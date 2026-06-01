Colectivo LGBTI declara su rechazo a Keiko Fujimori en segunda vuelta y llama a un “voto crítico y vigilante”

El Colectivo Marcha del Orgullo LGBTI expresó su rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori y llamó a votar de forma crítica y vigilante en la segunda vuelta del 7 de junio

El Colectivo Marcha del Orgullo LGBTI, organizador de la manifestación nacional más numerosa en favor de la diversidad, manifestó este domingo su rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para la segunda vuelta electoral del 7 de junio, en la que competirá con Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

En un comunicado difundido previo al debate televisado, el colectivo afirmó haber asumido “una posición clara” en contra de la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), al alegar que representa “la continuidad de la corrupción, la impunidad, el autoritarismo y políticas excluyentes que han marcado al país durante décadas”.

“Advertimos además, que el voto blanco, nulo o viciado también terminará favoreciendo su candidatura. Por ello, llamamos a un voto crítico y vigilante, en defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades, exigiendo garantías para que la población LGBTI no sea perseguida ni invisibilizada, y que se nos reconozca la ciudadanía plena que por derecho nos corresponde”, agrega el pronunciamiento.

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El colectivo también responsabiliza al fujimorismo de buena parte de la crisis social de la última década, periodo en el que el país ha tenido ocho presidentes, la mayoría destituidos por el Congreso, lo que, según señalan, “debilita nuestra frágil democracia”.

El comunicado advierte que votar en blanco, nulo o viciado podría favorecer a Fujimori y pide garantías para los derechos de la población LGBTI

“La corrupción, el crimen organizado y las prácticas autoritarias continúan debilitando las instituciones y afectando la vida de millones de personas. Asimismo, el avance de sectores conservadores ha significado retrocesos preocupantes en materia de derechos humanos, especialmente para la comunidad LGBTI”, sigue el comunicado.

El texto se ha difundido el mismo día en que Fujimori y Sánchez se enfrentarán en el único debate previo al balotaje, un encuentro que está programado en el Centro de Convenciones de Lima y se estructurará en cuatro bloques: seguridad ciudadana, fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

En la víspera, miles de manifestantes marcharon por el centro histórico de Lima y otras ciudades del país en rechazo a la candidata, con la participación de asociaciones estudiantiles, trabajadores, pensionistas, sindicatos y familiares de víctimas de matanzas cometidas durante el régimen del fallecido autócrata.

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Durante el debate técnico realizado el domingo anterior, los asesores de ambas candidaturas expusieron propuestas orientadas al aumento del gasto público en becas, subsidios y pensiones.

La difusión del pronunciamiento coincidió con protestas multitudinarias en Lima y otras ciudades y con el único debate presidencial entre Fujimori y Roberto Sánchez

Panorama

Fujimori, quien se presenta por cuarta vez a la carrera presidencial, ya participó en debates presidenciales previos: uno contra Ollanta Humala en 2011, dos frente a Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y también dos ante Pedro Castillo en 2021.

Para Sánchez, en tanto, este será su primer debate cara a cara en una segunda vuelta, aunque ya tuvo un breve cruce con Fujimori durante la primera ronda, cuando el candidato la cuestionó por su rol familiar y ella replicó calificándolo de “cobarde”.

El ganador de estos comicios asumirá la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031, tras una década de inestabilidad política, con ocho presidentes distintos, luego de sucesivas destituciones promovidas desde el Congreso, ámbito donde el fujimorismo ha mantenido una presencia destacada.