El Reniec amplía trámites gratuitos de DNI electrónico en más puntos de atención: ¿para quiénes?

Reniec amplía la gratuidad del trámite de DNI electrónico para menores de edad en todo el Perú, según nueva resolución oficial. (Reniec)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aprobó una nueva resolución que amplía el acceso gratuito a trámites de DNI electrónico para menores de edad en el Perú.

La disposición, oficializada recientemente en el Diario El Peruano, modifica los alcances del Grupo de Atención N° 01 establecidos en la Resolución Jefatural N° 000213-2025/JNAC/RENIEC.

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Con la entrada en vigor de la Resolución Jefatural N° 000055-2026, el Reniec actualiza el cuadro de beneficiarios para trámites gratuitos vinculados al Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe). Según el texto oficial, la gratuidad cubre procedimientos de inscripción por primera vez, renovación, duplicados, actualización de imágenes y rectificación de datos para menores de edad.

Un funcionario del Reniec toma la foto a una menor de edad para el respectivo trámite gratuito del DNI electrónico. (Composición: Infobae Perú)

De acuerdo con la resolución, niños y adolescentes de 0 a 16 años pueden acceder a estos trámites gratuitos si acuden a las Oficinas Registrales Auxiliares. Además, menores de tres años también pueden realizar estos procedimientos sin costo en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales y en las Oficinas de Registro del Estado Civil (OREC) automatizadas.

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La modificación fue sustentada por la Dirección de Servicios Registrales y respaldada por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, que consideró viable la propuesta y garantizó la disponibilidad de recursos para implementarla durante el actual año fiscal.

Detrás de la medida

La resolución enfatiza el carácter fundamental del derecho a la identidad, consagrado por la Constitución Política del Perú, y reconoce la necesidad de facilitar el acceso a los documentos de identificación, especialmente en contextos donde factores estructurales, económicos, normativos, socioculturales o geográficos dificultan este proceso.

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Un menor de edad sostiene su nuevo DNI electrónico, luego de que sus padres hicieran el trámite para cambiar su antiguo documento de identidad color amarillo. (Andina)

El Reniec señala en el documento que la falta de acceso al DNI puede acentuar la exclusión social y la vulnerabilidad de la población, generando inconvenientes para ejercer derechos, realizar actos jurídicos y comerciales, y acreditar la identidad ante entidades públicas y privadas.

Según la resolución, la actualización del Grupo de Atención N° 01 responde a la necesidad de ampliar el alcance de la gratuidad, de modo que más menores puedan acceder a los servicios del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN).

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Grupos beneficiarios

El artículo segundo de la disposición establece textualmente: “Establecer la gratuidad para los procedimientos de inscripción por primera vez, renovación, duplicados, actualización de imágenes y rectificación de datos, según corresponda, dirigidos a los siguientes Grupos de Atención”.

Una funcionaria del Reniec ayuda a tramitar el DNI electrónico completamente gratis a una menor en una de las campañas itinerantes. (Composición: Infobae Perú)

El nuevo cuadro de grupos beneficiarios queda definido de la siguiente manera:

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Grupo 1: Menores de 0 a 16 años que realicen trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en las Oficinas Registrales Auxiliares.

Menores de 03 años que efectúen trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales y OREC Automatizadas.

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La resolución agrega que el resto de disposiciones de la Resolución Jefatural N° 000213-2025/JNAC/RENIEC permanecen vigentes.

Implementación y difusión

La Gerencia General de Reniec evaluó la propuesta y emitió opinión favorable, como consta en los documentos oficiales citados en la resolución. La Oficina de Asesoría Jurídica también determinó que la modificación era viable.

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La nueva disposición garantiza gratuidad en inscripción, renovación, duplicados, actualización de imágenes y rectificación de datos para menores. (Andina)

La implementación de la medida corresponde a varias áreas del Reniec: las Direcciones de Servicios Registrales, de Certificación y Servicios Digitales, de Registros de Identificación, junto con las Oficinas de Tecnología de la Información, de Administración y Finanzas, y de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

El organismo dispuso que la resolución sea publicada tanto en el Diario Oficial El Peruano como en el portal institucional de Reniec (www.gob.pe/reniec). Además, la Oficina de Comunicaciones y Prensa tiene el encargo de difundir su contenido para que llegue a la población.

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Marco legal y vigencia

La modificación se ampara en la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, así como en los reglamentos internos y disposiciones de publicidad y difusión de normas legales de carácter general.

La jefa nacional de Reniec, Carmen Milagros Velarde Koechlin, suscribió la resolución, que ya entró en vigor tras su publicación en El Peruano. El documento establece que la ciudadanía debe ser informada de las nuevas disposiciones.

La resolución no especifica direcciones ni una lista de ubicaciones exactas de los puntos de atención, pero indica que la información completa se encuentra disponible en el portal institucional de Reniec.