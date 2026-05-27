Jazmín Pinedo minimiza respuesta de Jota Benz: “Que siga hablando de mí, qué flojera”

Tras el cruce mediático con Jota Benz, Jazmín Pinedo respondió a las cámaras y minimizó la polémica. La conductora dijo que no continuará con el tema, que su relación con Gino Assereto es correcta por su hija y remarcó: “Cuando quiero hacer prensa, lo hago con mi nombre”. TikTok: Amor y Fuego.

Jazmín Pinedo minimizó la respuesta de Jota Benz y descartó seguir alimentando el conflicto público que se instaló en las últimas semanas. Abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, la conductora dejó claro que no piensa prolongar el intercambio mediático con el hermano de su expareja Gino Assereto. “Que siga hablando de mí, qué flojera”, lanzó, antes de despedirse entre risas y apuro.

La presentadora fue consultada por el reportero sobre si continuaría pronunciándose sobre el tema, luego de que Jota Benz volviera a referirse a ella en una entrevista. Pinedo respondió con una frase que marcó el tono de toda su declaración: “Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?”.

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Jazmín Pinedo fue abordada por Amor y Fuego y descartó seguir hablando de su conflicto con Jota Benz. Captura: Willax TV

“Yo solo quiero hablar de lo que me compete”

En el diálogo con la prensa, Jazmín evitó dar detalles del cruce y enfocó su mensaje en un límite: no hablar de asuntos que, según ella, no le corresponden.

“Con Gino no, todo bien. Y yo lo único que quiero hablar es de lo que a mí me compete”, señaló cuando el reportero le preguntó por el entorno familiar.

Ese punto fue clave porque, aunque la controversia se presenta como un intercambio entre figuras públicas, el vínculo entre ambos se sostiene por una relación previa: Pinedo fue pareja de Gino Assereto y es madre de su hija. Por eso, sus declaraciones intentaron separar dos planos: la convivencia familiar y el choque mediático.

En esa misma línea, Jazmín dejó una frase que sonó a advertencia sobre lo que podría contar, pero que decidió reservar. “Y me encantaría decirles un montón de cosas, pero fácil algún día no tengo contrato y visito a Rodrigo y a Gigi como siempre”, comentó, en alusión a los conductores de Amor y Fuego.

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“Que siga, yo no tengo nada que decir”: el cierre de Jazmín

Cuando el reportero le preguntó si el tema era reciente o venía de antes, la conductora se mantuvo en la misma idea: no profundizar. Incluso, ante la consulta sobre un supuesto mensaje de Jota Benz de “parar con el tema”, Pinedo respondió que no veía esa intención reflejada. “Yo veo que sigue. Que siga, yo no tengo nada que decir”, afirmó.

La respuesta que terminó por viralizarse llegó inmediatamente después, cuando le insistieron con si entonces ella seguiría hablando. “No, qué flojera. He venido a, a cobrar, a cobrar”, dijo entre risas, antes de disculparse y despedirse del equipo.

Con ese comentario, Pinedo buscó bajar la tensión y cerrar la conversación con humor, dejando claro que no iba a dedicar más minutos al conflicto, al menos frente a cámaras.

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“Cuando quiero hacer prensa, lo hago con mi nombre”, remarcó Jazmín Pinedo ante las cámaras. Captura: Amor y Fuego

“Cuando quiero hacer prensa, lo hago con mi nombre”

Antes de irse, Jazmín sumó una frase que apunta a una lectura frecuente en la farándula: usar controversias como estrategia de exposición. “Cuando quiero hacer prensa, lo hago con mi nombre. Cuando quiero hacer prensa, lo hago con mi nombre”, remarcó.

El mensaje funciona como una negación directa a la idea de que el cruce con Jota Benz sea una maniobra calculada para mantenerse en tendencia. Al repetirlo, Pinedo insistió en que su visibilidad —según su postura— no depende de colgarse de polémicas ajenas.

El otro lado del cruce: Jota Benz descarta “hacer las paces”

La declaración de Jazmín ocurre un día después de que Jota Benz hablara del tema en el pódcast Sin + que decir. En ese espacio, María Pía Copello le planteó la posibilidad de “levantar bandera blanca” y cerrar el conflicto con una conversación, pero él rechazó la idea de manera frontal.

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“No me nace en este momento, no voy a mentir”, dijo Benz. También sostuvo que no tiene comunicación con Pinedo desde hace mucho tiempo. “Yo no hablo con ella hace muchísimo tiempo. Simplemente nos alejamos”, señaló.

Esa falta de cercanía, según su versión, explicaría por qué no existe una dinámica familiar fluida pese a que Jazmín es la madre de su sobrina.

El cantante Jota Benz expresa su negativa a reconciliarse con Jazmín Pinedo tras sus recientes conflictos públicos, declarando que no le nace.