Vecinos de Surco preocupados tras asalto a tienda de armas en centro comercial: piden mayor seguridad

Cámara de seguridad capta el interior de la tienda de armas en Surco, escenario de un asalto armado el 28 de mayo que generó inquietud en la comunidad de El Trigal. (Captura: Latina Noticias)

La tarde del jueves 28 de mayo, un asalto armado a una tienda de venta de armas en Surco dejó una sensación de inquietud que se extendió más allá del centro comercial donde ocurrió el robo. Vecinos de la zona de El Trigal, en los alrededores de la avenida Benavides, dijeron sentirse expuestos tras enterarse de la violencia con la que actuó la banda.

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, mostró a los delincuentes que se desplazaban con calma dentro del local, mientras reducían a los trabajadores bajo amenazas. La imagen de un arma apuntando a un empleado en la caja y la rapidez con la que se llevaron el armamento encendieron la alarma entre residentes que transitan a diario por esa área.

La preocupación no se concentró únicamente en el monto del robo, sino en el impacto directo sobre la vida cotidiana: familias que vuelven a casa, comercios que operan en galerías y vecinos que antes percibían cierta estabilidad en el barrio. “Primera vez ha pasado algo como esto”, resumió un residente en declaraciones a Exitosa.

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Vecinos de Surco expresan su preocupación tras el asalto a una tienda de armas en el centro comercial La Alborada. El hecho ha generado temor e indignación entre los residentes, quienes señalan sentirse más vulnerables ante la inseguridad en la zona. Asimismo, piden mayor seguridad y una respuesta más firme de la Policía. Fuente: Exitosa Noticias

Vecinos de Surco expresan temor tras asalto a tienda de armas

En el entorno del centro comercial La Alborada, el asalto reabrió conversaciones sobre la seguridad en un punto de Surco donde, según vecinos, los episodios de violencia de este tipo no eran frecuentes. La sensación dominante, explicaron, es que el delito ya no se limita a zonas específicas ni ocurre en horarios extremos, sino que puede irrumpir en plena tarde y en espacios comerciales transitados.

Un vecinosostuvo que, en su rutina, el riesgo no se había manifestado con claridad hasta ahora. “Tres veces por semana vengo por esta zona, pero nunca había visto una situación en la que la seguridad estuviera en riesgo o en la que mis hijas pudieran estar en peligro. Esta es la primera vez que pasa algo así”, afirmó, al describir sus desplazamientos habituales por el sector.

Delincuentes irrumpieron en Impala Sport, local de venta de armas y municiones en Surco. Composición: Infobae

El residente añadió que el impacto del asalto no fue solo el temor momentáneo, sino la idea de vulnerabilidad instalada después del episodio. “Vulnerable, ¿no? Como cualquier ciudadano de a pie”, dijo. En el lugar, la percepción fue compartida por otros vecinos que observaron el movimiento policial y el cierre de accesos durante parte de la tarde.

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Consultado sobre qué esperan de las autoridades, el mismo vecino pidió cambios que, a su juicio, permitan una respuesta más eficaz. “Que haya mejores leyes para que las personas ajusticiadas salgan rápido y mayor acción de la policía y que tenga mayores libertades también”, señaló.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso momento en que delincuentes armados asaltan una armería en el centro comercial El Trigal, en Surco. Los hampones lograron sustraer 29 pistolas, 6 escopetas y 2 carabinas. - Canal N

Cámaras registraron cómo actuó la banda durante el asalto a la armería en Surco

El atraco ocurrió aproximadamente a las 12:30 en una tienda dedicada a la venta de armas de fuego ubicada en el segundo piso del centro comercial La Alborada, en la avenida Benavides. Las imágenes de seguridad registraron a una mujer vestida de negro que, según la narración, habría cumplido el rol de “campana” mientras sostenía un celular durante todo el episodio.

En el registro audiovisual también se observó a un hombre vestido de blanco junto a ella, quien en un momento sacó un arma de fuego y apuntó a la persona que estaba en la caja registradora. Otros dos presuntos cómplices permanecieron dentro del local fingiendo ser clientes y examinando mercadería, mientras el robo avanzaba.

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Un grupo de delincuentes fuertemente armados asaltó una armería ubicada dentro del centro comercial La Alborada, en Surco. Los ladrones se llevaron más de 30 armas, incluyendo pistolas, escopetas y carabinas, tras amenazar a los trabajadores - Canal N

El saldo preliminar difundido en el lugar indicó el robo de 29 pistolas, 6 escopetas y 2 carabinas, armamento que, según los reportes, fue retirado en maletas y costales. Tras el asalto, personal policial de Criminalística permaneció dentro del establecimiento como parte de las diligencias iniciales.