visible a otra, sobre una mesa con material informativo de Reniec, simbolizando el acceso a la identidad ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de peruanos acudirán a las urnas este domingo 7 de junio para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Sin embargo, a pocos días de la jornada electoral, una preocupación persiste entre quienes tramitaron recientemente su Documento Nacional de Identidad (DNI) y aún no lo han recogido.

Para evitar contratiempos de última hora, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que más de 700 mil DNI ya se encuentran emitidos y disponibles para entrega en todo el país, por lo que exhortó a los ciudadanos a acercarse cuanto antes a las oficinas correspondientes.

Más de 700 mil DNI esperan ser recogidos antes de la segunda vuelta

A menos de una semana de la elección presidencial definitiva, el vocero de Reniec, Jorge Puch Pardo Figueroa, advirtió que existe una importante cantidad de documentos listos para ser entregados que todavía no han sido recogidos por sus titulares.

Según precisó, son más de 700.000 DNI disponibles a nivel nacional, una cifra que refleja la alta demanda registrada durante los últimos meses, especialmente en trámites relacionados con renovación, actualización de datos y duplicados.

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“Invitamos a toda la ciudadanía que ya tramitó su documento de identidad a que pasen a recoger y no esperar el último momento para evitar cualquier percance”, señaló el representante de la institución.

Ante la proximidad de la segunda vuelta electoral, Reniec decidió ampliar la atención en más de 200 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional, con el objetivo de agilizar la entrega de documentos y facilitar que los ciudadanos cuenten con su identificación antes del domingo.

La atención especial se realiza de lunes a viernes desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, lo que representa una jornada continua de 12 horas. Esta ampliación busca atender la creciente demanda de usuarios que buscan regularizar su situación documentaria en los días previos a la votación.

“Estamos en 200 oficinas a nivel nacional en un horario desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, es decir, 12 horas ininterrumpidas con la finalidad de que todo ciudadano pueda contar con su documento de identidad y ejercer su derecho al sufragio este domingo 7 de junio”, explicó Puch durante una entrevista con TV Perú.

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En Lima Metropolitana, varias agencias también operan bajo este esquema especial. Entre ellas figuran las sedes de Miraflores, Independencia, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y la oficina del centro de Lima ubicada en Nicolás de Piérola, consideradas algunas de las más concurridas del país.

Cómo saber si tu DNI ya está listo y cuál es el trámite más solicitado

Una de las consultas más frecuentes entre los usuarios es conocer si el documento solicitado ya se encuentra disponible para recojo. Frente a ello, Reniec recordó que los ciudadanos pueden verificar el estado de su trámite de forma virtual a través de su plataforma oficial.

El procedimiento permite revisar en qué etapa se encuentra la solicitud. Cuando el sistema muestra que el trámite alcanzó el 100 % de avance, significa que el DNI ya fue emitido y se encuentra en la oficina seleccionada para su entrega.

“Si sale al 100 %, quiere decir que ese DNI ya está en una oficina de Reniec para que pueda ser recogido”, explicó el funcionario.

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La entidad también reveló cuál es el procedimiento que concentra la mayor cantidad de solicitudes en la actualidad. Se trata del duplicado de DNI, trámite que suele incrementarse considerablemente durante los periodos electorales debido a pérdidas, robos o deterioro del documento.

Por ello, Reniec recomendó a los ciudadanos cuidar especialmente su documento de identidad durante los días previos a la elección para evitar inconvenientes que puedan afectar su participación en la jornada electoral.

“Exhortamos a toda la ciudadanía que ponga buen recaudo su documento, sobre todo en este último periodo para que pueda tener el DNI sin ningún inconveniente y puedan ejercer su sufragio sin problemas”, indicó Puch.

Asimismo, recordó que la institución emitió una resolución jefatural que permite, de manera excepcional y únicamente para este proceso electoral, que los ciudadanos puedan acudir a votar con el DNI vencido. La disposición busca garantizar la participación de los electores y evitar que la falta de renovación del documento impida ejercer el derecho al sufragio.

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No obstante, las autoridades recomiendan contar con el documento físico en buen estado y verificar con anticipación cualquier trámite pendiente para evitar demoras o dificultades el día de la elección.