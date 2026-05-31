Perú vs Argentina: día, hora y canal TV del partido en Buenos Aires por la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina. Crédito: redes federaciones.

La selección peruana femenina afrontará uno de los compromisos más importantes de su campaña en la Liga de Naciones. El equipo dirigido por Antonio Spinelli visitará a Argentina en Buenos Aires con la necesidad de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de alcanzar el repechaje rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

La reciente derrota frente a Ecuador complicó considerablemente el panorama de la ‘bicolor’, que perdió terreno en la clasificación y quedó obligada a obtener resultados positivos en la recta final del certamen. Con la tabla cada vez más apretada, cualquier tropiezo adicional podría dejar a las peruanas sin margen de error en la lucha por mantenerse cerca de los puestos de clasificación.

Al frente estará una selección argentina que atraviesa una realidad completamente distinta. Las ’albicelestes’ llegan como líderes de la competición y con pie y medio dentro de la próxima Copa del Mundo. Una victoria ante Perú les permitiría acercarse aún más a la confirmación matemática de su boleto mundialista, por lo que se espera un duelo de alta intensidad entre dos equipos que persiguen objetivos decisivos en esta octava jornada.

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Raquel Bilcape, de poco protagonismo, disputa un balón con una rival ecuatoriana. Crédito: La Bicolor.

Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver

Luego de la derrota 1-0 ante Ecuador en la última jornada, el conjunto nacional apunta a sumar puntos fuera de Cusco frente a Argentina. Este compromiso está pactado para el viernes 5 de junio a las 18:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Vicente López en Buenos Aires.

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

La selección peruana femenina desata la locura tras un golazo de su número 10, Sandra Arévalo. Tras una gran carrera y un potente disparo, la Bicolor se pone arriba en el marcador en un partido vibrante. | DSports

¿Cómo marcha Perú en la tabla de posiciones?

La derrota ante Ecuador provocó que la selección peruana descendiera al séptimo puesto de la clasificación y quedó a tres puntos de la zona de repechaje, actualmente en poder de Chile con 10 unidades.

Los dos encuentros que completaron la séptima jornada terminaron de perfilar la tabla de posiciones. Por un lado, Argentina y Colombia igualaron sin goles en un duelo muy disputado, resultado que les permitió mantenerse en la cima del campeonato con 14 puntos cada una. Por otro, Venezuela protagonizó la goleada de la fecha al imponerse por un contundente 7-1 sobre Bolivia.

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Gracias a ese triunfo, la ‘vinotinto’ alcanzó las 11 unidades y se consolidó en el tercer lugar, quedando al acecho de las líderes. Perú, en tanto, está obligado a reaccionar en las próximas jornadas si pretende volver a meterse en la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente fase del certamen.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol tras la fecha 7.

¿Cómo funciona el repechaje internacional?

Los últimos tres boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 se definirán mediante un repechaje internacional dividido en dos etapas estratégicas. La fase inicial se llevará a cabo entre noviembre y diciembre de 2026 en una sede centralizada, donde seis selecciones —dos de Asia (AFC), dos de África (CAF), una de Sudamérica (CONMEBOL) y una de Oceanía (OFC)— buscarán su permanencia en el torneo. Los cupos se asignarán según el Ranking FIFA vigente al momento del sorteo.

Por el continente asiático, China Taipéi y Uzbekistán ya tienen su lugar asegurado, mientras que la selección peruana mantiene viva la esperanza de clasificar si logra ubicarse en la tercera o cuarta casilla de la tabla regional. De esta instancia preliminar, solo dos escuadras lograrán el boleto a la etapa definitiva.

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El desenlace ocurrirá en febrero de 2027. En esta fase final, los dos clasificados previos se unirán a dos representantes de Concacaf, uno de CONMEBOL y uno de la UEFA. Bajo un formato de eliminación directa en tres grupos —y evitando enfrentamientos entre países de la misma confederación—, los tres ganadores finales obtendrán las últimas plazas para la cita mundialista en territorio brasileño.