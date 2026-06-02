Sin respuesta oficial de la MML, la Marcha del Orgullo 2026 asegura su recorrido en Lima este 27 de junio

La organización de la Marcha del Orgullo 2026 informó este lunes que, aunque la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aún no ha emitido una respuesta oficial sobre la propuesta de ruta para el evento, la manifestación se realizará de manera indefectible el próximo sábado 27 de junio.
En diálogo con Infobae, el vocero del colectivo promotor, Jorge Apolaya, explicó que no han recibido respuesta sobre la solicitud para que la movilización pase por el centro de la ciudad, a pesar de que la comuna exigió el pago por interferencia y cierre de siete vías principales.
El portavoz detalló que la MML solicitó un pago bajo concepto de “interferencia de vías”, trámite que la comisión ya efectuó. Sin embargo, la gestión del alcalde Renzo Reggiardo, sucesor de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), no respondió a las cartas en las que se pidió formalmente que la marcha cruce el centro de Lima.
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“Pagamos lo requerido, pero seguimos sin confirmación sobre la ruta propuesta”, declaró Apolaya, quien añadió que, en la última comunicación recibida, la comuna sugirió un trayecto que implicaba riesgos para personas que necesitaban acceder de emergencia al hospital Rebagliati.
El vocero subrayó que no se necesita permiso para manifestarse, “ya que la protesta pública y el libre tránsito constituyen derechos fundamentales”, y precisó que las gestiones ante la MML buscan que la entidad “cumpla con el plan de desvío y provea condiciones técnicas y de seguridad para instalar el escenario en la avenida 28 de Julio”, tarea que corresponde a la municipalidad.
El colectivo exigió también que la MML dialogue directamente con la gestión del distrito de Jesús María para evitar demoras en la instalación del escenario sobre la avenida La Peruanidad, así como que coordine con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) el cierre temporal de dos estaciones del Metropolitano ubicadas en la avenida Alfonso Ugarte.
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Apolaya se dirigió a la “población LGBTI, familiares, aliados, embajadas, organismos internacionales y patrocinadores”, a quienes recordó que la movilización, considerada la más multitudinaria a nivel nacional, se llevará a cabo el sábado 27 de junio desde las 9:00 horas, con inicio del recorrido previsto para las 15:00 horas.
“Pedimos estar atentos a nuestras redes sociales para conocer el trayecto definitivo. Invitamos a preparar la participación con creatividad y energía, y a recibir a quienes llegan de distintas regiones y otros países para sumarse. A pesar del contexto electoral desafiante, seguimos adelante porque el orgullo no se detiene”, concluyó.
En fechas previas, dos pedidos desde el Congreso, presentados por las legisladoras Susel Paredes y Ruth Luque, exigieron a la MML pronunciarse con urgencia sobre la viabilidad de la marcha, ya que la comuna no respondió al colectivo organizador desde noviembre del año pasado.
Esta situación no resulta nueva. En 2023, la administración de López Aliaga negó el permiso para que el evento finalizara en la emblemática plaza San Martín, interrumpiendo una tradición de más de veinte años. En cambio, autorizó la plaza 28 de Julio como punto final, bajo el argumento de que la Plaza San Martín estaría destinada a actividades turísticas.
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