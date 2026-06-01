Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 1 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,96 soles, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,04% respecto al cierre anterior. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un leve descenso del 0,03%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 3,54%.