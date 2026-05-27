Formato de la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026: ¿Cómo clasifica Perú a las semifinales del torneo?

La selección peruana de vóley competirá en la Copa Panamericana Sub 17. Crédito: CSV

La selección peruana femenina Sub 17 ya se encuentra lista para disputar la Copa Panamericana de Vóley 2026, torneo que reunirá en Tegucigalpa, Honduras, a las principales promesas del continente. El equipo dirigido por Marcello Bencardino buscará ser protagonista en el certamen de la Norceca y llegar en las mejores condiciones al Mundial de la categoría, programado para el mes de agosto.

La ‘bicolor’ integrará el Grupo B junto a Canadá y Honduras, combinado anfitrión del torneo. Perú debutará el miércoles 27 de mayo frente al cuadro canadiense y un día después cerrará su participación en la fase preliminar ante las locales, en encuentros que serán determinantes para sus aspiraciones de avanzar a las semifinales.

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El campeonato también servirá como una importante prueba internacional para varias selecciones que competirán en el próximo Campeonato Mundial Sub 17 de la FIVB. Además de Perú, equipos como México y Venezuela utilizarán el torneo como preparación física y táctica rumbo a la cita mundialista.

¿Cómo clasifica Perú a las semifinales de la Copa Panamericana Sub 17?

La Copa Panamericana Sub 17 Femenina 2026 contará con la participación de nueve selecciones divididas en tres grupos de tres equipos cada uno. En la primera fase, todos los equipos jugarán bajo el sistema de todos contra todos dentro de sus respectivas series.

Perú forma parte del Grupo B junto a Canadá y Honduras. El Grupo A está integrado por Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, mientras que el Grupo C lo conforman Costa Rica, México y Venezuela.

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La sub 17 de Perú trabajando en Tegucigalpa previo a su debut en la Copa Panamericana de la categoría. Crédito: FPV

El formato del torneo establece que los dos mejores equipos que culminen en el primer lugar de sus grupos clasificarán directamente a las semifinales. Por ello, no solo será clave terminar como líder de serie, sino también conseguir una buena diferencia de sets y puntos frente a los otros primeros puestos del campeonato.

Si Perú termina como el tercer mejor líder de grupo, todavía seguirá con vida en la competencia, aunque deberá disputar los cuartos de final. A esa instancia también avanzarán los tres equipos que finalicen en el segundo lugar de cada grupo.

De esta manera, los cuartos de final estarán conformados por el tercer mejor primero y los tres segundos puestos del certamen. En ese contexto, la ‘blanquirroja’ necesita ganar al menos uno de sus partidos para seguir en carrera; mientras que un pleno de victorias la dejaría con grandes posibilidades de acceder directamente a las semifinales

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Fixture de Perú en la fase preliminar de la Copa Panamericana Sub 17

Perú vs Canadá – Miércoles 27 de mayo | 20:00 horas

Perú vs Honduras – Jueves 28 de mayo | 20:00 horas

Todos los encuentros se disputarán en el Gimnasio N.° 2 del Complejo Deportivo José Simón Azcona, ubicado en Tegucigalpa, Honduras, sede oficial del certamen continental.

Fixture de Perú en la Copa Panamericana Sub 17 2026. Crédito: FPV

Perú busca repetir el protagonismo del 2024

La selección peruana sub 17 afrontará esta competencia con el objetivo de volver a ser protagonista a nivel continental y pelear nuevamente por los primeros lugares del torneo. En la edición inaugural disputada en Guatemala en 2024, la ‘bicolor’ tuvo una destacada participación y consiguió quedarse con la medalla de plata tras caer en la gran final frente a Puerto Rico, actual campeón defensor del certamen.

Aquel subcampeonato dejó buenas sensaciones alrededor de la nueva generación de voleibolistas peruanas, que ahora intentará ratificar ese crecimiento en Tegucigalpa. Bajo la dirección técnica de Marcello Bencardino, las nuevas ‘matadorcitas’ buscarán sumar mayor experiencia internacional y llegar en mejor ritmo competitivo al Mundial Sub 17, que se disputará en Chile durante el mes de agosto.

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