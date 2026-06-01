Roberto Sánchez, luego del debate, propone una nueva ley de minería y un pacto social para formalizar el sector

Roberto Sánchez durante el debate - Andina

Luego del debate presidencial, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, dio una entrevista y anunció la propuesta de una nueva ley general de minería enfocada en la formalización de la pequeña minería y en la promoción de estándares ambientales más estrictos. En diálogo con RPP, el dirigente expuso la necesidad de un pacto social para actualizar el régimen de concesiones y modernizar el sector minero, sin recurrir a expropiaciones ni estatizaciones.

Propuesta de una nueva legislación minera

Según lo expresado por Sánchez, el Estado peruano ha fracasado durante los últimos quince años en el proceso de formalización de la pequeña minería. El candidato plantea una ley general de minería que establezca reglas claras para el sector y promueva el respeto al medio ambiente. “Eliminación de todo régimen vinculado a ilegalidad”, subrayó en la entrevista. Sánchez remarcó que es fundamental que la pequeña minería acceda a concesiones y financiamiento a través de un gran banco minero estatal, que permita el uso de tecnologías limpias y la trazabilidad en la comercialización del oro.

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El candidato propuso que el Estado, a través de este banco minero, pueda comprar la producción de oro a pequeños mineros, garantizando formalización y transparencia. “Un nuevo pacto social significa que no le vamos a quitar a nadie, no le vamos a estatizar nada a nadie. Nosotros tenemos que reconocer el derecho a los tratados”, afirmó Sánchez.

Foto: JNE

Actualización y democratización del régimen de concesiones

Consultado sobre la controversia respecto al régimen de concesiones, Sánchez explicó que impulsa una ley que busca sanear y evaluar todo el sistema actual, pero aclaró que esto no implicará desconocer derechos adquiridos: “Hay que ser más competitivos, más estándar, más democratización del propio derecho a la concesión, y yo creo que en eso es lo sano y lo sensato”. El candidato resaltó que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en Perú las concesiones mineras se extendieron de quince a treinta años sin un debate democrático.

Sánchez insistió en que el país debe dejar de limitarse a vender minerales sin valor agregado y apuntar a la transferencia tecnológica y la producción nacional de insumos derivados, como laminados de cobre. “Vendiendo solo piedras no somos competitivos”, subrayó. De acuerdo con el entrevistado, el Estado debe promover tanto la gran minería como la pequeña minería formalizada, ancestral y artesanal, bajo estándares modernos y sostenibles.

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Formalización, inclusión y lucha contra la ilegalidad

El líder de Juntos por el Perú confirmó que su plan contempla la flexibilización y ampliación del régimen tributario para facilitar la formalización. En la entrevista, aseguró que el proceso no busca criminalizar a los pequeños mineros, sino “llamarlos a sentarse a una mesa y ganar todos”. Sánchez recordó la reciente reunión convocada por la embajada suiza en Lima, en la que participaron diversas fuerzas políticas, y criticó la ausencia del equipo de Keiko Fujimori. Destacó que la formalización solo ha alcanzado a menos del dos por ciento del sector, lo que, a su juicio, requiere un enfoque mucho más inclusivo y dialogante.

El plan de Sánchez también prevé el fortalecimiento de los instrumentos ambientales, la mejora en la contratación laboral y la eliminación de delitos asociados, como la trata de personas. A su juicio, el Estado debe acompañar con garantías y sostenimiento a quienes buscan regularizarse y operar bajo la ley.

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Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez shake hands before a televised debate, ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Plan de gobierno y consensos en el Congreso

Durante la entrevista, Sánchez anunció que Juntos por el Perú presentará su plan de gobierno revisado, concertado con otras fuerzas políticas, en una conferencia de prensa. Explicó que el respaldo recibido por comunidades quechuas, aymaras y amazónicas en la segunda vuelta electoral obliga a priorizar la lucha contra la pobreza, la reorganización del sistema de justicia y la derogación de leyes identificadas como “pro crimen”.

Consultado por las alianzas y apoyos políticos, Sánchez rechazó la injerencia de figuras como Antauro Humala en su eventual gobierno, dejando claro que no tendrá cargos ejecutivos. “Nosotros respetamos sus ideas, no la compartimos. Jamás hemos dicho nosotros esas ideas”, dijo el candidato, reiterando su apuesta por la vida, la democracia y el internacionalismo.

Democracia, derechos humanos y estabilidad política

El candidato defendió la necesidad de restablecer la autonomía y la separación de poderes, así como de eliminar la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral, que a su juicio ha generado inestabilidad institucional. “El único camino posible es el respeto a la democracia que hay que restablecer”, declaró Sánchez. Reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la aplicación de estándares internacionales, en línea con los tratados y acuerdos firmados por el Estado peruano.

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Roberto Sánchez concluyó que su propuesta busca combinar desarrollo económico, respeto ambiental, inclusión social y estabilidad democrática, apostando por una minería moderna e integrada al desarrollo nacional.