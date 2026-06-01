Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 1 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Guardar
Google icon
Imagen K7PRFZ27NZB5PGIMGJUXQREFIU

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 3,96 soles, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,04% respecto al cierre anterior. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un leve descenso del 0,03%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 3,54%.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Alianza Lima confirmó salida de la cuarta extranjera para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Gracias por tu profesionalismo y compromiso”

Tras la salida de Maeva Orlé, Elina Rodríguez y Doris González, una nueva jugadora foránea podría seguir compitiendo en el torneo nacional, aunque lo haría defendiendo los colores de otro club

Alianza Lima confirmó salida de la cuarta extranjera para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Gracias por tu profesionalismo y compromiso”

Dónde me toca votar este domingo 7 de junio: LINK para ver tu local para la segunda vuelta

Ante la modificación en ciertos puntos de votación debido a medidas de seguridad y a la negativa de propietarios privados para ceder locales, es importante revisar cuál será el centro de votación que está habilitado para los comicios del balotaje

Dónde me toca votar este domingo 7 de junio: LINK para ver tu local para la segunda vuelta

Paolo Guerrero confiesa la presión por ser campeón nacional con Alianza Lima: “Siento más estrés”

El ‘Depredador’ contó que esta etapa le genera una fuerte carga emocional debido a su identificación con el club ‘íntimo’ y la exigencia de pelear el título de la Liga 1

Paolo Guerrero confiesa la presión por ser campeón nacional con Alianza Lima: “Siento más estrés”

“No vamos a fusilar a nadie, ¡por Dios!”: Roberto Sánchez asegura no compartir las ideas de Antauro Humala

El candidato de Juntos por el Perú, quien se enfrentará en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, dijo que "respeta" las ideas del líder etnocacerista, pero que "no las comparte"

“No vamos a fusilar a nadie, ¡por Dios!”: Roberto Sánchez asegura no compartir las ideas de Antauro Humala

Bar de Barranco es sancionado por impedir injustificadamente el ingreso a una persona y no proporcionarle el Libro de Reclamaciones

Indecopi impuso una multa de 5,50 UIT al establecimiento y ordenó capacitar a su personal tras determinar que la restricción de acceso carecía de sustento objetivo y que se vulneró el derecho del consumidor a presentar un reclamo

Bar de Barranco es sancionado por impedir injustificadamente el ingreso a una persona y no proporcionarle el Libro de Reclamaciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori ficha a Jean Ferrari y le recuerdan los antiguos tuits antifujimoristas: “Lo mejor es que no va a ser presidenta”

Keiko Fujimori ficha a Jean Ferrari y le recuerdan los antiguos tuits antifujimoristas: “Lo mejor es que no va a ser presidenta”

“No vamos a fusilar a nadie, ¡por Dios!”: Roberto Sánchez asegura no compartir las ideas de Antauro Humala

Elecciones 2026: prohibición de difusión de encuestas electorales y otras entran en efecto desde hoy 1 de junio

Keiko Fujimori apela a los indecisos y detractores a una semana del 7 de junio: “Lo que pido es una oportunidad. No los voy a defraudar”

Estas son las propuestas económicas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para generar empleo y reducir la pobreza en el Perú

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Gálvez se quiebra tras polémica con Valentino y lanza desesperado pedido: “Me está perjudicando con Laura”

Sebastián Gálvez se quiebra tras polémica con Valentino y lanza desesperado pedido: “Me está perjudicando con Laura”

Valentino se retracta y asegura que inventó historia sobre Sebastián Gálvez: “Piensan que he sido la Pamela Franco de la historia”

María Pía Copello confirma que es sobrina prima de Miguelito Barraza y Cecilia Barraza: “Por eso mi mamá es tan alegre”

Melissa Klug estalla de emoción tras embarazo de Gianella Marquina: “Por cuarta vez seré abuela”

Gianella Marquina anuncia la llegada de su bebé con románticas fotografías y un mensaje lleno de amor: “Ahora seremos 3”

DEPORTES

El complicado panorama de Piero Quispe para volver a Universitario: el fuerte interés desde México, Argentina y la MLS

El complicado panorama de Piero Quispe para volver a Universitario: el fuerte interés desde México, Argentina y la MLS

Alianza Lima confirmó salida de la cuarta extranjera para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Gracias por tu profesionalismo y compromiso”

Paolo Guerrero confiesa la presión por ser campeón nacional con Alianza Lima: “Siento más estrés”

PSG bicampeón de la Champions League: ¿Por qué se le relaciona a Khvicha Kvaratskhelia con Perú?

Zé Ricardo hizo crudo análisis por presente de Sporting Cristal y lanzó firme advertencia para el Torneo Clausura: “Es necesario cambiar”