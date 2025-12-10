Fuerzas Armadas de Perú adquieren lanzadores de cohetes de unas de las mayores empresas israelíes de armamento

El Ejército del Perú adquiere tres lanzadores múltiples de cohetes PULS de Elbit Systems para modernizar su artillería terrestre.

El Ejército del Perú concretó la compra de tres lanzadores múltiples de cohetes PULS (Precise & Universal Launching System) de la empresa israelí Elbit Systems a través de un contrato formalizado con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME).

Según informó Defensa.com en su último reporte, esta adquisición marca un paso relevante en el proceso de modernización de las capacidades de artillería de la fuerza terrestre, especialmente en el marco del “Programa de Mejoramiento de la Capacidad del Sistema de Artillería de Campaña del Componente Terrestre del Comando Operacional del Sur – Jucram”.

De acuerdo con Defensa.com, la inversión destinada a esta primera etapa asciende a aproximadamente 60 millones de dólares. El contrato incluye tres lanzadores PULS multicalibre, un lote no divulgado de vehículos especializados para mando y control, así como equipos para misiones de reconocimiento, exploración y amunicionamiento, y un significativo stock de munición avanzada.

La inversión inicial de 60 millones de dólares incluye lanzadores PULS, vehículos de mando y control, y munición avanzada para el Ejército peruano. (Andina)

La compra se realizó bajo el marco de la Ley N° 31684, vigente desde febrero de 2023, que modificó la Ley N° 29314 a fin de facultar a FAME SAC para suministrar sistemas de armas y equipos bajo la modalidad de encargo obligatorio para las Fuerzas Armadas y otros organismos del Estado peruano.

Defensa.com detalló que el programa contempla entre 2026 y 2029 la adquisición de nueve unidades adicionales del sistema lanzacohetes múltiple PULS, junto a más vehículos y munición asociada. Con ello, FAME no sólo fortalecerá su presencia dentro del sector defensa en Perú, sino que se perfila como un actor competitivo en la región, dando impulso a la industria nacional y generando oportunidades laborales indirectas para pequeñas y medianas empresas.

Asociación estratégica

La colaboración entre FAME y Elbit Systems, una de las empresas israelíes líderes en tecnología militar, se formalizó mediante un “Contrato de Colaboración Empresarial y Transferencia Tecnológica” de seis años, renovable por acuerdo de las partes.

Según Defensa.com, dicho convenio abarca la fabricación, cofabricación, ensamblaje y/o modernización de sistemas de artillería, adquisición de blancos y sistemas de comando y control (C4I), junto con el correspondiente soporte técnico y servicio postventa.

El acuerdo incluye capacitaciones integrales para el personal de FAME, suministro de equipos y herramientas especializadas, y transferencia técnica para asegurar la autonomía peruana en ensamblaje y mantenimiento de los sistemas.

Capacidades y tecnología

El MLRS PULS destaca por su flexibilidad y poder de fuego. El sistema, montado sobre camiones tácticos 6x6 o 8x8, puede configurarse con dos pods intercambiables dotados de cohetes con guía GPS/INS.

El programa prevé la compra de nueve lanzacohetes PULS adicionales entre 2026 y 2029, fortaleciendo la industria de defensa nacional.

Estos pods admiten diferentes tipos de cohetes: 18 Grad o Accular de 122 mm (alcance de 40 a 50 kilómetros), 13 Accular de 160 mm (40 kilómetros), 4 Extra de 306 mm (150 kilómetros) o 2 Predator Hawk de 370 mm (300 kilómetros).

Los cohetes pueden adaptarse a distintos objetivos, lo que permite neutralizar blancos con precisión y eficacia. Defensa.com subraya que los pods intercambiables son clave para maximizar la flexibilidad operativa del sistema.

Una variante desarrollada en Europa, conocida como EuroPULS o MARS, permite la integración del misil antibuque NSM de la empresa noruega Kongsberg, con un alcance superior a 180 kilómetros, de acuerdo a la misma fuente.

El sistema MLRS PULS ofrece flexibilidad operativa con pods intercambiables y cohetes de diferentes alcances, hasta 300 kilómetros. (Mindef)

Proyección regional

El MLRS PULS ya integra el arsenal de las Fuerzas de Defensa de Israel y se encuentra en servicio en Dinamarca y Países Bajos. Recientemente, Alemania, Marruecos y Serbia han efectuado compras de este sistema, reflejando su peso internacional en el segmento de artillería de cohetes. Defensa.com destacó que la llegada de estas tecnologías a Perú posiciona a FAME SAC en la vanguardia tecnológica de la región.

La implementación de los primeros sistemas en el territorio nacional se prevé en un plazo de 18 a 24 meses, junto a la infraestructura complementaria y el adiestramiento correspondiente para la autonomía operativa y el mantenimiento futuro.