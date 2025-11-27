Perú

“Lo indígena no existe”: informe revela qué hay detrás de esta frase y cómo alimenta el racismo en el Perú

Un estudio del IEP muestra que la negación de lo indígena está asociada a la discriminación y al desconocimiento, mientras crece el número de personas que reconoce haber presenciado actos racistas

Guardar
Foto: IDL
Foto: IDL

La idea de que “lo indígena no existe” no es solo un discurso aislado: expresa, de manera cruda, una realidad cotidiana marcada por el racismo. Así lo revela un reciente informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas que muestra que para millones de peruanos esta frase encubre prácticas discriminatorias, negación de identidades y experiencias directas de exclusión que se viven en las calles, en los medios y en las redes sociales.

Según el estudio, el 50% de la población peruana se reconoce como miembro o descendiente de un pueblo indígena, una identificación que es más fuerte en zonas rurales, en personas mayores de 50 años y en los niveles socioeconómicos D/E. En cambio, la no autoidentificación predomina en Lima Metropolitana, en sectores A/B y en personas con educación superior.

Esta autopercepción revela una identidad profundamente enraizada, aunque no siempre reconocida en los espacios de poder o en los discursos oficiales.

Foto: IDL
Foto: IDL

¿Por qué algunos dicen que “lo indígena no existe”?

El informe señala que el 35% de la población atribuye esta afirmación a la discriminación, siendo un porcentaje más alto entre jóvenes con educación superior y sectores medios. Asimismo, el 30% considera que esta negación se debe al desconocimiento, especialmente en zonas del centro del país y en sectores socioeconómicos altos.

Esta división evidencia una tensión: mientras una parte importante del país reconoce el aporte cultural e histórico de los pueblos originarios, otra se aferra a narrativas que invisibilizan y borran identidades.

35% de la población atribuye
35% de la población atribuye que la afirmación 'lo indígena no existe' a la discriminación. Fuente: IEP

El aporte indígena: cultura, historia y valores

El estudio también muestra que el 44% de la población destaca el aporte cultural y de conocimientos de los pueblos indígenas, seguido por un 34% que resalta su contribución histórica y un 18% que menciona sus valores. Estas percepciones son más notorias en jóvenes, en sectores socioeconómicos medios y altos, y en la macrozona sur.

Este reconocimiento, sin embargo, convive con prácticas sociales que reproducen estereotipos y exclusiones.

Foto: Ideele Radio
Foto: Ideele Radio

Discriminación en medios y redes

El informe evidencia que el 43% de la población ha visto siempre o varias veces contenidos discriminatorios en medios o redes sociales, dirigidos hacia personas de origen andino, amazónico o afroperuano. Lima Metropolitana y los sectores con educación superior concentran los mayores niveles de exposición.

Estos contenidos —muchas veces normalizados como humor— refuerzan estigmas y legitiman expresiones racistas que luego se trasladan al espacio público.

Experiencias directas

Más allá de la percepción, el 38% de los encuestados afirma haber sufrido o presenciado discriminación o racismo hacia personas indígenas alguna vez, con mayor presencia en zonas urbanas, entre jóvenes de 18 a 29 años y en los niveles socioeconómicos A/B y C. Un 24% señala haber vivido estas experiencias varias veces y un 11% asegura que ocurren siempre, especialmente en sectores rurales y en los niveles D/E.

Estas cifras muestran que el racismo no es un episodio aislado, sino un patrón que atraviesa generaciones y territorios.

El 38% de los encuestados
El 38% de los encuestados afirma haber sufrido o presenciado discriminación o racismo hacia personas indígenas alguna vez. Fuente: IEP

No es desconocimiento, es una estructura

Los resultados del IEP confirman que la frase “lo indígena no existe” no es inocente: es parte de una estructura social donde la discriminación opera como mecanismo de borrado, negación y violencia simbólica.

Mientras la mitad del país se reconoce como indígena o descendiente de pueblos originarios, persisten discursos que buscan reducir esa identidad a mitos o a pasados que algunos prefieren no ver.

Temas Relacionados

IEPRacismo en PerúPueblos indígenasperu-noticias

Más Noticias

Hoy cierre total de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos 2025: horario y todo lo que debes saber

Diferentes municipalidades ordenaron la restricción vehicular en el circuito de la Costa Verde este miércoles por una competencia de ciclismo del evento deportivo

Hoy cierre total de la

SEDAPAL: un exministro de Pedro Castillo es el nuevo presidente de la empresa de agua potable y alcantarillado de Lima

SEDAPAL es una empresa pública clave en la provisión de agua potable y el tratamiento de aguas residuales para más de 11 millones de peruanos. ¿De dónde vino la decisión?

SEDAPAL: un exministro de Pedro

Agenda de los Juegos Bolivarianos de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025: todos los atletas peruanos que competirán durante el día

Atletas como Stefano Peschiera, Francisco Boza y María Fernanda Reyes defenderán los colores nacionales. Revisa la programación del evento deportivo que se viene realizando en Lima

Agenda de los Juegos Bolivarianos

Efemérides: cumpleaños, sucesos y celebraciones de este 27 de noviembre

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los acontecimientos más importantes que pasaron un día como hoy

Efemérides: cumpleaños, sucesos y celebraciones

Regresa la jueza vinculada a la red de Andrés Hurtado: María Vidal La Rosa asume presidencia en sala penal del Poder Judicial

Pese a las investigaciones por presuntas faltas muy graves y nexos con Andrés Hurtado, la magistrada volvió al PJ gracias a una medida cautelar

Regresa la jueza vinculada a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Regresa la jueza vinculada a

Regresa la jueza vinculada a la red de Andrés Hurtado: María Vidal La Rosa asume presidencia en sala penal del Poder Judicial

Pedro Castillo pidió anular el juicio para frenar su sentencia por golpe de Estado

Pedro Castillo EN VIVO: PJ anuncia su decisión contra el expresidente por el golpe de Estado

Abogado de Obrainsa asegura que Martín Vizcarra pidió alquilar un avión dos días antes de la firma del contrato con la empresa

Hermano de Martín Vizcarra lo defiende por haberse vacunado contra el COVID-19 clandestinamente: “No es delito”.

ENTRETENIMIENTO

‘X No Decirlo’ rechaza uso

‘X No Decirlo’ rechaza uso de bots y asegura que su comunidad es orgánica: “Respetamos que lo hagan otros productores”

Mario Irivarren responde a Magaly Medina tras duras críticas por referirse a anécdota con Ivana Yturbe: “No hay que tergiversar”

David Almandoz, Pepe Gonzales, revela por qué dejó Al Fondo Hay Sitio: “Me sentía como muerto”

Magaly Medina critica a Mario Irivarren y a Jefferson Farfán por hablar de pasado con Ivana Yturbe

Karla Bacigalupo se pronuncia tras polémica en Miss Universo 2025: “Que las normas sean claras y verificables”

DEPORTES

Agenda de los Juegos Bolivarianos

Agenda de los Juegos Bolivarianos de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025: todos los atletas peruanos que competirán durante el día

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025

Fan Zone de la final de la Copa Libertadores gratis: dónde es y cómo conseguir entradas para previa del Palmeiras vs Flamengo

Diego Penny pidió no hacer una novela sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se fue Messi de Barcelona y no pasó nada”

Hernán Barcos no va más en Alianza Lima: ¿jugará las semifinales con Sporting Cristal por la Liga 1 2025?