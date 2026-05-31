Perú

Perú, cuna del mejor algodón pima del mundo, podría dedicarse ahora a exportar textiles sintéticos, como China

Exportadores ‘entre algodones’. Perú busca sumar fibras sintéticas a su portafolio textil para responder a demanda de Estados Unidos, de acuerdo con ADEX. ¿Por qué?

Guardar
Google icon
La flor de algodón tiene connotaciones negativas en el Feng Shui.
El conflicto en Medio Oriente provoca un aumento de costos en insumos, combustibles y transporte marítimo para la industria textil de Perú. (Pexels)

La cadena de textil-confecciones de Perú atraviesa un momento complejo debido al aumento de los costos logísticos y de materias primas, principalmente por el conflicto en Medio Oriente.

Según el presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan José Córdova Benavides, el encarecimiento de insumos como el poliéster, los combustibles y el transporte marítimo, todos vinculados al petróleo, ha impactado especialmente en el comercio con Estados Unidos, el principal comprador del sector.

El directivo advirtió que, de mantenerse este contexto, la presión sobre los precios de las materias primas podría agudizarse en los próximos meses.

Toda la cadena productiva está realizando esfuerzos para sostener precios competitivos y reducir el impacto que ya se refleja en el descenso de las exportaciones”, explicó en declaraciones recogidas por la prensa especializada.

Caída de las exportaciones y mercados afectados

Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones textiles y de confecciones peruanas alcanzaron más de US$ 389 millones, en contraste con los US$ 424 millones del mismo período del año anterior, según cifras del ADEX Data Trade.

PUBLICIDAD

Este retroceso de -8% ha sido atribuido a la coyuntura internacional y a la incertidumbre de los mercados de destino.

Estados Unidos se mantuvo como el destino principal, concentrando casi la mitad de los envíos, pero presentó una contracción de -12,3%, al pasar de US$ 221 millones a US$ 194 millones.

Otros mercados importantes también registraron caídas: Colombia con -30%, Alemania con -23%, Italia con -12%, Canadá con -9% y Ecuador con -5%. Por el contrario, se observaron incrementos en Brasil (21%), China (10%) y Chile (3%).

Las exportaciones textiles y de confecciones peruanas caen un 8% en el primer trimestre de 2026, según cifras oficiales de ADEX Data Trade. REUTERS/Albeiro Lopera
Las exportaciones textiles y de confecciones peruanas caen un 8% en el primer trimestre de 2026, según cifras oficiales de ADEX Data Trade. REUTERS/Albeiro Lopera

Competencia asiática y retos de capacidad

Aunque el consumo de prendas en Estados Unidos sigue en crecimiento, con tasas de entre 2% y 4%, las empresas de Perú encuentran limitaciones para abastecer esa demanda.

La fuerte presencia de proveedores de AsiaVietnam, India, Bangladesh y Camboya— dificulta la expansión de los productores peruanos. Estas naciones, incluso, han comenzado a desplazar a China en segmentos específicos.

PUBLICIDAD

El presidente de ADEX explicó que las marcas y empresas chinas han invertido en otros países de la región para mantener el suministro a las grandes cadenas internacionales.

Además, muchas marcas trasladan parte de su producción al norte de África, como Túnez, Egipto y Turquía, así como a Portugal en el segmento de prendas de alta gama. América Latina, en cambio, mantiene una participación limitada debido a la falta de capacidad instalada en países como Perú y Colombia.

Oportunidades en fibras sintéticas y diversificación

En este escenario, Córdova Benavides destacó la necesidad de explorar nuevas oportunidades, considerando las preferencias del consumidor estadounidense. De acuerdo con una encuesta de YouGov, el 56,6% de los consumidores en Estados Unidos utiliza vestimenta fabricada con fibras sintéticas.

El representante de ADEX sostuvo que, si el principal mercado demanda prendas de fibra sintética y existen ventajas competitivas en el país para desarrollarlas, se debe analizar cómo ampliar la oferta, complementando al algodón tradicional.

Necesitamos ampliar la gama y profundidad de productos, como ropa técnica, prendas para mascotas y nuevos nichos especializados”, señaló.

ADEX
Estados Unidos, principal mercado del sector textil peruano, reduce sus compras un 12,3% en comparación con el año anterior.

Principales productos y empresas del sector

Durante el primer trimestre de 2026, el principal producto exportado por Perú fueron los t-shirts de algodón (US$ 47,3 millones), seguidos por t-shirts de algodón de un solo color (US$ 41,3 millones), pelo fino cardado o peinado de alpaca (US$ 27,7 millones), camisas de fibra sintética (US$ 17 millones) y camisas de algodón de un solo color (US$ 15,8 millones).

Entre las empresas líderes se encuentran Topy Top S.A., Michell y Cia S.A., Textiles Camones S.A. BIC, Textil Del Valle S.A. BIC, Southern Textile Network S.A.C., Confecciones Textimax S.A., Precotex S.A.C., Industrias Nettalco S.A., Textile Sourcing Company S.A.C. BIC y Sudamericana de Fibras S.A.

En este mismo periodo, Perú despachó productos textiles y de confecciones a 80 países, cuatro más que en el mismo período de 2025. Sin mebargo, hoy el sector evalúa cómo adaptarse a los cambios del mercado internacional y responder a la demanda de nuevos nichos, con el objetivo de recuperar el ritmo de crecimiento en los próximos meses.

Temas Relacionados

algodónexportacionesADEXsector textilagriculturaChinaperu-economia

Más Noticias

K-pop: ‘LEMONADE’ de aespa conquista el top de los 10 hits que no paran de sonar en iTunes Perú

INFINITE hizo historia al ser el primero en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo, abriendo oportunidades a más grupos de K-pop

K-pop: ‘LEMONADE’ de aespa conquista el top de los 10 hits que no paran de sonar en iTunes Perú

Ricardo Lagos y el mal momento dirigencial de FC Cajamarca tras empate con Alianza Lima: “Como jugadores merecemos un respeto”

El futbolista subrayó la importancia de cerrar la campaña sin derrotas en los últimos cinco encuentros, resaltando el esfuerzo del plantel y el valor del empate ante Alianza Lima como muestra de fortaleza colectiva pese a los problemas internos

Ricardo Lagos y el mal momento dirigencial de FC Cajamarca tras empate con Alianza Lima: “Como jugadores merecemos un respeto”

Piero Hincapié encendió las alarmas en la final de la Champions League a dos semanas del debut de Ecuador en el Mundial 2026

El defensor del Arsenal de Inglaterra pidió su cambio en el tiempo extra del encuentro definitorio, pero los de Arteta no podían realizar más modificaciones

Piero Hincapié encendió las alarmas en la final de la Champions League a dos semanas del debut de Ecuador en el Mundial 2026

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez hoy 31 de mayo

El último encuentro entre los candidatos que disputan la presidencia de la República llega tras un paro agrario, transportistas amenazados de muerte y casi un cuarto del electorado sin definir su voto. Conoce cómo serán los bloques y todos los detalles de este debate previo al 7 de junio

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez hoy 31 de mayo

Insólito autogol de Rafael Lutiger tras grosero error en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2026

El defensor ‘celeste’ tuvo una desafortunada intervención dentro de su propia área y terminó enviando el balón al fondo de su arco cuando intentaba rechazar un tiro de esquina, decretando el 1-1 en el Cusco

Insólito autogol de Rafael Lutiger tras grosero error en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez hoy 31 de mayo

Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez hoy 31 de mayo

Encuesta presidencial de Ipsos: Keiko Fujimori gana en Lima con 52,2% pero Roberto Sánchez domina el Perú rural con 53,9%

Encuesta presidencial de Datum: Keiko Fujimori 39,8% y Roberto Sánchez 35,9%, pero voto de indecisos llega a casi 25%

Debate presidencial 2026: ¿Dónde ver hoy 31 de mayo en vivo el versus entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Debate presidencial HOY: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en un último cara a cara por la presidencia de Perú

ENTRETENIMIENTO

‘Me caigo de risa Perú’: fecha y hora de estreno, el regreso de José Peláez y los 12 famosos que desafiarán la gravedad

‘Me caigo de risa Perú’: fecha y hora de estreno, el regreso de José Peláez y los 12 famosos que desafiarán la gravedad

Jessica Newton aplaude la fortaleza de Suheyn Cipriani tras el MGI All Stars 2026: “Mi reina lo hiciste espectacular”

Exesposa de Miguel Trauco habla de su ruptura y confiesa más infidelidades: “Lo mejor que hice fue separarme”

Rodrigo González y Yahaira Plasencia lamentan el fallecimiento de su abogado Iván Paredes

Suheyn Cipriani revela el incidente que vivió antes de desfilar en traje de gala en el MGI All Stars: “Se me rompió el vestido”

DEPORTES

Piero Hincapié encendió las alarmas en la final de la Champions League a dos semanas del debut de Ecuador en el Mundial 2026

Piero Hincapié encendió las alarmas en la final de la Champions League a dos semanas del debut de Ecuador en el Mundial 2026

Insólito autogol de Rafael Lutiger tras grosero error en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2026

Sporting Cristal 2-1 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Gabriel Santana tras gran jugada individual en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2026

Qatar participará en la Copa del Mundo 2026 con un importante contingente legionario con el que buscará elevar el nivel competitivo