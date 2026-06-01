Qué se celebra el 1 de junio en el Perú: una fecha marcada por hitos históricos, culturales y políticos

La fecha reúne aniversarios vinculados a la fundación de Huancayo, nacimientos de figuras como Elvira García y Edith Barr, hechos políticos y el reconocimiento a la labor de recicladores en el ámbito nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 1 de junio reúne fechas marcadas por la historia, la política, la cultura y la memoria del Perú. Ese día se recuerda la fundación de Huancayo en 1572, el nacimiento de la educadora Elvira García y García en 1862 y de la cantante criolla Edith Barr en 1936.

También se conmemoran episodios políticos como la “bajada al llano” de Manuel A. Odría en 1950 y el histórico “Manguerazo” protagonizado por Fernando Belaúnde en 1956.

Además, se recuerda la creación del distrito limeño de San Borja en 1983, la muerte de Violeta Correa en 2001 y el Día Nacional del Reciclador.

1 de junio de 1572 - se funda Huancayo, la ciudad andina que creció en el corazón del Mantaro

La “Ciudad Incontrastable” celebra una historia construida entre artesanía, comercio y raíces huancas, en pleno corazón de la sierra central del Perú. (Andina)

Huancayo fue fundada el 1 de junio de 1572 con el nombre de Santísima Trinidad de Huancayo, en pleno valle del Mantaro.

La ciudad nació como un “Pueblo de Indios” impulsado por Jerónimo de Silva durante el periodo virreinal y, con el paso de los siglos, se convirtió en uno de los principales centros económicos y sociales de la sierra central del Perú.

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Rodeada por los ríos Shullcas, Chilca y Mantaro, destaca por su intensa actividad comercial, sus tradiciones huancas y su riqueza artesanal. Conocida como la “Ciudad Incontrastable”, conserva una identidad marcada por la historia y la cultura andina.

1 de junio de 1862 - nace Elvira García y García, pionera de la educación femenina en el Perú

La educadora Elvira García y García dejó una huella profunda en el Perú al impulsar reformas pedagógicas y promover la formación femenina durante más de seis décadas. (Biblioteca Nacional del Perú)

Elvira García y García nació el 1 de junio de 1862 en Lambayeque y se convirtió en una de las educadoras más influyentes de la historia peruana.

Dedicó más de seis décadas a la enseñanza y promovió la educación femenina en una época marcada por fuertes limitaciones para las mujeres. Fundó colegios, impulsó reformas pedagógicas y creó en 1902 el primer jardín de infancia del Perú.

También desarrolló una intensa labor como periodista y escritora, enfocada en la formación moral y educativa. Su trabajo abrió caminos para generaciones de mujeres y dejó una profunda huella en la educación nacional.

1 de junio de 1936 - nace Edith Barr, histórica voz de la música criolla peruana

Conocida como “La Flor Morena de la Canción Criolla”, Edith Barr construyó una carrera artística marcada por discos, escenarios y aplausos dentro y fuera del Perú. (GEC)

Edith Barr nació el 1 de junio de 1936 en el distrito limeño de La Victoria y se convirtió en una de las grandes intérpretes de la música criolla peruana.

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Conocida como “La Flor Morena de la Canción Criolla”, inició su carrera artística en la adolescencia y alcanzó reconocimiento nacional e internacional por su potente voz y extenso repertorio.

Grabó decenas de discos y compartió escenarios con figuras emblemáticas del género. También condujo programas de televisión y representó al Perú en distintos países. En 1985 cantó para el papa Juan Pablo II durante su visita al país, consolidando una trayectoria histórica.

1 de junio de 1950 - Manuel A. Odría deja la Junta Militar para postular a la presidencia del Perú

La salida temporal de Odría del poder abrió paso a unas elecciones sin oposición real, marcadas por tensiones políticas y control militar en el Perú. (El Peruano)

El 1 de junio de 1950, el general Manuel A. Odría renunció a la presidencia de la Junta Militar de Gobierno en un movimiento político conocido como la “bajada al llano”.

La decisión respondió a una exigencia constitucional que obligaba a los miembros del gobierno a dejar sus cargos antes de participar en elecciones presidenciales. El poder quedó de manera interina en manos del general Zenón Noriega, encargado de conducir el proceso electoral.

Tras la inhabilitación de Ernesto Montagne, único rival de Odría, el militar se presentó como candidato único y luego asumió la presidencia constitucional el 28 de julio de 1950.

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1 de junio de 1956 - Fernando Belaúnde protagoniza el histórico “Manguerazo” en Lima

Cubierto con la bandera peruana, Fernando Belaúnde desafió la represión policial y protagonizó una protesta que quedó grabada en la memoria política del país. (La Prensa)

El 1 de junio de 1956, Fernando Belaúnde Terry encabezó una multitudinaria protesta en el Centro de Lima para exigir la inscripción de su candidatura presidencial.

La movilización del Frente Nacional de Juventudes Democráticas fue reprimida por la policía con caballos y carros lanza-aguas, en un episodio que quedó en la historia como el “Manguerazo”.

Cubierto con la bandera peruana, Belaúnde desafió a las fuerzas del orden y se convirtió en símbolo de resistencia política frente al gobierno de Manuel A. Odría. La presión ciudadana creció durante la jornada y finalmente el Jurado Nacional de Elecciones oficializó su inscripción como candidato presidencial.

1 de junio de 1983 - San Borja es creado como distrito moderno de Lima Metropolitana

El distrito de San Borja surgió durante la expansión urbana de Lima y hoy destaca por sus parques, ciclovías y espacios culturales emblemáticos. (Andina)

El distrito de San Borja fue creado oficialmente el 1 de junio de 1983 durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Ubicado en Lima Metropolitana, surgió tras separarse de Surquillo y parte de San Isidro, en una etapa de expansión urbana de la capital peruana.

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Con el tiempo se consolidó como una de las zonas residenciales y comerciales más ordenadas de Lima, caracterizada por sus amplias avenidas, parques y ciclovías.

En su territorio se encuentran espacios emblemáticos como el Cuartel General del Ejército, el Gran Teatro Nacional y el Museo de la Nación, además de importantes centros culturales y empresariales.

1 de junio de 2001 - muere Violeta Correa, periodista y primera dama del gobierno de Belaúnde

Periodista, activista y primera dama, Violeta Correa dedicó gran parte de su vida al apoyo social y a la defensa de la democracia peruana. (Andina)

Violeta Correa Miller falleció el 1 de junio de 2001 en Lima, tras una vida dedicada al periodismo, la política y la labor social. Nacida en el Callao en 1927, trabajó en el diario La Prensa y participó activamente en Acción Popular junto a Fernando Belaúnde Terry, con quien se casó durante el exilio en Estados Unidos.

Como primera dama impulsó programas de ayuda social, comedores y centros comunales, además de colaborar en emergencias nacionales.

También sufrió persecución política tras el golpe militar de 1968. Meses antes de morir recibió la Orden El Sol del Perú por su trabajo solidario.

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1 de junio - Día Nacional del Reciclador

El Día Nacional del Reciclador busca valorar el esfuerzo de quienes trabajan en la reutilización de residuos y sostienen la economía circular peruana. (Andina)

Cada 1 de junio, el Perú celebra el Día Nacional del Reciclador, fecha instaurada mediante la Ley Nº 29419 para reconocer el trabajo de miles de personas dedicadas al reciclaje formal.

La conmemoración destaca el aporte de los recicladores en la reducción de residuos, el cuidado ambiental y el impulso de la economía circular. En el país, más de 100 mil trabajadores participan en esta actividad, muchas veces enfrentando condiciones difíciles.

La jornada también busca promover la segregación responsable y reforzar la conciencia ciudadana sobre el reciclaje. Su labor resulta clave para construir ciudades más sostenibles y con menor impacto ambiental.