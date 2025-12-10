Perú

Fuerzas Armadas de Perú adquieren lanzadores de cohetes de unas de las mayores empresas israelíes de armamento

La formalización de un contrato con FAME permitirá la incorporación de sistemas avanzados de artillería, vehículos especializados y munición de última generación, en el marco de un programa de modernización militar

Guardar
El Ejército del Perú adquiere
El Ejército del Perú adquiere tres lanzadores múltiples de cohetes PULS de Elbit Systems para modernizar su artillería terrestre.

El Ejército del Perú concretó la compra de tres lanzadores múltiples de cohetes PULS (Precise & Universal Launching System) de la empresa israelí Elbit Systems a través de un contrato formalizado con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME).

Según informó Defensa.com en su último reporte, esta adquisición marca un paso relevante en el proceso de modernización de las capacidades de artillería de la fuerza terrestre, especialmente en el marco del “Programa de Mejoramiento de la Capacidad del Sistema de Artillería de Campaña del Componente Terrestre del Comando Operacional del Sur – Jucram”.

De acuerdo con Defensa.com, la inversión destinada a esta primera etapa asciende a aproximadamente 60 millones de dólares. El contrato incluye tres lanzadores PULS multicalibre, un lote no divulgado de vehículos especializados para mando y control, así como equipos para misiones de reconocimiento, exploración y amunicionamiento, y un significativo stock de munición avanzada.

La inversión inicial de 60
La inversión inicial de 60 millones de dólares incluye lanzadores PULS, vehículos de mando y control, y munición avanzada para el Ejército peruano. (Andina)

La compra se realizó bajo el marco de la Ley N° 31684, vigente desde febrero de 2023, que modificó la Ley N° 29314 a fin de facultar a FAME SAC para suministrar sistemas de armas y equipos bajo la modalidad de encargo obligatorio para las Fuerzas Armadas y otros organismos del Estado peruano.

Defensa.com detalló que el programa contempla entre 2026 y 2029 la adquisición de nueve unidades adicionales del sistema lanzacohetes múltiple PULS, junto a más vehículos y munición asociada. Con ello, FAME no sólo fortalecerá su presencia dentro del sector defensa en Perú, sino que se perfila como un actor competitivo en la región, dando impulso a la industria nacional y generando oportunidades laborales indirectas para pequeñas y medianas empresas.

Asociación estratégica

La colaboración entre FAME y Elbit Systems, una de las empresas israelíes líderes en tecnología militar, se formalizó mediante un “Contrato de Colaboración Empresarial y Transferencia Tecnológica” de seis años, renovable por acuerdo de las partes.

El Día de las Fuerzas
El Día de las Fuerzas Armadas se conmemora el 24 de septiembre, reconociendo la labor del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. (Andina)

Según Defensa.com, dicho convenio abarca la fabricación, cofabricación, ensamblaje y/o modernización de sistemas de artillería, adquisición de blancos y sistemas de comando y control (C4I), junto con el correspondiente soporte técnico y servicio postventa.

El acuerdo incluye capacitaciones integrales para el personal de FAME, suministro de equipos y herramientas especializadas, y transferencia técnica para asegurar la autonomía peruana en ensamblaje y mantenimiento de los sistemas.

Capacidades y tecnología

El MLRS PULS destaca por su flexibilidad y poder de fuego. El sistema, montado sobre camiones tácticos 6x6 o 8x8, puede configurarse con dos pods intercambiables dotados de cohetes con guía GPS/INS.

El programa prevé la compra
El programa prevé la compra de nueve lanzacohetes PULS adicionales entre 2026 y 2029, fortaleciendo la industria de defensa nacional.

Estos pods admiten diferentes tipos de cohetes: 18 Grad o Accular de 122 mm (alcance de 40 a 50 kilómetros), 13 Accular de 160 mm (40 kilómetros), 4 Extra de 306 mm (150 kilómetros) o 2 Predator Hawk de 370 mm (300 kilómetros).

Los cohetes pueden adaptarse a distintos objetivos, lo que permite neutralizar blancos con precisión y eficacia. Defensa.com subraya que los pods intercambiables son clave para maximizar la flexibilidad operativa del sistema.

Una variante desarrollada en Europa, conocida como EuroPULS o MARS, permite la integración del misil antibuque NSM de la empresa noruega Kongsberg, con un alcance superior a 180 kilómetros, de acuerdo a la misma fuente.

El sistema MLRS PULS ofrece
El sistema MLRS PULS ofrece flexibilidad operativa con pods intercambiables y cohetes de diferentes alcances, hasta 300 kilómetros. (Mindef)

Proyección regional

El MLRS PULS ya integra el arsenal de las Fuerzas de Defensa de Israel y se encuentra en servicio en Dinamarca y Países Bajos. Recientemente, Alemania, Marruecos y Serbia han efectuado compras de este sistema, reflejando su peso internacional en el segmento de artillería de cohetes. Defensa.com destacó que la llegada de estas tecnologías a Perú posiciona a FAME SAC en la vanguardia tecnológica de la región.

La implementación de los primeros sistemas en el territorio nacional se prevé en un plazo de 18 a 24 meses, junto a la infraestructura complementaria y el adiestramiento correspondiente para la autonomía operativa y el mantenimiento futuro.

Temas Relacionados

Ejército del Perú Elbit Systems FAME Israel DefensaFuerzas Armadas del Perúperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Tras su debut en la cita mundialista, las ‘blanquiazules’ buscarán asegurar su clasificación ante la escuadra de Kazajistán. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Zhetysu VC

¿Cuántos años necesita ahorrar un trabajador peruano para comprarse un departamento? El BCR responde

Es el mejor momento para comprar un departamento en la última década, según el Banco Central de Reserva. Sin embargo, hay dos distritos en particular cuyos precios casi no han variado en 2025

¿Cuántos años necesita ahorrar un

“Lo que quieren es verme muerto”: presidente del INPE denuncia amenazas tras golpear a mafias dentro de los penales

Las advertencias surgieron después de la ejecución de operativos diarios y nuevas medidas de vigilancia destinadas a cortar los privilegios de las organizaciones criminales en las cárceles

“Lo que quieren es verme

Buscan devolver a afiliados sus aportes a la ONP: Los 10 proyectos de retiro de hasta 4 UIT

Retiro de ONP. En el Congreso ya hay diez proyectos que buscan validar una “devolución” de aportes hechos por los afiliados, pero medida no sería aprobada

Buscan devolver a afiliados sus

Se conoció por qué Alianza Lima no oficializa la salida de Hernán Barcos: ¿existen chances de que se quede?

Los ‘blanquiazules’ empezaron con la reestructuración del plantel y dieron a conocer tres salidas: Néstor Gorosito, Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini. Entérate de los detalles del caso del ‘Pirata’

Se conoció por qué Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Álvaro Vargas Llosa respalda candidatura

Álvaro Vargas Llosa respalda candidatura presidencial de Carlos Espá para las Elecciones 2026: “Conozco cómo piensa y su integridad moral”

Chile y Perú se vuelven a reunir para discutir sobre la migración irregular en la frontera: ¿Qué se decidió?

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Fiscales supremos deciden hoy si eligen un nuevo fiscal de la Nación ante la inhabilitación de Delia Espinoza

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

ENTRETENIMIENTO

Dream Theater regresa a Perú

Dream Theater regresa a Perú con su gira mundial: fecha, lugar y venta de entradas

Actor peruano Richard Torres protagoniza boda ambiental en Nueva York para exigir protección global de la Amazonía

Niño venezolano se emociona al conocer a ‘Pol Deportes’ y revela que es su inspiración: “Logra sus sueños”

Ibai Llanos cuenta su experiencia en el tráfico vehicular en Lima: “No tiene sentido, es surrealista”

Mario Irivarren explica por qué ya no entregará iPhone a Pol Deportes: “Me ganó la competencia, ya se lo dieron”

DEPORTES

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Se conoció por qué Alianza Lima no oficializa la salida de Hernán Barcos: ¿existen chances de que se quede?

Se filtró el motivo por el que Ricardo Gareca no llegará a Alianza Lima en 2026: “No hay estabilidad, el club no está desarrollando un proyecto”

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC HOY: partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025