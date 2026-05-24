Suspensión temporal de agua potable en San Juan de Lurigancho por rotura de tubería

La rotura de una tubería causó un hueco de gran tamaño y un aniego que dañó un colegio, mientras la empresa despliega equipos para reparar la red y activa el seguro ante las pérdidas materiales| Sedapal

La madrugada del 24 de mayo, la rotura de una tubería en la intersección de la avenida Machu Picchu y avenida Liberación, en el distrito de San Juan de Lurigancho, provocó un forado y un aniego que afectó a viviendas, vías públicas y un colegio cercano. Ante la emergencia, Sedapal anunció la restricción temporal del servicio de agua potable en la zona.

Sedapal informó que, como medida preventiva y para facilitar las labores de reparación, el suministro de agua potable fue restringido en los sectores afectados de San Juan de Lurigancho. La empresa precisó que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva una vez concluyan los trabajos de reparación y verificación operativa de la red.

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Mientras tanto, cuadrillas técnicas y maquinaria especializada continúan trabajando en la extracción del agua acumulada y en la reparación de la tubería dañada.

Una emergencia en la red de agua originó un aniego y afectó a un colegio, ante lo cual la empresa inició reparaciones, limpieza y el proceso de indemnización por los perjuicios registrados| Sedapal

Respuesta por colegio afectado

De acuerdo con el comunicado difundido, apenas se tuvo conocimiento del incidente, una cuadrilla técnica se desplazó de inmediato al lugar para controlar la situación y comenzar las labores de reparación. La empresa detalló que se movilizó maquinaria especializada, incluyendo equipos hidrojets, para succionar el agua acumulada sobre la vía pública y acelerar la recuperación del tránsito en el sector.

El reporte de Sedapal confirmó que, como consecuencia del aniego, el agua ingresó a un centro educativo cercano. La empresa anunció que realizará labores de limpieza y desinfección en las áreas afectadas “en el menor tiempo posible”. Además, señaló que se activó la póliza de seguro para atender los daños materiales registrados en la institución educativa, medida que busca asegurar una atención integral a los perjuicios ocasionados por el ingreso de agua.

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Rotura de tubería en San Juan de Lurigancho abre forado y Sedapal activa seguro tras daños en colegio| Sedapal

Docentes reclaman ayuda

Madres y padres de familia denunciaron que, a pesar de la magnitud de los daños, la respuesta de las autoridades no fue inmediata. Yesenia Ramos Caldas, madre de un estudiante, relató que las computadoras recientemente adquiridas por la comunidad educativa quedaron inutilizadas debido al ingreso de agua. Además, el área de inicial, construida con divisiones de drywall, perdió paredes y materiales educativos, lo que incrementa la vulnerabilidad de los alumnos más pequeños.

Los docentes también expresaron su malestar por la situación. Jessica Sarmiento, profesora del colegio, señaló que la comunidad educativa ha costeado, junto a la congregación, la compra de mobiliario y equipos, sin apoyo del Estado. Sarmiento advirtió que la emergencia pone en duda el inicio de las clases presenciales y podría obligar a retomar la modalidad virtual, lo que representa una dificultad para muchas familias, especialmente aquellas con varios hijos y recursos tecnológicos limitados.

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La comunidad educativa exigió la intervención urgente de Sedapal y de las autoridades locales para restablecer la seguridad y rehabilitar el colegio. Señalaron que no es la primera vez que ocurre un episodio de aniego en la zona y demandaron acciones concretas para evitar que la situación se repita. Los padres y profesores subrayaron la importancia de contar con condiciones adecuadas para el retorno a clases, advirtiendo que la opción virtual no es viable para la mayoría de estudiantes.