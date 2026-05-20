Pasaporte electrónico para mayores de edad en Perú: requisitos, sedes y procedimiento

Una persona recibe su pasaporte electrónico peruano de un funcionario de Migraciones, destacando la eficiencia en los trámites documentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para obtener el pasaporte electrónico para mayores de edad en Perú se ha consolidado como un trámite presencial que busca agilizar la identificación de los ciudadanos en viajes internacionales. Según informó la Superintendencia Nacional de Migraciones, la gestión requiere cumplir una serie de pasos y presentar documentación obligatoria, tanto para el solicitante como para quienes actúan en calidad de representantes legales.

¿Dónde obtener el pasaporte electrónico?

La obtención del pasaporte electrónico se realiza únicamente en las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones, los Migracentros de Puruchuco y Villa María o en los centros MAC ubicados en diversas regiones, tales como Arequipa, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Loreto, Huánuco, Moquegua, Ucayali, La Libertad, Piura, Callao, Ventanilla, Lima Este, Lima Sur y Lima Norte. Todos estos puntos de atención requieren una cita previa, salvo situaciones de urgencia debidamente justificadas, en las que es posible solicitar el pasaporte por emergencia, como detalla la Agencia Digital de Migraciones.

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El documento otorgado tiene una vigencia de 10 años, lo que representa uno de los periodos más extensos dentro de los sistemas de identificación de la región, de acuerdo con reportes de la Agencia Andina.

Requisitos para solicitar el pasaporte

La Superintendencia Nacional de Migraciones exige como requisito fundamental el Documento Nacional de Identidad (DNI) en buen estado y que corresponda a la última versión emitida. Además, se debe presentar el recibo de pago por derecho de trámite y, en caso de pérdida o robo del pasaporte anterior, una declaración jurada que respalde el hecho.

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Para personas mayores de edad que presentan algún tipo de discapacidad que les impida manifestar su voluntad de forma indubitable, el trámite podrá ser realizado por su padre o madre, quienes deberán presentar, si son peruanos, su propio DNI en regla, o, si son extranjeros, el documento de identidad reconocido por el Estado peruano.

En casos de representantes legales, se requiere una carta poder simple o inscrita en registros públicos con vigencia de hasta 30 días calendario o poder consular legalizado, además del documento que acredite la representación legal, como una resolución judicial.

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La Superintendencia Nacional de Migraciones detalla los requisitos, sedes y el procedimiento para obtener el pasaporte electrónico para adultos en Perú, incluyendo atención prioritaria para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos clave del trámite

El proceso para obtener el pasaporte electrónico consta de cinco pasos fundamentales, según describió la Superintendencia Nacional de Migraciones:

Pago por el derecho de trámite: El solicitante debe abonar S/ 120.90 a través de la plataforma Págalo.pe utilizando el código 01810, o en cualquier oficina del Banco de la Nación o agente Multired. Es imprescindible consignar el número de DNI al momento del pago. Para quienes hayan realizado previamente un pago de S/ 98.60, se solicita un monto adicional de S/ 22.30, también con el código 01810.

Obtención de cita: El siguiente paso consiste en ingresar al Sistema de Citas en Línea y seleccionar la sede donde se realizará la gestión. Se recomienda imprimir la constancia de la cita o capturarla en el teléfono móvil para una atención más ágil.

Asistencia presencial: El día de la cita, el solicitante debe acercarse con el DNI y el recibo de pago . Es obligatorio que el titular esté presente, ya que se verificará la identidad y se realizará la captura fotográfica. Solo el titular puede completar la gestión, aunque un tercero puede hacer el pago o programar la cita.

Captura de fotografía: Durante la cita, se tomará una foto conforme a las normas internacionales de identificación biométrica. El solicitante no debe usar gafas grandes ni lunas oscuras, lentes de contacto cosméticos, prendas que cubran la cabeza, ni piercings en el rostro.

Entrega del pasaporte: El pasaporte se entrega el mismo día de la cita, siempre que se hayan cumplido los requisitos. Si no es retirado, existe un plazo de 60 días para recogerlo en la sede correspondiente. Posterior a ese periodo, el documento será destruido y el proceso deberá reiniciarse.

Una persona recibe su pasaporte electrónico peruano de un funcionario de la Superintendencia Nacional de Migraciones, tras entregar su Documento Nacional de Identidad en una ventanilla de atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención en casos de urgencia

La Superintendencia Nacional de Migraciones contempla la posibilidad de gestionar el pasaporte electrónico por emergencia para quienes no logren obtener una cita y requieran el documento con prontitud. Entre los motivos aceptados se encuentran la tramitación de visas, obtención de residencia en el extranjero, intercambios estudiantiles, obtención de becas o situaciones debidamente documentadas que justifiquen una atención especial.

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La solicitud para casos especiales debe presentarse a través de la mesa de partes virtual en la Agencia Digital de Migraciones, donde se consignan los datos personales, motivo de la solicitud, correo electrónico y teléfono, junto con la documentación que respalde la urgencia.

Consideraciones adicionales

El trámite del pasaporte electrónico es de carácter estrictamente presencial para la toma de foto y confirmación de identidad. El pago y la solicitud de cita pueden ser gestionados por un tercero, pero la presencia del titular resulta indispensable para la emisión del documento.

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En situaciones donde el solicitante presente discapacidad, el procedimiento se adapta para garantizar el acceso al derecho de identificación, siempre que se aporte la documentación legal que lo respalde.

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De acuerdo con la información publicada por la Superintendencia Nacional de Migraciones, el sistema de citas y la distribución de sedes buscan descentralizar el proceso y facilitar el acceso al documento en todo el país.

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“La entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita tras cumplir con todos los requisitos”, destaca la información oficial. Esta rapidez ha sido reconocida por usuarios y medios nacionales, quienes han señalado la mejora en los tiempos de respuesta en comparación con años anteriores.

La gestión del pasaporte electrónico se mantiene como una prioridad para la Superintendencia Nacional de Migraciones, que continúa optimizando los procedimientos y ampliando los puntos de atención para cubrir la demanda de los ciudadanos peruanos en el contexto de una movilidad internacional cada vez más dinámica.

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