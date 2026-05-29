Perú

Hallazgo en la selva central: científicos descubren nueva especie en Oxapampa nunca antes vista en el Perú

Tras semanas de exploración en áreas protegidas, un equipo de investigadores peruanos revela el hallazgo de una planta que amplía el catálogo de la biodiversidad nacional y enciende la alerta sobre su conservación

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En su interior podrás vivir una increíble experiencia de turismo vivencial, con las comunidades nativas como los Asháninka, Asheninka, Llaneza y Shipibo-Conibo. Crédito: Andina
En su interior podrás vivir una increíble experiencia de turismo vivencial, con las comunidades nativas como los Asháninka, Asheninka, Llaneza y Shipibo-Conibo. Crédito: Andina

La selva central del Perú suele guardar secretos bajo su densa vegetación y neblina persistente. En los últimos meses, equipos científicos recorrieron senderos poco transitados en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y zonas cercanas a la Reserva Comunal Yanesha, recopilando muestras, monitoreando parcelas y rastreando indicios de vida aún desconocida.

En medio de este entorno, con el eco de aves y el rumor de arroyos, los botánicos se toparon con un hallazgo inesperado, uno cuyos detalles permanecieron bajo estricta reserva durante días.

Las primeras pistas surgieron al instalar una parcela permanente de monitoreo en el sector Abelino. El equipo, integrado por especialistas del Herbario Selva Central Oxapampa (HOXA) y la estación biológica del Jardín Botánico de Missouri, notó la presencia de una especie vegetal que no coincidía con ningún registro previo.

El hallazgo se produjo en un bosque de neblina, uno de los ecosistemas más biodiversos y menos explorados del país, donde otras expediciones recientes también han reportado sorpresas similares.

Drymonia crassolobulata. Foto: Adolfo Vásquez.
Drymonia crassolobulata. Foto: Adolfo Vásquez.

Drymonia crassolobulata: la nueva especie de la selva central

La incógnita quedó resuelta tras un minucioso análisis morfológico y genético. La nueva especie fue identificada como Drymonia crassolobulata, perteneciente a la familia Gesneriaceae.

Publicada recientemente en la revista científica Darwiniana, esta planta se distingue por sus brácteas rojas y flores amarillas intensas, además de características únicas que facilitaron su diferenciación de especies conocidas.

El descubrimiento no solo amplía la diversidad registrada en el país, sino que confirma el papel de la selva central como foco de endemismo.

La Drymonia crassolobulata es endémica del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y se ha reportado también en áreas adyacentes como el Bosque de Protección San Matías San Carlos y la Reserva Comunal Yanesha.

Investigadores como Rocío del Pilar Rojas Gonzáles y Rodolfo Vásquez Martínez condujeron el estudio, subrayando la distribución limitada de la especie y su vulnerabilidad ante la expansión agrícola y la deforestación. De acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, han propuesto categorizarla como “En Peligro”.

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Drymonia crassolobulata. Foto: Rocío Rojas.
Drymonia crassolobulata. Foto: Rocío Rojas.

Otros hallazgos recientes en la selva central del Perú

El registro de Drymonia crassolobulata se suma a una serie de descubrimientos botánicos en la región. Solo en mayo de 2026, investigadores peruanos reportaron dos nuevas especies de plantas endémicas en el Bosque de Protección Pui Pui, Junín: Columnea puipuiense y Columnea valenzuelai, ambas también de la familia Gesneriaceae, según informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Estos hallazgos, publicados en revistas científicas internacionales, muestran la riqueza de los bosques montanos y de neblina, donde se han documentado 227 especies de Gesneriaceae en el país y 36 solo del género Columnea.

El presidente ejecutivo de SernanpJosé Carlos Nieto, resaltó que estos descubrimientos evidencian la alta diversidad y el endemismo de la flora nacional y la necesidad de fortalecer la investigación en ecosistemas poco explorados. Las áreas naturales protegidas cumplen un papel esencial en la protección de especies únicas y vulnerables, muchas aún desconocidas para la ciencia.

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