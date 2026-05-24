BCR: demanda interna crece 6,6% al primer trimestre de 2026, su mayor ritmo en más de una década

La inversión privada peruana aumentó 13,2% en el primer trimestre de 2026, impulsada por proyectos mineros y actividades no mineras.

En el primer trimestre de 2026, la demanda interna del Perú registró un crecimiento interanual de 6,6%, la tasa más alta desde 2013 y superior al 4,8% del trimestre anterior, según datos del Banco Central de Reserva del Perú.

Este avance estuvo impulsado principalmente por el dinamismo del gasto privado, que aumentó 6,8%, con un protagonismo especial de la inversión privada. El mayor consumo público también aportó a la expansión de la demanda interna.

La inversión privada crece a doble dígito, liderada por la minería

El consumo privado, componente clave de la demanda interna, avanzó 3,5% en términos interanuales durante el primer trimestre. Con este resultado, se suman 10 trimestres consecutivos de crecimiento en este rubro.

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Los factores que explican este desempeño incluyen el incremento del empleo y de los ingresos, la expansión del crédito de consumo y un mayor nivel de liquidez en el sector privado.

Por el lado de la inversión, la privada creció 13,2% interanual. Este resultado responde a una expansión a dos dígitos en la inversión no residencial, sostenida por la aceleración de los proyectos mineros y el buen desempeño de la inversión en sectores no mineros.

La inversión pública en Perú retrocedió 0,2% interanual durante el mismo periodo, debido a menor ejecución de proyectos nacionales.

El mismo informe señala que la fortaleza de la inversión privada compensó el menor ritmo de la inversión pública, que retrocedió 0,2% respecto al mismo periodo de 2025.

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Esta caída se explicó por una menor ejecución de proyectos por parte del Gobierno Nacional, solo parcialmente contrarrestada por un mayor avance en la inversión de los Gobiernos Subnacionales.

En cuanto al consumo público, este aumentó 7,4% interanual, impulsado principalmente por un mayor gasto en servicios del Gobierno Nacional.

Empleo formal y masa salarial crecen en marzo

El empleo formal total a nivel nacional aumentó 4,6% en marzo de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, acumulando dos años consecutivos de crecimiento y representando la creación de 290 mil puestos de trabajo formales.

En el sector privado, el empleo formal se incrementó en 5,7% en comparación con marzo de 2025.

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El empleo formal nacional en Perú sumó 290 mil nuevos puestos en marzo de 2026, alcanzando un crecimiento interanual de 4,6%.

La mayor parte de este crecimiento en el sector privado provino de los sectores servicios, agropecuario y comercio, que sumaron 108 mil, 83 mil y 38 mil nuevos empleos, respectivamente.

En paralelo, la masa salarial total —que mide el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores— aumentó 9% en términos reales en marzo de 2026 frente al mismo mes del año previo. Este incremento respondió a mayores remuneraciones y a la creación de nuevos puestos de trabajo.

La minería y la electricidad sostienen el avance de los ingresos laborales

Dentro del sector privado, la masa salarial formal mostró un incremento interanual de 10,3% en términos reales, impulsado principalmente por el dinamismo en los sectores minería y electricidad.

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Con esta tasa de expansión, la masa salarial formal privada lleva 24 meses consecutivos de crecimiento, según informó el Banco Central de Reserva del Perú.

El concepto de masa salarial, clave en la medición del mercado laboral, se calcula multiplicando el ingreso medio por la cantidad total de puestos de trabajo formales existentes.