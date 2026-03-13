Jorge Drexler abre su corazón en Taracá, el disco bisagra tras la muerte de su papá: “Dejé de ser hijo y necesité innovar”

Jorge Drexler presentó Taracá, su nuevo álbum el cual lo llevó a reconectar con sus raíces

27 años atrás, Jorge Drexler experimentaba uno de los capítulos más importantes de su vida, la llegada de su primer hijo. En simultáneo, el uruguayo lanzaba su disco Frontera, el cual grabó en su tierra natal, dando inicio a una nueva etapa de su camino. Casi tres décadas después, el artista volvió a sentir la necesidad de reconectarse con sus raíces. Y no es casualidad. Nuevamente, la vida lo llevó a recorrer otro sendero tras la muerte de su padre y el cambio del estatus familiar.

Todos estos sentimientos se traducen en su nuevo álbum, Taracá. El mismo tiene al candombe uruguayo como hilo conductor y transversal del disco. A lo largo de su recorrido, Drexler presenta once canciones, las cuales brindan una experiencia sonora con la letra y el tambor como principales protagonistas en la mayoría de los temas. Como si fuera poco, Jorge también se dio el lujo de cumplir uno de sus anhelos, colaborar con Young Miko, a quien logró sumar a su proyecto tras su visita a Puerto Rico en la residencia de Bad Bunny.

En diálogo con Teleshow, el artista desanda las claves de su nuevo disco. Es justamente, a través de la música, que el cantante comprende qué lo impulsó a reconectar con su país en esta etapa de su vida y las vivencias que lo llevaron a plasmar sus sentimientos en 11 canciones.

En los primeros minutos de la charla, Drexler habla sobre el primer adelanto que le presentó a su público, “Tocar madera”. En un juego de palabras, el uruguayo relata los significados que tiene y, con humor, explica en qué situaciones recurre a la superstición de tocar madera: “Tiene dos acepciones que se explican al principio del videoclip. Primero el de la superstición, de intentar evitar que se tuerza el destino, que eso está muy extendido en todo el mundo. Yo pensé que era solo en Uruguay y después en España pensaban que era solo en España, en Argentina piensan que solo en Argentina, pero es anglosajón también, ‘touch wood’. Y en el candombe, tocar madera es llevar la clave en el costado del tambor. Pegar en la madera. Por eso esa canción está basada en esa clave. Y, personalmente, toco madera ante la expresión de algo bueno, que tenés miedo que, por decirlo, lo arruines”.

El candombe uruguayo define el sonido de 'Taracá', un disco atravesado por la percusión y el tambor chico (Sony Music)

- ¿Cómo trabajaste la composición de este disco?

- El disco está muy vertebrado por la percusión. Concretamente, tiene una presencia muy grande del candombe, que es el ritmo afrouruguayo por excelencia. Y Taraca es una onomatopeya que refiere a la figura del tambor chico, que es uno de los tres tambores del candombe. Me encantó esa posibilidad de tener un título todo con la vocal A, que es la vocal más abierta, la más espontánea, el aire sale sin resistencia, la vocal del dolor, la del placer. Y el hecho de que Taraca es nuestra manera de decir ‘estar aquí’, acá se usa el acá. Entonces, el acortamiento, la aféresis de en vez de estar decir tar acá, toy acá.

- También es un regreso a tus raíces...

- Sí, de alguna manera también, una necesidad de reconectar con Uruguay, por diferentes motivos, pero definitivamente es una reconexión con mi país.

- ¿Por qué sentiste esa necesidad y cuándo te agarró?

- Los discos los veo muchas veces cuando ya pasaron. Y me di cuenta hoy concretamente que esto que me pasó en Taracá me pasó también en el disco Frontera y me preguntaba qué tenían en común. Y los dos discos, tanto Frontera del año 99 como Taracá ahora del 2026, son discos en los que uno cambia la bisagra de estatus familiar. En Frontera uno nace y es hijo hasta determinada época de la vida. Y después llega un momento en que tus padres se van y seguís siendo padre, pero dejaste de ser hijo. En la primera bisagra de esas, cuando pasé a ser padre, además de hijo, volví a grabar Uruguay. Y cuando pasé a ser solo hijo, volví a grabar de vuelta Uruguay, ahora en el 2026. Se ve que esos cambios de estatus familiar a mí me remueven y me llevaron instintivamente a reconectar con un territorio, sentirme en casa.

- ¿Cómo transitaste la partida de tu padre?

- Mi hijo mayor tiene 28 y mi hija menor tiene 14. Lo nuevo para mí es dejar de ser hijo, que es sentir que sos el primero en la línea hacia el horizonte. Podía haber tenido dos reacciones. Podía sentir que tenía que asumir el rol del mayor de la familia. Te puede dar un golpe de responsabilidad, como decir “voy a dejarme ya de bobadas, voy a ir a lo seguro”. O, como me pasó, me dieron ganas de innovar, de trabajar con gente más joven, de arriesgar, de jugarme el pellejo. El productor más joven de este disco empezó a trabajar conmigo con veintiún años, Tadu. Ahora tiene 22. Y el productor más viejo de este disco tiene 32 años.

El álbum 'Taracá' explora sentimientos ligados a la muerte del padre de Drexler y los cambios familiares (Sony Music)

- ¿Cómo recordás tu infancia en Uruguay?

- Ahora, para uno de los videoclips que vamos a sacar, está basado en imágenes de una filmadora de Súper 8 que tenía mi padre, que filmó toda nuestra infancia. Y viéndolo a la distancia me di cuenta que tuve una infancia con dos polos opuestos, de sensaciones. Por un lado, a nivel doméstico, muchísimo amor. Una infancia muy feliz en lo que respecta de puertas para adentro de la casa y de puertas para afuera de muchísimo miedo. Nos criamos en dictadura. Se vivía con muchísimo miedo fuera. Y adentro de casa intentábamos compensar eso.

- ¿Cuál es la mayor lección de vida de tus padres?

- Viendo estas imágenes de Súper 8 me di cuenta del amor que había en la lente de la persona que nos miraba, que era mi padre. Me di cuenta que estaba filmado con amor. La lección de vida más grande de mis padres es haber roto las barreras de origen, o sea, tenían dos visiones políticas, dos nacionalidades, dos religiones diferentes y haber creado una familia a pesar de eso. Me enseñaron el puente entre cosas. Me enseñaron a hacer compatibles cosas aparentemente antagónicas. Eso, en un mundo polarizado, es un tesoro. Me crié en una familia integradora y este mundo ahora es un mundo desintegrador

.- ¿Qué rituales tenés al momento de cantar en un show?

- Tengo algunos, pero no muchos. No soy particularmente supersticioso. Había una época en que tomaba una medida y media de ron antes de salir a cantar. Dos era demasiado y una me parecía poco. (risas).

- ¿Y la seguís manteniendo?

- Ahora hace mucho que no hago conciertos, pero supongo que la mantendré, sí. Igual es mucho una medida y media, pero igual lo bajo a una después. Tenés que saber beber, relacionarte con el alcohol. A mí me gusta mucho un concepto que tenía mi maestro Antonio Escohotado, que era el concepto de la sobria ebriedad. De mantener un punto de sobriedad en lo que hacés. Pero el escenario tensa mucho y un poquitito de ayuda no me viene mal, la verdad.

La tierna despedida de Jorge Drexler a su padre, años atrñas

- En tu vida personal, ¿te gusta tomar algún fin de semana, una reunión con amigos?

- ¿Me estás preguntando si soy alcohólico? (risas) Es una buena pregunta que no sabría responderte. Vivo en España, donde el vino es parte integral, no solo de las reuniones sociales, sino del almuerzo y de la cena. Las cañas, la cerveza, el vino están integrados en la vida social. En este momento intento no tomar alcohol entre semana y los fines de semana me tomo unos vinos con los amigos. El vino me hace muy feliz, es un complemento importante en mi vida.

- Jorge, en tu trayectoria has tenido crossovers impresionantes, con C. Tangana, con Bhavi...

- Y ahora con Young Miko, que nadie se la esperaba. Estoy muy feliz de esa colaboración y de la de Bhavi especialmente también. La de Mateo Sujatovich también. Pero la de Bhavi, además de la admiración, es que realmente es un campo diferente. Y fue arriesgado tanto para él como para mí. Fuimos muy valientes metiéndonos ahí. Estoy tan contento de lo que aprendí en “Me desperté”. Fue realmente un aprendizaje musical de flow muy intenso y él fue mi profesor directo. Con Bhavi nos decimos sensei el uno al otro todo el tiempo.

- Además el hecho de cantar con autotune, que no sé cuántas veces lo has utilizado.

- El autotune me parece una herramienta tan peligrosa como todas las demás, y tan útil, igual que el reverb o el ecualizador o la distorsión en la guitarra eléctrica. Puedes hacer un desastre con eso. Hay que saber cantar con autotune. Requiere una técnica. La gente que piensa que simplemente te lo ponen y te hacen afinar bien, no. Yo no tengo formación, no se nota tanto cuando canto con autotune. Primero porque afino bastante bien, pero además, porque la gente que canta con autotune arrastra para que se note el arrastre y eso es parte del estilo, son estéticas.

Drexler destaca la importancia de reconectar con sus raíces uruguayas en momentos de transición personal y profesional (Sony Music)

- Siempre hay gente que lo critica...

- El otro día leí una cosa que me encantó, que era cuando se pasa de la vihuela a la guitarra, la guitarra era más sencilla de tocar y se tocaba rasgando. Los tipos que eran hinchas de la vihuela, que era más complicada y más dulce, decían: “Ahora cualquier mozo de cuadra percute una guitarra y puede cantar canciones”, como diciendo, la vihuela había que tañirla con los dedos, era más arpejada. Era exactamente el mismo tipo de crítica que se le hace a autotune hoy en día. Yo quiero escribir esa canción del autotune y el pasaje de la vihuela a la guitarra. Hoy en día la guitarra es considerada un instrumento clásico, pero en su momento era considerado una especie de bastardización de un instrumento superior, que era la vihuela. Son instrumentos. Vos hacés con la guitarra lo que quieras. El autotune es un instrumento.

- Hablando de Young Miko, ¿cómo fue esa colaboración con la puertorriqueña?

- Yo soy muy fan de Miko hace mucho tiempo. Es un talento enorme Miko, y tiene sobre todo una cosa que para mí es imprescindible y que en Puerto Rico la tienen manejadísima, tiene flow. Tiene musicalidad, tiene baile en la voz, tiene una elegancia para rapear y para cantar. Yo quería rapear con ella, quería hacer un reggaetón de su mundo, pero ella quiso cantar y me pareció un acto tan bonito.

- ¿Habías escuchado la Bizarrap Session o cómo fue el primer acercamiento?

- No, mucho antes la conozco a Miko. La conozco desde que empezó. Le escribí por Instagram hace tres, cuatro años ya. Y nos intercambiamos mensajes. Y quedamos de ir a Puerto Rico. Fui a ver el show de Bad Bunny y le avisé. Y en el estudio me dijo: “Yo quiero cantar”. Le digo: “Bueno, tengo, tengo una canción sin terminar”. Y la saqué, “Te llevo tatuada”, y la terminamos ahí.

- ¿Cómo fue tu experiencia en La Casita de Bad Bunny? ¿Te gustó?

- Te voy a ser muy sincero. Me sentí enormemente honrado de que me invitaran a La Casita. Me trataron como un rey. Pero en La Casita también lo que me di cuenta es que hay una peligrosísima combinación de barra libre y 600 teléfonos móviles apuntando hacia vos. En un momento determinado dije: “Cuidado”, cuidado con bostezar. Cuidado dónde pones los ojos, cuidado con cómo bailas, me sentí muy expuesto. Yo no sé cómo lo vive la gente que está en La Casita. Supongo que hay gente que no le importa estar expuesto. Soy muy fan de él y muy amigo de mucha gente que me invitó a La Casita. Pero en un momento me fui para adentro porque me agobié un poco, era como estar en un escenario que no es el tuyo y con muchísimos figurantes perreando y bailando alrededor tuyo y tú con tu copa contra la pared, quieto, intentando no rellenar la copa de vuelta y el show me pareció increíble.

- Hay un punto que los une, vos en los Óscar tuviste la primera nominación de una canción en español. Y después él hace poco ganó el Grammy mejor álbum con un disco en español.

- Todo el mundo me está haciendo ese paralelismo y me siento muy honrado con él (risas). Me siento muy contento. Te voy a decir gracias. Sí, en su momento fue muy inesperado lo que me pasó también y fue muy bonito que pasara y cantar en español en los Óscar. Yo salir ahí y cantar dos versos, aunque sea, no es la Super Bowl, pero son los Óscar (risas).