APP rechaza que haya “un acuerdo bajo la mesa” con el gobierno de Pedro Castillo

Luis Valdez aclara supuesta alianza con el gobierno.

Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso (APP), respondió en canal N sobre el posible acercamiento al gobierno de Pedro Castillo. Los rumores se iniciaron con la reunión que mantuvo hace unas semanas la premier Mirtha Vásquez con el líder de APP, César Acuña. A esto se le suman unas declaraciones de Acuña saliendo en defensa del presidente, y dos posibles designaciones en puestos clave de personas relacionadas al partido: Carlos Jaico como secretario general de la presidencia, y Rosmery Malpartida como jefa de asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Estos hechos, ¿configuran una aparente aproximación entre el gobierno y APP? Valdez dijo que tienen las cosas claras, y consideran que Castillo no encuentra el rumbo para dirigir el país. Sin embargo, no existe una causal de vacancia comprobada, y mientras no exista un hecho que genere sospecha, APP apoyará la gobernabilidad.

Agregó que desde el inicio ha marcado una posición política clara, y han pedido que se respete el marco constitucional. “Hemos exigido al gobierno que aporte con un equipo que cumpla un perfil meritocrático, y en su momento hemos pedido cambios de ministros cuando ameritaba”, expresó.

Sobre la reunión entre la premier y el líder de APP, dijo que la casa del César Acuña es casi un lugar público, al que concurren políticos, pero descartó “que haya un acuerdo bajo la mesa, eso lo rechazamos y descartamos enfáticamente”.

Para fortalecer su argumento, Valdez recordó que luego de la reunión entre Acuña y Vasquez, al día siguiente la bancada salió a pedir la renuncia del ministro de Defensa, Walter Ayala. “Lo que tampoco podemos dejar de hacer es escuchar a los líderes, y si la premier solicita una reunión, lo mínimo es escuchar”, sostuvo.

Respecto a la posible elección de Carlos Jaico como secretario general de Palacio de Gobierno en reemplazo del investigado Bruno Pacheco, señaló que es uno entre los 300 mil militantes de APP. Y dejó en claro que nunca ha tenido un cargo de responsabilidad política de ningún tipo. “Hoy nos enteramos que [Jaico] también ha pasado por Acción Popular, ha pasado por Renovación Popular. ¿Acaso podemos pensar que hay un arreglo con Rafael López Aliaga?” , expresó.

Le deseó éxitos a Jaico, pero públicamente señaló que deslindan con él. Y reconoció que en una oportunidad se reunió con el excandidato al congreso.

Añadió que “de ninguna forma APP va a ir por un camino sinuoso y poco transparente”. Y reiteró que no existe acuerdo alguno con el gobierno. “Este es un gobierno catastrófico porque no tienen un plan, ni un equipo que nos permita mirar el futuro con esperanza”.

LA PALABRA DE ACUÑA

Esta semana, en declaraciones a Exitosa, César Acuña habló sobre la posibilidad de una vacancia presidencial. El empresario aseveró que, independientemente de quien esté en el sillón presidencial, la realidad es que no soportan que un campesino sea el mandatario.

“No aceptan que un campesino sea presidente del Perú. Hubiera sido igual si César Acuña hubiera sido presidente. Tienen que aceptar la realidad, hoy tenemos un presidente que ha elegido el pueblo”, manifestó el excandidato a la presidencia.

Sobre si su partido apoyaría una eventual vacancia contra el jefe de Estado, el empresario ratificó que no se sumarán a dichas acciones y espera lo mismo de su bancada Alianza para el Progreso. “Espero que la bancada coincida con el pensamiento del fundador porque nosotros creemos que APP se ha fundado para servir al Perú y la única forma de servir es tratar de defender la institucionalidad y defender la estabilidad”, señaló.

Sobre lo dicho por el líder del partido, Valdez precisó que hubo una mala interpretación de sus palabras. Pero fue enfático en afirmar que como partido apoyarán la gobernabilidad, siempre y cuando no exista una causal de vacancia.

Respecto a Bruno Pacheco y los 20 mil dólares encontrados en el baño de su despacho dentro de Palacio de Gobierno, puntualizó que es un hecho condenable que está en el ámbito del delito penal. “Es como que se encontrase en el baño un muerto con un disparo en la cabeza. El Ministerio Público hace rato debió haber ordenado una investigación, porque no es un hecho normal. Lo han encontrado [el dinero] en una entidad pública”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: