Zelestra vende su plataforma en América Latina a la colombiana Promigas

A partir de la experiencia acumulada durante más de 15 años por Zelestra en el desarrollo, construcción y operación de iniciativas relacionadas con energías renovables en América Latina, la compañía ha decidido traspasar su plataforma regional a la empresa colombiana Promigas. Según informó la propia Zelestra, la operación comprende una cartera total de más de 2,1 gigavatios de capacidad solar y sistemas de almacenamiento de energía en baterías, distribuidos en 19 proyectos que se encuentran en etapa avanzada en Colombia, Perú y Chile. La noticia principal radica en que Promigas avanza así en la expansión de su presencia regional y en la diversificación de sus soluciones energéticas, mientras Zelestra orienta su estrategia hacia los mercados de Europa y Estados Unidos.

De acuerdo con la comunicación de Zelestra recogida por el medio, la plataforma transferida incluye un volumen de 1,4 gigavatios de capacidad contratada con clientes, lo que refleja el alcance comercial ya alcanzado en la región. La cifra acordada para la operación no se ha hecho pública. El cierre de la transacción queda pendiente de la culminación de los procedimientos regulatorios requeridos ante las autoridades de competencia tanto en Colombia como en Perú, así como del cumplimiento de una serie de condiciones precedentes usuales en este tipo de adquisiciones. El proceso, según lo indicado, prevé concluir en los meses próximos.

El consejero delegado de Zelestra, Leo Moreno, destacó el carácter trascendental del acuerdo y aseguró que la operación permitirá a la empresa finalizar su transformación hacia una entidad "multitecnológica y centrada en el cliente, con un enfoque estratégico principalmente en Europa y Estados Unidos". En palabras de Moreno, "estamos muy orgullosos del impacto que ha tenido Zelestra en América Latina a lo largo de los años y tenemos plena confianza en que el equipo seguirá generando un profundo impacto en los próximos años bajo su nueva titularidad". Con estas declaraciones, Zelestra reafirma su confianza en el personal que permanecerá en la región a cargo de los activos transferidos.

Por parte de Promigas, el presidente Juan Manuel Rojas consideró la adquisición como un avance fundamental dentro de los lineamientos de la estrategia denominada 'Nuestra Energía 2040', la cual guía a la compañía en la ampliación de su portafolio de soluciones energéticas, la promoción de negocios no regulados y la incursión en nuevas áreas geográficas. Rojas afirmó que la transacción "refleja el compromiso de Promigas con el futuro energético del país y de la región, mediante el desarrollo de proyectos de energías renovables que contribuyen a la competitividad, sostenibilidad y eficiencia operativa".

La plataforma americana de Zelestra emplea a más de 130 profesionales especializados en energías renovables, los cuales poseen experiencia en la gestión de iniciativas de este sector en distintos mercados latinoamericanos. Según detalló Zelestra, la empresa ha entregado durante años soluciones energéticas innovadoras y ha colaborado estrechamente con gobiernos, empresas y comunidades locales en los países en los que actúa. En el contexto de la operación, se prevé que el equipo humano integrado y la estructura de la plataforma actúen como motor para dar continuidad a los proyectos y asegurar el desarrollo futuro bajo el control de Promigas.

El proceso de traspaso, tal como expuso Zelestra, responde a la redefinición de la estrategia global de la compañía, que busca posicionarse como referente en innovación energética y centrarse en mercados de alta demanda tecnológica en el continente europeo y en Estados Unidos. A su vez, la adquisición para Promigas implica una apuesta por la diversificación de su portafolio, con un fuerte énfasis en proyectos de energía sostenible.

La operación, reportó la propia Zelestra, refuerza la proyección de ambas empresas dentro del sector energético: una por su consolidación internacional en mercados occidentales y la otra por su expansión y fortalecimiento en América Latina. La suma de 2,1 gigavatios de capacidad instalada, junto con los proyectos en desarrollo, coloca a Promigas en una posición competitiva dentro del rubro de energías renovables en la región, alineando la compañía a tendencias globales de transición energética.

Según consignó Zelestra, la venta de este portafolio representa un momento de relevo en la gestión de activos renovables en el cono sur y la región andina, marcando una nueva etapa tanto para la integración de soluciones energéticas como para la definida expansión regional de Promigas.