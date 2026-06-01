Roberto Sánchez llegó al debate presidencial acompañado por sus padres, esposa e hijas en el Centro de Convenciones de Lima

Imágenes que registran la llegada del candidato Roberto Sánchez al esperado debate presidencial. Se observa al postulante junto a su comitiva pasando por los controles de seguridad y acreditación del evento.

La campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial ingresó en su etapa decisiva este domingo 31 de mayo con la realización del último debate entre los aspirantes a la Presidencia. A pocas horas del encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los movimientos de los candidatos concentraron la atención pública y mediática en distintos puntos de Lima.

Mientras el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, ultimaba los detalles para recibir a los participantes, las actividades previas de los postulantes marcaron la agenda política de la jornada. La expectativa se centró no solo en las propuestas que serían expuestas durante el intercambio, sino también en los mensajes transmitidos antes del inicio del evento.

En ese contexto, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, llegó al recinto una hora antes del comienzo del debate. Su ingreso estuvo acompañado por familiares cercanos y miembros de su equipo político, en una escena distinta a las registradas durante los debates de la primera vuelta electoral.

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Un ingreso acompañado por familiares y asesores

El candidato de Juntos por el Perú acudió acompañado por familiares y miembros de su equipo político. Captura de video

Cerca de las siete de la noche, Roberto Sánchez arribó al Centro de Convenciones de Lima. Las imágenes difundidas por la cobertura de JNE Media mostraron al candidato rodeado por integrantes de su familia y resguardado por personal de seguridad.

Junto a él también llegaron figuras de su entorno político y técnico. Entre los acompañantes identificados estuvieron Pedro Francke, Anahí Durand, Ernesto Zunini y otros integrantes de su círculo de confianza.

Antes de ingresar al edificio, Sánchez se detuvo brevemente para responder preguntas de la prensa. Durante esa intervención explicó el motivo de acudir acompañado por sus familiares en esta ocasión.

“Estamos contentos y tranquilos porque el Perú necesita escuchar con sinceridad qué le proponemos. Y venimos nosotros con toda la fuerza de nuestra familia para plantearle al Perú un nuevo comienzo para recuperar la democracia, la justicia, la vida”, declaró.

El candidato destacó la expectativa generada por el debate

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ofrece sus primeras declaraciones a su llegada al debate. Acompañado de sus padres, esposa, hijas y suegra, Sánchez se muestra confiado y listo para presentar sus propuestas al país.

Consultado sobre el interés ciudadano que despertaba el encuentro presidencial, Sánchez señaló que existía una atención considerable por parte del electorado respecto a la confrontación de propuestas.

“Hay una gran expectativa y hoy debatiremos con nuestras capacidades técnicas, políticas, sociales y éticas. Creo que el Perú espera eso y para ello estamos preparados”, afirmó ante los medios en los exteriores del recinto.

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Durante el breve intercambio con los periodistas también confirmó la presencia de sus familiares más cercanos. Al ser consultado sobre quiénes lo acompañaban, respondió: “Sí, mi papá Santiago, mi mamá Sabina, mi esposa Claudia, mis dos hijas, y mi mamita Rosa, que es la mamá de mi esposa”.

Controles de seguridad antes del inicio del evento

Tras finalizar su diálogo con la prensa, el candidato se dirigió hacia la zona de acceso establecida por la organización del debate. El protocolo contempló el paso por controles de seguridad y la verificación de pertenencias tanto para los postulantes como para sus invitados.

El recorrido incluyó un primer control mediante arcos de seguridad y posteriormente el proceso de acreditación coordinado por personal del Jurado Nacional de Elecciones.

Durante ese trayecto también ingresaron los familiares de Sánchez y algunos integrantes de su equipo técnico. Entre las personas identificadas por la cobertura se encontraba la exministra Anahí Durand.

Las imágenes mostraron al candidato avanzando hacia el interior del recinto acompañado por su entorno más cercano, mientras en los exteriores continuaban las labores de cobertura periodística previas al inicio del último debate presidencial antes de los comicios programados para el 7 de junio.

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Visita previa a una iglesia antes del encuentro electoral

Roberto Sánchez acude a un teplo cristiano antes del debate

Horas antes de trasladarse al Centro de Convenciones de Lima, Roberto Sánchez acudió a la iglesia cristiana Vida de Dios, ubicada en Mirones Bajo, en el Cercado de Lima. La actividad formó parte de su agenda previa a la confrontación de propuestas con la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La presencia del candidato en el recinto religioso se produjo durante las últimas horas de preparación antes del debate considerado como uno de los momentos centrales de la campaña de segunda vuelta. Desde distintos sectores políticos existía atención sobre las actividades que ambos postulantes desarrollarían antes de presentarse ante millones de ciudadanos.