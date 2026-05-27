La anemia en el Perú: a pesar de una buena normativa, seguimos a la cola de Latinoamérica

Un estudio en 18 países latinoamericanos revela que la anemia por deficiencia de hierro afecta a un alto porcentaje de niños menores de cinco años.

El pasado mes de abril, fue aceptada para publicación en una revista científica una revisión llevada a cabo en 18 países latinoamericanos. Me acompañaron en esta tarea 12 colegas de diferentes nacionalidades. Nuestro objetivo fue responder a dos preguntas básicas: ¿cuál es el porcentaje de niños menores de 5 años afectados por la anemia por deficiencia de hierro? Y ¿qué se había hecho para afrontar el problema en cada uno de los países investigados? La información fue recolectada a partir de datos oficiales provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay. Los resultados fueron, en algunos casos, sorprendentes, pero sobre todo sumamente interesantes.

En relación con el número de afectados por la anemia solo Brasil (10.0%), México (9,4%) y Costa Rica (8,6%) registraban cifras menores al 10%. El resto de los países presentaba promedios variados que variaban de 10-60%. Las cifras más altas las encontramos en Bolivia (61,0%), Ecuador (38,6%), Honduras (36,3%) y Perú (33,4%). Lo que llamo nuestra atención fue la gran disparidad que existía en la actualización de los datos: en Perú y México era menor a 5 años; mientras que en Argentina no se actualizaba la información desde 2005.

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Puno es la región con mayor porcentaje de niños con anemia, el 70.4% lo registra, según ENDES.

Por el lado de las políticas de prevención y tratamiento, la estrategia profiláctica más frecuentemente empleada era la fortificación de alimentos. La harina de trigo fue el vehículo más empleado, aunque en algunos países como Chile o Bolivia se han desarrollado adicionalmente papillas, fórmulas y otros alimentos que también incluyen enriquecimiento con hierro. En Perú, Panamá y Argentina, la prevención también involucra el clampaje precoz de cordón umbilical o el uso profiláctico de suplemento de hierro vía oral tanto para las madres gestantes – las madres con anemia tienen más posibilidades de tener niños con anemia – como para los niños en sus primeros años de vida. Lo interesante en este aspecto es que en la mayoría de los países la lucha contra la anemia forma parte de programas que involucran otras deficiencias o la desnutrición en general, mientras que el Perú existe un plan nacional específico e intersectorial de lucha contra este problema.

En Bolivia, Ecuador, Honduras y Perú se reportan los índices más altos de anemia infantil, superando el 30% de prevalencia en menores de cinco años. (Foto: Agencia Andina)

La pregunta evidentemente es ¿por qué si somos uno de los pocos países en Latinoamérica que cuenta con un marco normativo de lucha frontal contra el problema, somos a la vez uno de los países con los más altos índices de anemia en el continente?

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Las respuestas son diversas e incluyen condiciones socioeconómicas desfavorables -la anemia afecta más a los más pobres-, saneamiento -la anemia aumenta por la parasitosis asociada con el consumo de agua contaminada-, programas ineficientes o desabastecidos – en algunos casos los suplementos no son tolerados por los niños –, las carencias nutricionales no corregidas durante el embarazo – la gestante con anemia puede tener hasta un 77% de posibilidades de su recién nacido desarrolle anemia durante el primer año de vida-.

Las principales estrategias para combatir la anemia incluyen la fortificación de alimentos, especialmente harina de trigo, y la suplementación de hierro a niños y gestantes. (Foto: Agencia Andina)

Además, y al centro de la prevención se encuentra la dieta del niño. Suponiendo que la gestante haya cubierto sus necesidades de hierro durante el embarazo, las dietas que promueven la anemia son aquellas ricas en cereales (arroz, trigo) y tubérculos (papa, camote y yuca) y pobres en carnes. Este tipo de dieta también es característica de poblaciones pobres en donde la anemia afecta a mayor cantidad de niños. La lactancia materna prolongado sin suplementación adecuada asociada con una dieta insuficiente también es considerado un factor de riesgo.

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La anemia golpea con más dureza a los infantes de las zonas rurales del Perú. (IPS)

Ahora bien, estando frente a las puertas de un cambio de gobierno, los planes propuestos por las agrupaciones que pasan a segunda vuelta apenas han dedicado un par de líneas a este problema. ¿Será que todavía no se comprende el impacto que esta carencia puede tener en el desarrollo del país? Los peruanos somos vistos como referentes en el mundo científico porque, en menos de dos décadas, logramos reducir el retardo en el crecimiento infantil de 25% a cerca del 10%; sin embargo, llevamos años luchando contra la anemia y, en lugar de avanzar, los resultados parecen retroceder año tras año.

Uno de los efectos más dramáticos de la anemia es que afecta de manera significativa y permanente procesos cognitivos vinculados con la comprensión, el aprendizaje y el razonamiento. Un país que normaliza esta realidad no solo compromete la salud de sus niños, sino también su productividad, su competitividad y su futuro. Tal vez la indiferencia política frente al problema no sea casualidad, sino la consecuencia silenciosa de generaciones que crecieron con una carencia de hierro que nunca fue atendida a tiempo.

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