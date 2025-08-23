Perú

Mark Vito responde tras declaraciones de Keiko Fujimori sobre infidelidad: "No pisaré el palito, estoy en mi prime"

Luego de que la excandidata presidencial hablara públicamente del divorcio, su exesposo fue consultado al respecto. Además, deseó que su expareja encuentre el amor

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Mark Vito responde tras declaraciones de Keiko Fujimori

La separación de Mark Vito y Keiko Fujimori volvió a ser tema mediático tras las recientes declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular en una entrevista difundida por Magaly TV La Firme, donde relató los motivos y las consecuencias emocionales de su divorcio. El estadounidense, ahora expareja de la política peruana, decidió pronunciarse al respecto, manteniendo una postura reservada sobre la supuesta deslealtad y dejando en claro su deseo de bienestar para Fujimori y las hijas que comparten.

Keiko Fujimori confesó públicamente que atravesó momentos complejos durante el proceso de separación y que la ruptura estuvo marcada por un profundo dolor personal. La entrevistada señaló que la infidelidad por parte de Vito habría motivado la disolución definitiva de su matrimonio, hecho que provocó angustia y lágrimas en su entorno familiar.

Mark Vito evita responder a
Mark Vito evita responder a Keiko Fujimori y desea que su expareja encuentre un nuevo amor.

La respuesta de Mark Vito

En entrevista con el programa ‘Todo se filtra’, Mark Vito evitó confirmar o desmentir la versión de la excandidata presidencial y enfatizó su intención de no alimentar la polémica. “No voy a pisar palito, más bien quiero llevar la fiesta en paz. Hemos terminado en buenos términos. No voy a hacer ningún comentario al respecto”, sostuvo.

El empresario añadió que guarda respeto y le desa lo mejor a Keiko Fujimori, es por ello que espera que encuentre el amor. “Le quiero desear a Keiko lo mejor, no voy a comentar nada sobre el divorcio. Estamos tres años divorciados y le tengo mucho respeto para ella y para mi pareja”, puntualizó, mostrando disposición a proteger su vida personal lejos del escrutinio público.

Mark Vito se mostró acompañado de su nueva pareja frente a la prensa. En esa aparición, declaró su deseo de que Fujimori rehaga su vida sentimental pronto. “Me siento en mi ‘prime’ y espero que ella también esté en su ‘prime’ y quiero que encuentre un buen chico porque no solo se lo merece, sino también para mis hijas”, afirmó.

Keiko Fujimori admite que Mark
Keiko Fujimori admite que Mark Vito le fue infiel en su matrimonio. YouTube: Magaly Medina El Podcast.

Mark Vito no quería divorciarse

Keiko Fujimori detalla en la entrevista que la propuesta de separación la sorprendió, ya que antes ella le había planteado dejar la relación y él se negó rotundamente. “Él siempre decía... Porque él viene de padres casados, que acaban de cumplir cincuenta años de casados. Y yo vengo de padres divorciados, un divorcio público muy duro. Entonces, yo un par de veces he lanzado el tema del divorcio y para él nunca fue una opción. Entonces, sí me sorprendió, pero ya luego... Porque yo ya sentía que el matrimonio estaba desgastado. Uno se da cuenta cuando las cosas se empiezan a enfriar, cuando ya no es lo mismo”, relató Fujimori.

El historial de la relación entre Mark Vito y Keiko Fujimori ha sido objeto de atención mediática durante la última década, particularmente por el papel público que ambos ejercieron en la vida política y social de Perú.

Keiko Fujimori habló de su
Keiko Fujimori habló de su separación con Mark Vito. YouTube: Magaly Medina El Podcast.

¿Cuándo terminaron Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella?

La separación de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella se anunció oficialmente en junio de 2022 tras casi dos décadas de matrimonio. La lideresa de Fuerza Popular confirmó mediante un comunicado que la decisión buscaba priorizar el bienestar de sus dos hijas, un mensaje que produjo sorpresa por la imagen de solidez que ambos proyectaban ante los desafíos políticos y judiciales que enfrentó Fujimori.

Keiko Fujimori y Mark Vito
Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella se mostraban como una pareja sólida.

Después del anuncio, tanto Fujimori como Mark Vito mantuvieron una relación pública cordial. En paralelo, Mark Vito ganó popularidad en redes sociales, adoptando un perfil de influencer distendido y visible, en contraste con la reserva mostrada por Keiko Fujimori. No obstante, surgieron rumores sobre infidelidad y otras diferencias, sin confirmaciones oficiales hasta que la propia Fujimori reconoció la existencia de una traición que llevó a la ruptura final.

El divorcio se formalizó en 2023, cerrando una etapa iniciada en 2004 con su boda en Lima. El proceso, discreto en lo legal, se volvió mediático por la relevancia política de Fujimori y por la notoriedad pública que ganó Villanella luego de la separación.

Keiko Fujimori y Mark Vito
Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella se casaron en el 2004.

