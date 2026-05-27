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Cali & El Dandee y Manuel Medrano encabezan show de la apertura de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 en Lima

La ceremonia de apertura se realizará el 20 de julio en el Arena Monumental de Lima y tendrá un gran espectáculo musical.

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Cali & El Dandee y Manuel Medrano encabezan la apertura de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 en Lima
Cali & El Dandee y Manuel Medrano encabezan la apertura de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 en Lima

Lima será el escenario de la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026, un evento que apostará por un gran espectáculo musical para marcar el inicio oficial de la competencia.

Entre los nombres confirmados destacan el dúo colombiano Cali & El Dandee y el cantautor Manuel Medrano, ganador del Latin Grammy. A ellos se suman los peruanos Sebastián Llosa, Maca & Gero y el DJ Sthefano Sanchez, en una cartelera pensada para acompañar una puesta en escena con luces y una producción orientada a un público masivo.

La inauguración se realizará el 20 de julio en el Arena Monumental y reunirá a artistas internacionales y peruanos en una noche que combinará deporte, música y cultura.

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Una ceremonia que combina deporte, música y cultura

La inauguración no solo será un acto protocolar. La organización plantea una apertura con formato de espectáculo, con presentaciones en vivo y una propuesta que busca darle identidad a esta edición desde el primer día.

El evento marcará el inicio de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026, que convocarán a miles de estudiantes deportistas de distintos países del continente. La ceremonia, en ese sentido, funciona como una bienvenida simbólica y una vitrina para celebrar el talento joven y la integración regional.

La elección del Arena Monumental como sede apunta a una experiencia de gran aforo, con infraestructura preparada para un show musical de alto impacto.

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El show inaugural se realizará el 20 de julio en el Arena Monumental y combinará deporte, música y cultura.
El show inaugural se realizará el 20 de julio en el Arena Monumental y combinará deporte, música y cultura.

Cali &amp; El Dandee: el dúo que lidera el cartel

El dúo colombiano Cali & El Dandee encabeza la lista de invitados internacionales y se perfila como uno de los momentos centrales de la noche. Su presencia apunta a un formato de inauguración con energía pop-urbana, pensado para conectar con audiencias universitarias y con público general.

Su repertorio, asociado a hits de alta rotación en plataformas, encaja con el objetivo de una ceremonia de apertura que no solo inaugure la competencia, sino que también funcione como concierto y celebración.

La expectativa se centra en el tipo de setlist que presentarán y en cómo se integrará su show al guion de la ceremonia, que incluirá el componente deportivo y representativo de las delegaciones.

Una apertura con concierto incluido: Cali & El Dandee y Manuel Medrano llegan a Lima para encender el Arena Monumental
Una apertura con concierto incluido: Cali & El Dandee y Manuel Medrano llegan a Lima para encender el Arena Monumental

Manuel Medrano: baladas, pop y un momento de escenario grande

El segundo gran nombre del cartel es Manuel Medrano, cantautor colombiano reconocido por una propuesta más melódica y emocional, con una carrera respaldada por un Latin Grammy. Su presencia aporta contraste dentro del show: una línea pop con identidad propia, capaz de sostener un bloque de concierto con un tono distinto al de una apertura puramente festiva.

En ceremonias de este tipo, la curaduría musical suele buscar variedad para mantener el ritmo del evento. Medrano aparece como el artista que puede ofrecer un tramo más íntimo y vocal, sin perder convocatoria.

Cali & El Dandee y Manuel Medrano figuran entre los artistas confirmados para la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 en Lima.
Cali & El Dandee y Manuel Medrano figuran entre los artistas confirmados para la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 en Lima.

Talento peruano en la apertura: Sebastián Llosa, Maca &amp; Gero y Sthefano Sanchez

El cartel también incluye participación peruana. Está confirmado Sebastián Llosa, además del dúo Maca & Gero, que se suman como parte del componente local de la ceremonia.

La presencia de artistas nacionales responde a una lógica clave en eventos internacionales: mostrar escena propia y darle al público local referentes cercanos dentro de un show con invitados extranjeros.

A ello se agrega el DJ Sthefano Sanchez, cuya participación sugiere un bloque orientado a levantar el pulso del evento con música de pista y transiciones que mantengan la energía de la noche.

Sebastián Llosa, Maca & Gero y el DJ Sthefano Sanchez completan el cartel anunciado para la apertura
Sebastián Llosa, Maca & Gero y el DJ Sthefano Sanchez completan el cartel anunciado para la apertura

Entradas a la venta

La ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 se realizará el 20 de julio en el Arena Monumental. Según la información difundida, las entradas ya están disponibles y se pueden adquirir a través de la plataforma @passline.pe.

Hasta el momento, no se han anunciado horarios detallados del show, distribución de bloques por artista ni el orden de presentaciones. La organización indicó que próximamente se revelarán más detalles de la inauguración y de la puesta en escena.

Con un cartel que mezcla artistas internacionales y peruanos, la apertura en Lima se perfila como un evento que buscará trascender la ceremonia tradicional y convertirse en un hito de entretenimiento dentro del calendario 2026.

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