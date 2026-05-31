Perú, cuna del mejor algodón pima del mundo, podría dedicarse ahora a exportar textiles sintéticos, como China

El conflicto en Medio Oriente provoca un aumento de costos en insumos, combustibles y transporte marítimo para la industria textil de Perú. (Pexels)

La cadena de textil-confecciones de Perú atraviesa un momento complejo debido al aumento de los costos logísticos y de materias primas, principalmente por el conflicto en Medio Oriente.

Según el presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan José Córdova Benavides, el encarecimiento de insumos como el poliéster, los combustibles y el transporte marítimo, todos vinculados al petróleo, ha impactado especialmente en el comercio con Estados Unidos, el principal comprador del sector.

El directivo advirtió que, de mantenerse este contexto, la presión sobre los precios de las materias primas podría agudizarse en los próximos meses.

“Toda la cadena productiva está realizando esfuerzos para sostener precios competitivos y reducir el impacto que ya se refleja en el descenso de las exportaciones”, explicó en declaraciones recogidas por la prensa especializada.

Caída de las exportaciones y mercados afectados

Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones textiles y de confecciones peruanas alcanzaron más de US$ 389 millones, en contraste con los US$ 424 millones del mismo período del año anterior, según cifras del ADEX Data Trade.

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Este retroceso de -8% ha sido atribuido a la coyuntura internacional y a la incertidumbre de los mercados de destino.

Estados Unidos se mantuvo como el destino principal, concentrando casi la mitad de los envíos, pero presentó una contracción de -12,3%, al pasar de US$ 221 millones a US$ 194 millones.

Otros mercados importantes también registraron caídas: Colombia con -30%, Alemania con -23%, Italia con -12%, Canadá con -9% y Ecuador con -5%. Por el contrario, se observaron incrementos en Brasil (21%), China (10%) y Chile (3%).

Las exportaciones textiles y de confecciones peruanas caen un 8% en el primer trimestre de 2026, según cifras oficiales de ADEX Data Trade. REUTERS/Albeiro Lopera

Competencia asiática y retos de capacidad

Aunque el consumo de prendas en Estados Unidos sigue en crecimiento, con tasas de entre 2% y 4%, las empresas de Perú encuentran limitaciones para abastecer esa demanda.

La fuerte presencia de proveedores de Asia —Vietnam, India, Bangladesh y Camboya— dificulta la expansión de los productores peruanos. Estas naciones, incluso, han comenzado a desplazar a China en segmentos específicos.

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El presidente de ADEX explicó que las marcas y empresas chinas han invertido en otros países de la región para mantener el suministro a las grandes cadenas internacionales.

Además, muchas marcas trasladan parte de su producción al norte de África, como Túnez, Egipto y Turquía, así como a Portugal en el segmento de prendas de alta gama. América Latina, en cambio, mantiene una participación limitada debido a la falta de capacidad instalada en países como Perú y Colombia.

Oportunidades en fibras sintéticas y diversificación

En este escenario, Córdova Benavides destacó la necesidad de explorar nuevas oportunidades, considerando las preferencias del consumidor estadounidense. De acuerdo con una encuesta de YouGov, el 56,6% de los consumidores en Estados Unidos utiliza vestimenta fabricada con fibras sintéticas.

El representante de ADEX sostuvo que, si el principal mercado demanda prendas de fibra sintética y existen ventajas competitivas en el país para desarrollarlas, se debe analizar cómo ampliar la oferta, complementando al algodón tradicional.

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“Necesitamos ampliar la gama y profundidad de productos, como ropa técnica, prendas para mascotas y nuevos nichos especializados”, señaló.

Estados Unidos, principal mercado del sector textil peruano, reduce sus compras un 12,3% en comparación con el año anterior.

Principales productos y empresas del sector

Durante el primer trimestre de 2026, el principal producto exportado por Perú fueron los t-shirts de algodón (US$ 47,3 millones), seguidos por t-shirts de algodón de un solo color (US$ 41,3 millones), pelo fino cardado o peinado de alpaca (US$ 27,7 millones), camisas de fibra sintética (US$ 17 millones) y camisas de algodón de un solo color (US$ 15,8 millones).

Entre las empresas líderes se encuentran Topy Top S.A., Michell y Cia S.A., Textiles Camones S.A. BIC, Textil Del Valle S.A. BIC, Southern Textile Network S.A.C., Confecciones Textimax S.A., Precotex S.A.C., Industrias Nettalco S.A., Textile Sourcing Company S.A.C. BIC y Sudamericana de Fibras S.A.

En este mismo periodo, Perú despachó productos textiles y de confecciones a 80 países, cuatro más que en el mismo período de 2025. Sin mebargo, hoy el sector evalúa cómo adaptarse a los cambios del mercado internacional y responder a la demanda de nuevos nichos, con el objetivo de recuperar el ritmo de crecimiento en los próximos meses.

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