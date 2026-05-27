Mapi Rodríguez jugará en Géminis: la oportunidad de resurgir con Natalia Málaga tras un ciclo opaco en Universitario

Maria Paula Rodríguez jugará en Géminis tras un ciclo opaco en Universitario. Crédito: Prensa U Vóley

María Paula Rodríguez es una de las jugadoras con mayor proyección del vóley peruano. En la posición de opuesta, una de las más escasas en el país, estaba llamada a consolidarse como referente. Sin embargo, sus últimos años no fueron los esperados tras un paso de bajo impacto por Universitario de Deportes. Ahora tendrá una nueva oportunidad para relanzar su carrera: jugará en Deportivo Géminis.

El presidente del club de Comas, Luis Linares, dio a conocer la llegada de ‘Mapi’ para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley, destacando que ya se cerró todo el acuerdo contractual con la jugadora y que su incorporación fue coordinada directamente con el comando técnico.

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“Ya tenemos la carta pase, la firma; ya hemos contratado a Mapi Rodríguez. Lo conversamos con Natalia Málaga, y a ella le gustan los retos. Mapi es mi reto”, señaló el dirigente de Géminis, dejando en claro la confianza depositada en la atacante para la próxima campaña.

La llegada de Rodríguez también representa una apuesta importante dentro del proyecto deportivo del club comeño, que buscará mantenerse como protagonista en el campeonato nacional tras una última temporada en la que alcanzó las semifinales y finalizó en el cuarto lugar.

Luis Linares, presidente del club de Comas, dio detalles de las nuevas incorporaciones para la siguiente temporada. (Latina Deportes)

Un paso con pocas luces por Universitario

La opuesta tuvo una etapa difícil en Universitario desde su llegada en 2023, cuando el club regresó a la máxima categoría del vóley peruano. En aquel momento, las expectativas eran altas respecto a su rendimiento y a su posible consolidación como una de las principales figuras del equipo ‘crema’.

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Sin embargo, la atacante no logró afianzarse ni alcanzar el nivel que ya había mostrado en otros momentos de su carrera, especialmente en sus participaciones con la selección peruana. A lo largo de su paso por el cuadro ‘merengue’, su protagonismo fue limitado y no consiguió establecerse como titular habitual.

Incluso, antes del inicio de la temporada 2025/26, la propia jugadora expresó su incomodidad por la falta de continuidad en el equipo. En declaraciones pasadas, criticó la gestión del entonces entrenador César Arrese y valoró el respaldo que recibió posteriormente de Francisco Hervás.

“Gracias a Dios el entrenador (Francisco Hervás) me está dando mucha confianza, no como el otro entrenador que en toda la temporada pasaba balones”, declaró en su momento, evidenciando su frustración por su rol dentro del plantel.

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No obstante, con el cambio de comando técnico, la situación no varió de manera significativa y Rodríguez terminó la temporada con escaso protagonismo y sin lograr consolidarse en el sexteto titular.

Mapi Rodriguez tuvo poca continuidad en Universitario. Crédito: Prensa U

Un nuevo inicio con la exigencia de Natalia Málaga

Ahora, la opuesta nacional afrontará un nuevo desafío en Géminis, un club con tradición en el vóley peruano y que en los últimos años ha vuelto a ser competitivo en la Liga. La presencia de Natalia Málaga como entrenadora representa un factor clave en esta nueva etapa, debido a su exigencia y estilo de trabajo, que buscará potenciar el rendimiento de la jugadora.

El propio presidente del club dejó entrever que la decisión de ficharla fue consensuada con la entrenadora, quien ve en Rodríguez un proyecto de recuperación y crecimiento dentro del equipo. La expectativa en Comas es alta, considerando que el club logró ser protagonista en la última temporada al alcanzar las semifinales del torneo, y ahora busca dar un paso más en su rendimiento colectivo.

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Géminis terminó en el cuarto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con Natalia Málaga al mando. Crédito: Prensa club

La oportunidad de revancha

Para Mapi Rodríguez, este nuevo destino representa una oportunidad de revancha deportiva. Tras un ciclo opaco en Universitario, la opuesta tendrá la chance de reencontrarse con su mejor versión en un entorno que combina exigencia y confianza.

Con un nuevo comando técnico, un club competitivo y un rol que promete mayor protagonismo, la atacante buscará relanzar su carrera en la Liga Peruana de Vóley y demostrar el potencial que en su momento la convirtió en una de las jugadoras más prometedoras del país.