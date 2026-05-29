Paloma Fiuza niega haber hablado con Korina Rivadeneira y sorprende al hablar sobre su futuro con Mario Hart: “Lo que pase nadie lo sabe”

La brasileña aseguró que no tiene ningún romance con Mario Hart, aunque reconoció que el futuro es incierto y volvió a dedicarle elogios al piloto. Willax/ Amor y Fuego.

La reciente aparición de Paloma Fiuza frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ volvió a encender la conversación sobre su cercanía con Mario Hart, especialmente luego de las especulaciones que surgieron tras los elogios que la brasileña le dedicó al exchico reality. Aunque la modelo dejó en claro que no existe actualmente una relación sentimental entre ambos, sus declaraciones volvieron a dar de qué hablar, sobre todo porque admitió que el futuro “nadie lo sabe”.

La integrante de la recordada época de ‘Combate’ fue abordada por el programa de espectáculos y respondió directamente sobre uno de los temas más comentados en los últimos días: si había tenido algún tipo de conversación con Korina Rivadeneira, aún esposa de Mario Hart, después de que sus comentarios sobre el piloto automovilístico fueran interpretados por muchos como señales de un posible interés sentimental.

Con serenidad y tratando de evitar cualquier polémica, Paloma negó haber hablado con la modelo venezolana y explicó que no existe una cercanía frecuente entre ambas debido a las distintas dinámicas que mantienen actualmente. “No he hablado. Es un tema de ellos delicado. No hay nada de parte mía con Mario ni de parte de Mario (conmigo), por lo que no hay mucho que aclarar. Si la veo, la voy a saludar. La quiero, la estimo”, declaró frente a las cámaras del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

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Paloma Fiuza rompe su silencio sobre Mario Hart y descarta problemas con Korina. Captura: Amor y Fuego.

La brasileña dejó entrever que prefiere mantenerse al margen de cualquier situación vinculada a la relación sentimental de Mario y Korina, evitando alimentar rumores o conflictos mediáticos. Sin embargo, sus palabras también evidenciaron que guarda cariño por la venezolana, pese a que actualmente no mantienen contacto cercano.

En medio de la conversación, la exchica reality explicó que sí ha tenido mayor acercamiento con Mario Hart debido a reuniones recientes organizadas entre exintegrantes de ‘Combate’, mientras que con Korina la comunicación es casi inexistente. “No tenemos mucho acceso a Korina porque está por otro lado, pero hay un cariño, pero la estimo”, añadió.

Pero lejos de tomar distancia del tema, Paloma Fiuza volvió a llenar de elogios al piloto y exchico reality. Sus palabras llamaron aún más la atención porque resaltó varias cualidades personales de Hart, dejando claro el buen concepto que tiene sobre él. “Es un chico lindo, es interesante, es inteligente, es educado. Nos conocemos desde hace mucho”, expresó con naturalidad.

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Paloma Fiuza rompe su silencio sobre Mario Hart y descarta problemas con Korina. Captura: Amor y Fuego.

La reacción de los conductores de ‘Amor y Fuego’ y de los seguidores en redes no se hizo esperar. Muchos señalaron que las declaraciones podrían interpretarse como una puerta abierta a algo más en el futuro, especialmente ahora que la situación sentimental de Mario y Korina atraviesa un momento delicado. Sin embargo, Paloma insistió en que actualmente solo existe una amistad sólida y de muchos años.

Cuando fue consultada directamente sobre la posibilidad de iniciar una relación sentimental con el piloto automovilístico más adelante, la brasileña evitó cerrarse completamente a la idea, aunque también dejó claro que no existe nada en este momento. “Nosotros tenemos una linda amistad y esa confianza de la amistad, pero no hay nada más. Lo que vaya a pasar en el futuro, nadie lo sabe. Por ahora estoy bien así, estoy soltera y él está solucionando su tema (...) Somos amigos, no quiero dejar entrever algo”, manifestó.

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La frase “nadie lo sabe” fue precisamente la que más repercusión generó en plataformas digitales, donde numerosos usuarios comenzaron a especular sobre una eventual cercanía amorosa entre ambos. Para algunos, las declaraciones de Paloma fueron sinceras y prudentes; mientras que otros consideraron que sus palabras podrían alimentar aún más los rumores alrededor de Mario Hart y su situación sentimental con Korina Rivadeneira.

Paloma Fiuza rompe su silencio sobre Mario Hart y descarta problemas con Korina. Captura: Amor y Fuego.

Se da su tiempo

Pese a ello, la garota trató de mantener una postura cautelosa y dejó claro que actualmente está enfocada en disfrutar de su soltería y reencontrarse con amistades de muchos años. Según explicó, su presencia en reuniones con exintegrantes de ‘Combate’ no tiene ninguna intención romántica, sino simplemente el deseo de compartir con personas que formaron parte importante de una etapa significativa de su vida.

“Ahora me estoy dando tiempo para ver amigos. No hubo nada de malo. La pasamos increíble”, comentó finalmente, intentando poner punto final a las especulaciones.

Las declaraciones llegan en medio de una creciente atención mediática sobre la relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira, una de las parejas más populares del espectáculo peruano. En las últimas semanas, diversos rumores sobre una presunta crisis sentimental han provocado que cada aparición pública o comentario relacionado con ambos se convierta rápidamente en tendencia.

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Paloma Fiuza rompe su silencio sobre Mario Hart y descarta problemas con Korina. Captura: Amor y Fuego.