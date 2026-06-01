Roberto Sánchez increpa a Keiko Fujimori que “no sabe de familia” ni “respeto a su madre” y ella lo califica de “poco hombre”

El debate presidencial se calienta con un duro intercambio de palabras. Keiko Fujimori propone "tributación cero" para emprendedores, mientras que Roberto Sánchez critica el "neoliberalismo salvaje" del país. El diálogo escala a ataques personales, marcando un punto clave en la carrera electoral.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, increpó este domingo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por no “saber de familia”, durante uno de los momentos más tensos del debate televisado previo a la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

“La señora Keiko dice que sabe lo que es una familia independiente, que sale adelante. Yo le recuerdo que sí sé lo que significa salir adelante con la familia, respetando a mi padre, a mi madre, a mi esposa y a mi hermano”, expresó.

“Hemos salido adelante así. ¿Y eso sabe qué significa? Confianza. Es tu valor espiritual, incluso para querer transformar un país. Y de eso yo creo que usted no sabe mucho”, añadió. Sánchez también cuestionó el modelo económico actual y afirmó que el “Perú necesita una profunda democratización de acceso a la riqueza”.

“Aquí hay un régimen mercantilista. Aquí hay un régimen en los medicamentos, oligopolios, monopolios. No hay economía social de mercado, es el más salvaje neoliberalismo de América Latina”, mencionó.

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Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez gesture before a televised debate, ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Fujimori, quien participa por cuarta vez en la contienda presidencial, respondió sin rodeos. “Qué pena y qué poco hombre es usted. Cuando vienen ataques de esta naturaleza, quiero recordar que a mí la vida política me ha tocado vivir en adversidad, contra la corriente. Pero acá estoy, de frente, de pie y con la frente en alto”, dijo.

Dirigió luego un mensaje a sus hijas, Kyara y Kaori, quienes han aparecido esporádicamente en sus mítines. “Chicas, ustedes saben y nosotras sabemos cómo fueron los últimos días que acompañamos a sus abuelos, a mi papá y a mi mamá. No hagamos caso a este tipo de ataques bajos”, expresó.

La política asumió el rol de primera dama por encargo de su madre, Susana Higuchi, a raíz del divorcio con el fallecido exdictador Alberto Fujimori. Años después, Higuchi declaró a la prensa que su hija mayor había optado por “el sucio dinero de su padre”, aunque en la etapa final de su vida se produjo un acercamiento familiar.

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Kenji Fujimori, el menor de la familia, comunicó por su parte que no apoyará a ningún partido político en las elecciones generales de 2026 y precisó que no está afiliado a Fuerza Popular ni a ninguna otra organización.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se saludan con un apretón de manos durante un debate político organizado por el JNE en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde su ingreso a la política, Kenji centró sus esfuerzos en lograr la liberación de su padre, objetivo que alcanzó en 2017 tras el indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta medida fue anulada inicialmente por la Justicia y posteriormente ratificada por la presidenta Dina Boluarte.

En junio de 2024, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú confirmó la condena en su contra de cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias. La sanción quedó en condición de prisión suspendida, por lo que no ingresará a un penal.

Esta decisión ratificó el fallo de noviembre de 2022 por intentar negociar el respaldo de legisladores para evitar la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, quien luego concedió el indulto a su progenitor.

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