Drones con tecnología peruana de última generación serán empleados en expedición en la Antártida

La empresa Robotic Air Systems, fundada por ingenieros peruanos, integrará sus drones de última generación a la expedición científica ANTAR XXXII, que partirá rumbo a la Antártida en febrero de 2026, según informó el Ministerio de la Producción. Este despliegue tecnológico representa un hito para la innovación nacional, respaldado por ProInnóvate, que impulsa el desarrollo y validación de herramientas aptas para operar en los entornos más exigentes del planeta.

La expedición ANTAR XXXII —coordinada por la Cancillería, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Marina de Guerra del Perú— constituye la trigésima segunda misión oficial de investigación científica peruana al continente antártico. Las operaciones estarán comprendidas entre febrero y marzo a bordo del buque oceanográfico B.A.P. “Carrasco”, principal soporte logístico y científico para las labores nacionales en la región.

El modelo OX

Robotic Air Systems incorporará el modelo OX, un dron de alta potencia diseñado para resistir vientos de hasta 80 km/h y ejecutar tareas de observación, levantamiento topográfico y generación de mapas tridimensionales de alta precisión. La tecnología Lidar empleada es un sistema que, según la empresa, utiliza pulsos láser para calcular distancias y crear modelos 3D detallados.

La operación requerirá que los equipos enfrenten condiciones climáticas cambiantes y extremas, un escenario que pondrá a prueba tanto su confiabilidad como su adaptabilidad. “El alcance contempla operaciones controladas, con énfasis en la confiabilidad del sistema, la calidad de los datos obtenidos y la seguridad operacional”, afirmó Pedro Grijalba, director ejecutivo de Robotic Air Systems, en declaraciones difundidas por el Ministerio de la Producción.

Capacitación para miembros de la Marina

Para cumplir esta misión, la empresa implementará un esquema mixto, con personal encargado tanto de operar los drones como de capacitar a integrantes de la Marina asignados a la campaña. Así, se transferirán conocimientos técnicos y operativos esenciales al equipo participante.

El soporte a bordo del B.A.P. Carrasco contempla equipamiento móvil de respaldo y protocolos para reparar equipos en caso de cualquier eventualidad, priorizando en todo momento la seguridad del personal y del entorno polar. El proceso, como explicó el Ministerio de la Producción, prevé distintos niveles de gravedad para posibles contingencias.

La plataforma tecnológica de Robotic Air Systems destaca por su electrónica de grado industrial, arquitectura redundante en sistemas críticos y capacidad modular de incorporar sensores o cargas específicas conforme a los requerimientos de cada misión. Los drones, diseñados con hardware nacional y baterías con aislamiento térmico, están certificados para desempeñarse en temperaturas bajo cero, lo que permite operaciones tanto en la sierra peruana como en regiones polares.

La experiencia de Robotic Air Systems en sectores como la minería y operaciones de alta montaña ha validado anteriormente sus equipos en condiciones de altitud y bajas temperaturas. Los modelos como el OX han volado de forma autónoma en escenarios complejos, atravesando la cordillera de los Andes y retornando tras completar misiones críticas.

El Ministerio de la Producción subrayó que la misión permitirá emplear drones de forma remota desde Perú y validar su operatividad en tiempo real, lo que ampliaría el alcance tecnológico nacional. La empresa, con apoyo constante de ProInnóvate, ya cuenta con presencia consolidada en Colombia, Chile y Argentina, y proyecta fortalecer su portafolio internacional, incluyendo la futura incorporación de tecnología de inteligencia artificial en los drones.

Robotic Air Systems confirmó que el personal embarcará en Punta Arenas (Piura) el 12 de febrero, conforme a la planificación oficial de la campaña. La colaboración entre el sector público y privado refleja el compromiso peruano para fortalecer soluciones tecnológicas competitivas y exportables a escala global.