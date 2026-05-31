Paro total de transportistas en Lima y Callao este 2 de junio: Gremios denuncian falta de subsidios, ausencia del ejecutivo y crisis de la gasolina

Un autobús urbano con un cartel de 'Huelga total' pegado en el parabrisas permanece detenido en una avenida de Lima, Perú, durante un paro de transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de transporte urbano en Lima y Callao confirmó un paro total para el 2 de junio, en respuesta al “incumplimiento de los acuerdos suscritos” por parte del gobierno peruano. Los gremios manifestaron que la decisión responde a la ausencia de medidas económicas para afrontar la crisis que atraviesa el sector, situación que amenaza la continuidad del servicio en la capital y en el principal puerto del país.

El anuncio se realizó el 30 de mayo a través de un comunicado conjunto de las principales asociaciones de transportistas, quienes recalcaron que el Ejecutivo no cumplió los compromisos asumidos en mesas de diálogo sostenidas durante los últimos tres meses. Según el documento, la falta de respuestas concretas llevó a la radicalización de la protesta.

Decenas de personas intentan abordar un autobús este jueves durante una jornada de paralización del transporte público, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Reclamaciones de los gremios y antecedentes de la crisis

De acuerdo con los gremios de transporte urbano, el paro se definió tras constatar que el gobierno no implementó los subsidios prometidos para el sector. Las organizaciones recordaron que participaron en reuniones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y Osinergmin.

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Durante estos encuentros, se suscribieron actas en las que el Ejecutivo se comprometía a aprobar decretos de urgencia para otorgar ayudas económicas a las diferentes modalidades de transporte público. Los representantes del sector insistieron en que la crisis, agudizada por el aumento de los costos operativos y la reducción de ingresos, pone en riesgo el funcionamiento regular del servicio para miles de usuarios en Lima y Callao.

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Detalles sobre los compromisos gubernamentales incumplidos

Los gremios explicaron que el gobierno debía emitir los decretos de urgencia antes del 30 de abril. Solo el transporte de carga y el interprovincial recibieron apoyo mediante un decreto específico, mientras que el transporte urbano —principal afectado en la capital— quedó excluido. “Resulta inaceptable que, al día de hoy, únicamente se haya emitido el Decreto de Urgencia destinado al transporte de carga e interprovincial, dejando excluido al transporte urbano de Lima y Callao”, detallaron en el comunicado.

La ausencia de subsidios económicos dirigidos al transporte urbano es señalada como uno de los principales factores que motivan la medida de fuerza. Los gremios insisten en que la falta de apoyo estatal compromete la sostenibilidad financiera de las empresas y amenaza la calidad del servicio para los ciudadanos.

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En un plano macro editorial, una mano sostiene un boleto de bus urbano y monedas peruanas, destacando el impacto económico en la vida cotidiana de los usuarios del transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mesas de trabajo y demandas no atendidas

En las mesas técnicas, los dirigentes presentaron propuestas para la reestructuración de deudas, el congelamiento del precio de los combustibles y la creación de un fondo de contingencia que permita afrontar la emergencia en el sector. Según los voceros, el gobierno reconoció la necesidad de intervenir, pero no avanzó en la promulgación de normas específicas que respalden los acuerdos.

El comunicado destaca: “Durante tres meses, los gremios de transporte urbano participaron de manera constante en las mesas de diálogo, confiando en que el Ejecutivo cumpliría con los compromisos asumidos”. Los transportistas recalcaron que solo recibieron respuestas para el sector de carga, sin soluciones para el transporte urbano, a pesar de que la crisis afecta a más de 20 mil unidades en Lima y Callao.

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Expectativas ante la medida y posibles efectos

La paralización anunciada para el 2 de junio busca ejercer presión sobre el gobierno para que adopte medidas urgentes que permitan garantizar la operatividad del servicio. Los gremios advirtieron que la protesta será total, lo que implicará la suspensión de rutas en toda la capital y el Callao. La decisión podría afectar a cientos de miles de usuarios que dependen del transporte público para movilizarse diariamente.

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El sector demanda la inclusión inmediata en los mecanismos de subsidio y la aprobación de decretos de urgencia para evitar la quiebra de empresas y la pérdida de empleos. De acuerdo con los dirigentes, la única solución para evitar la radicalización de la protesta es que el gobierno publique antes del 2 de junio los decretos pendientes y garantice el financiamiento de los subsidios ofrecidos.

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Reacciones y panorama para los próximos días

Autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones han declarado que continúan las conversaciones con los gremios, aunque hasta ahora no se ha anunciado la emisión de nuevos decretos. Voceros del sector aseguraron que mantendrán la medida hasta que se cumplan los acuerdos firmados. El paro se presenta como uno de los mayores retos para la gestión del transporte en los últimos años, con posibles repercusiones en la dinámica urbana y en la economía local.

De persistir el incumplimiento, los gremios han anticipado que evaluarán nuevas acciones y no descartan extender la protesta a nivel nacional. La convocatoria al paro total en Lima y Callao destaca la magnitud de la crisis y la urgencia de respuestas por parte del Ejecutivo.

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