Jazmín Pinedo habla de sus problemas legales con Latina TV y lo mucho que afectó su salud

Jazmín Pinedo habla de sus problemas legales con Latina TV. Revista Somos

En el mes de la madre, Jazmín Pinedo decidió abrir las puertas de su hogar y brindar una bella sesión de fotos junto a su hija Khaleesi para la revista Cosas. Además, brindó una entrevista donde relata la gran química que tiene con su primogénita, fruto de la relación que tuvo con Gino Assereto.

La conductora de +Espectáculos indicó que siempre trata de adecuarse a los requerimientos de su pequeña, por lo que no ha dudado en cambiar su ritmo de trabajo. “Siempre trato de estar ahí para ella”, señaló.

“La relación con mi mamá es maravillosa y es la que yo quisiera construir con mi hija. Siempre me dio la confianza de hablar de todo. Es mi mamá, mi amiga, mi mejor soporte. Me enseñó a ser muy fuerte”, acotó Jazmín.

El 18 de diembre de 2015, Jazmín Pinedo dio a luz a su primera hija con Gino Assereto, llamada Khalessi. Según la 'China', ese nombre sinigifica "Princesa Guerrera".

Además de su papel como madre, la presentadora de América TV también habló sobre sus inicios en el mundo del espectáculo. Recordó que su primer acercamiento a la televisión fue a los 17 años, cuando le pidieron entrar a un programa para hacer menciones en vivo y promocionar una marca de champú. “Ahí fui descubriendo que me encantaba el contacto con el público”, dijo.

Su paso por Latina Televisión y polémica salida

Amante de las pasarelas, sesiones de fotos, entre otras actividades, Jazmín Pinedo decidió empezar en la TV como chica reality en ‘Esto es Guerra’, años más tarde condujo el conocido programa ‘Combate’, cuando estaba embarazada. Luego de ella, y tras darse un breve descanso por su estado, recibió tres propuestas, volver a ser guerrera, entrar a ATV o conducir en Latina.

Después de conversarlo con su familia, eligió Latina Televisión, como conductora de ‘Espectáculos’. “Fue como una especie de universidad en conducción para mí, eran 3 horas y media en vivo. Estuve 4 años en Latina, luego tuve que irme porque ya no me sentía cómoda con algunas cosas que pasaban y regreso a América Televisión a conducir ‘Esto es Guerra’ (en el 2020). Yo empiezo como una chica reality en un programa y luego tengo la oportunidad de volver unos años después a conducir ese programa donde empecé. De verdad que fue algo emocionante”, contó.

Jazmín Pinedo volverá a conducir un programa de televisión. (Foto: Instagram)

Jazmín Pinedo niega deuda económica con Latina TV

La conductora de TV ahondó sobre este polémico paso, de Latina TV a América TV, donde el canal de la Av. San Felipe terminó demandándola por una fuerte cantidad de dinero. Consultada sobre la supuesta deuda que tenía con la televisora, Jazmín Pinedo aseguro que no es cierto.

“Esa deuda no existe. Bueno, salió en todos lados porque Latina así lo decidió, ellos filtraron la información. Yo ese proceso legal lo he continuado, pero a diferencia de ellos he preferido mantenerlo en reserva. Ellos ventilaron la información, incluso la dirección de mi casa, de mis padres y miles de datos más que no debieron ventilarse. Esta deuda no existe. Yo he continuado con otros procesos legales en contra de Latina y me siento muy tranquila con cómo se están dando las cosas”, detalló a la revista Cosas.

Jazmín Pinedo aclara que no tiene ninguna deuda con Latina TV. Revista Somos

Demanda de Latina TV afectó ánimo de Jazmín Pinedo

Respecto al largo break en la televisión, Jazmín Pinedo confesó que una de las razones fue precisamente los problemas legales que tuvo con la televisora de la Av. San Felipe.

“Pasaron muchas cosas. Yo venía de terminar la relación con el papá de mi hija. A eso le sumamos que me cambiaba de canal y enfrentaba una demanda millonaria (con Latina TV). También sentía que no sabía a dónde ir, todo se me mezclaba, lo profesional y lo emocional. Me senté y dije ‘tengo que recalcular’. Estaba experimentando un estrés muy fuerte, mi cuerpo me decía ‘ya no puedes seguir’”, reveló.

“Entre los cambios que quería hacer en mi vida y los cambios que claramente quería hacer en mi salud, decidí salir de televisión. Me quedé en casa y empecé a trabajar en cosas que no tienen nada que ver con televisión, porque a mí me encanta la publicidad. Empecé a trabajar desde casa y es ahí donde digo, ‘me voy a salir (de la TV)’”, contó la exmodelo, señalando que este tiempo le sirvió mucho para curarse.

Después de ello, regresó a la televisión como conductora de +Espectáculos, programa donde aún continúa. Hoy en día, Pinedo sueña con explorar oportunidades en el extranjero y llevar su talento más allá de las fronteras peruanas.