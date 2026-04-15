Perú

Brian Rullan asegura que sabía del vínculo entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez: “Tengo conocimiento desde hace mucho”

El mexicano marcó distancia de las decisiones de su aún esposa y aseguró que está enterado de todo lo que muchos recién ven

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Brian Rullan, hombre barbudo con camiseta negra, y Laura Spoya, mujer con top y falda verdes y gafas de sol, posan en un evento nocturno
Brian Rullan y Laura Spoya posan juntos en un evento social, después de que Rullan afirmara conocer la relación entre Spoya y Sebastián Gálvez desde hace tiempo.

El entorno mediático volvió a girar en torno a Laura Spoya tras la difusión de una fotografía en la que aparece junto a Sebastián Gálvez durante un viaje a Jamaica. La imagen, captada en una piscina y difundida por el portal Show.pe, reactivó las versiones sobre un posible romance entre ambos, alimentando la polémica que lleva semanas en el centro de la conversación pública.

En este contexto, Brian Rullan, aún esposo de la exMiss Perú, decidió pronunciarse públicamente y dejó entrever que conocía detalles que hasta ahora no se habían hecho públicos. Rullan marcó distancia respecto a las decisiones personales de Spoya y aseguró que todo lo que muchos recién ven ya estaba en su conocimiento desde hace tiempo.

Al ser consultado por la prensa sobre la situación, Rullan se mostró cauto y prefirió no ahondar en detalles: “¿Qué te digo? Estamos separados, casados pero separados. Pero es su tema, ¿qué quieres que te diga? (¿Pero tú tenías conocimiento?)”.

El empresario mexicano pidió respeto por la privacidad de sus hijos ante la ola de comentarios en redes sociales. Captura: Show.pe
El empresario mexicano pidió respeto por la privacidad de sus hijos ante la ola de comentarios en redes sociales. Captura: Show.pe
El empresario mexicano aclaró: “Yo tengo conocimiento desde hace mucho, de muchas cosas más que ustedes, pero no voy a meterme en su vida personal y tampoco se lo voy a decir a ustedes. Pero han hecho su tarea más o menos bien”.

Semanas antes, ya se había informado sobre el viaje de Spoya a Jamaica en compañía de Gálvez, pero fue la publicación de la fotografía lo que intensificó la controversia y llevó el tema a la agenda de los programas de espectáculos y redes sociales. La imagen, rápidamente viralizada, generó una ola de comentarios y especulaciones sobre la naturaleza del vínculo entre la conductora y el joven.

Rullan, en sus declaraciones, insistió en que no pretende involucrarse en la vida personal de Spoya ni detallar aspectos privados, dejando claro que los hechos que ahora sorprenden a muchos para él no resultan novedosos.

Brian Rullan expresa su molestia tras filtrarse foto de Laura Spoya con Sebastián Gálvez. Captura: Show.pe
Brian Rullan expresa su molestia tras filtrarse foto de Laura Spoya con Sebastián Gálvez. Captura: Show.pe

La reacción de Laura Spoya cuando le mencionan su foto con Sebastián

Tras la difusión de la imagen del viaje a Jamaica, Laura Spoya fue abordada por un periodista de Show.pe tanto a la salida de su podcast como durante la grabación de ‘Al Sexto Día’. Ante la insistencia sobre su situación sentimental con Sebastián Gálvez, la presentadora respondió de manera tajante y mostró incomodidad: “Abúrranse, por favor. No me da la gana. Abúrranse ya”.

La respuesta desafiante de Spoya generó nuevas críticas en el ámbito del espectáculo. Magaly Medina, conductora de televisión, dedicó un segmento en su programa a cuestionar la actitud de la exMiss Perú. Medina sostuvo que, como figura pública, Spoya debe asumir las consecuencias de sus actos y responder con madurez a la atención mediática.

“Si te vas a Jamaica a esconderte con tu vacilón de turno, con tu saliente de turno, al que no quieres lucirlo porque te avergüenza, porque es muy chibolo, pero bueno, te gusta por otras cosas. Entonces, asumes; si te descubren, asumes que te estás dando un tentempié, un bocadito, un good time. Pero no te pones agresiva con las personas que solo intentamos hacer un trabajo”, comentó Medina.
Magaly Medina y Laura Spoya
Magaly Medina cuestiona la actitud de Laura Spoya ante la filtración de imágenes, exigiendo sinceridad frente al escrutinio mediático. (Instagram Magaly Medina / Laura Spoya)

La controversia sigue sumando capítulos y mantiene la atención de los medios de espectáculos, mientras los protagonistas optan por el silencio o por respuestas breves ante la presión mediática.

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