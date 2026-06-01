Zé Ricardo hizo crudo análisis por presente de Sporting Cristal y lanzó firme advertencia para el Torneo Clausura: “Es necesario cambiar”

El DT brasileño habló del delicado presente del cuadro 'celeste' luego de la caída en Cusco y de lo que se viene para el resto del 2026. (Video: Entre Bolas)

Sporting Cristal no logró sostener la ventaja en su visita a Cusco y terminó cayendo por 3-2 ante Cienciano en la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Esta derrota profundizó las dudas sobre el rendimiento defensivo del equipo y marcó un cierre preocupante: los ‘celestes’ finalizaron el primer certamen del año en el puesto 12, apenas tres puntos por encima de la zona de descenso. El resultado encendió alarmas tanto en la directiva como entre los hinchas, que observan con inquietud la posibilidad de complicaciones mayores en la tabla acumulada.

El técnico brasileño Zé Ricardo analizó el encuentro con autocrítica y remarcó que la expulsión de Gustavo Cazonatti fue determinante. “Estábamos haciendo un buen partido hasta el momento de la expulsión. Con un jugador menos aquí es muy difícil soportar y eso nos costó el resultado, porque seguramente si jugáramos 10 contra 10 tendríamos otro desenlace al final del partido, ya que el equipo se estaba comprometiendo y comportando bien”, afirmó en conferencia de prensa.

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A pesar de la desventaja numérica, el cuadro ‘rimense’ mostró entrega y luchó hasta el final. El DT brasileño valoró ese esfuerzo y subrayó el impacto de las condiciones geográficas: “Hicieron un tremendo esfuerzo. No es fácil jugar a 3,300 metros de altitud y eso seguramente nos perjudicó para soportar la presión de Cienciano”.

Los problemas defensivos se repitieron en Sporting Cristal, que vio cómo le encajaron tres goles ante Cienciano en Cusco. - créditos: Cienciano

El análisis de Zé Ricardo también incluyó la dificultad de gestionar un plantel golpeado por lesiones y sanciones. “Esa no es la idea del club. Es una buena pausa para recuperar a los jugadores importantes que están lesionados como ‘Santi’, Juan, Miguel Araujo y Felipe Vizeu. Hoy (ayer) estábamos con dos o tres jugadores en el banco sin condiciones ideales para jugar; y después de la tarjeta roja a Cazonatti, el partido cambió, incluso con todo el esfuerzo que los muchachos hicieron no fue suficiente para por lo menos lograr un punto”, declaró.

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Zé Ricardo sobre el duro presente de Sporting Cristal y los cambios para el Torneo Clausura

El entrenador de 54 años no ocultó su preocupación por el momento que atraviesa Sporting Cristal. “Son muchos aspectos, pero tenemos que tener calma para resumir y hacer una evaluación total del equipo. De mi parte, la idea es hablar con la directiva de forma particular porque seguramente que ni yo, ni los jugadores ni los dirigentes, y principalmente la hinchada no está satisfecha y necesitamos remontar. Pero las decisiones que vamos a tomar lo trataremos dentro del club”, explicó.

La autocrítica fue un eje en su discurso. El DT admitió que, desde su llegada, no consiguió corregir los problemas defensivos del elenco ‘cervecero’. “Cuando llegué a Sporting Cristal no hemos conseguido solucionar esos problemas. La secuencia de partidos imposibilita una secuencia mayor de entrenamientos para solucionar todos los problemas. Lo de hoy (ayer) lo considero un partido particular porque en condiciones de jugar a gran altitud siempre es muy complicado”, reflexionó.

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El cuadro 'celeste' se dejó remontar 3-2 en Cusco luego de recibir una roja en los primeros minutos del segundo tiempo - Crédito: L1MAX.

En respuesta a la pregunta clave sobre el presente y el futuro inmediato, Zé Ricardo señaló que el club utilizará el receso para evaluar el plantel y recuperar futbolistas. Sporting Cristal terminó el Torneo Clausura lejos de los objetivos y con la urgencia de corregir sus errores defensivos, por lo que la directiva y el comando técnico analizarán cambios profundos para intentar revertir la situación en el siguiente semestre.

Sobre la situación de algunos jugadores clave, el estratega mencionó especialmente la recuperación de Gabriel Santana, quien vuelve tras una lesión prolongada. “Santana tuvo una lesión muy grave, estuvo parado por mucho tiempo y está recuperando la forma. No individualizo los problemas del equipo, todos somos responsables por la situación actual de Sporting Cristal y seguramente va a cambiar para el próximo semestre porque es necesario cambiar”, puntualizó el técnico, dejando en claro que la responsabilidad es colectiva y que se avecinan modificaciones en el plantel.

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