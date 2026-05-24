Keiko Fujimori plantea reforma de la ATU y retiro de la ley de puntos ante transportistas: “El Estado no ha sabido escucharlos”

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, anunció desde San Juan de Lurigancho una reforma de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la eliminación del sistema de puntos para conductores. La propuesta fue presentada durante una reunión con dirigentes de más de quince empresas de transporte público, donde se abordaron problemáticas como la inseguridad, la extorsión y el incremento del precio de los combustibles. El acto se realizó en el patio de maniobras de la línea La 50, según reportó Exitosa.

Durante el encuentro, Fujimori calificó la actual ley de puntos como perjudicial para los conductores, señalando que, lejos de fomentar su capacitación, les genera una “muerte civil”.

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“Comprometerme con ellos a hacer una reforma de la ATU, la derogatoria de la ley de puntos, porque esta ley de puntos lo que genera es la muerte civil de los conductores en vez de capacitarlos”, manifestó.

Keiko Fujimori: reforma de la ATU y eliminación del sistema de puntos serán prioridad si asume la presidencia | Composición Infobae (Fotos: Facebook de Keiko Fujimori/ATU)

Además, señaló la necesidad de que el sector cuente con beneficios laborales y acceso a un fondo de pensiones. La lideresa sostuvo que el Estado no ha acompañado ni escuchado las demandas de los transportistas ante la crisis por inseguridad y altos precios de los combustibles.

Fujimori se pronuncia por las declaraciones de Miguel Torres

Consultada por las expresiones de ‘Miki’ Torres, integrante de su fórmula presidencial, respecto a una supuesta conspiración contra el expresidente Pedro Castillo para que culmine su gobierno, Fujimori atribuyó la situación judicial del exmandatario a sus propias acciones.

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“Lo que ocurrió fue una reacción de toda la sociedad civil en su conjunto, y eso es lo que hay que resaltar. Lo demás son exageraciones, estamos en segunda vuelta, no tengo nada más que decir”, afirmó la candidata.

La imagen presenta retratos en acuarela de Pedro Castillo, usando sombrero y gesticulando, junto a Keiko Fujimori, sonriendo y aplaudiendo, capturando la esencia de dos figuras políticas peruanas destacadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los señalamientos de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, sobre la responsabilidad de Fuerza Popular en los problemas de inseguridad, Fujimori rechazó tales afirmaciones y recordó que no ha ejercido el cargo presidencial.

“Quien ha gobernado ha sido Pedro Castillo, el señor del sombrero a quien él imita. Y luego ha gobernado la señora Boluarte, que era miembro también del partido con el que él estaba a su lado. Yo no he sido gobierno todavía. En estos últimos 25 años ha gobernado el antifujimorismo. Espero yo tener la posibilidad este 7 de junio de recuperar el orden”, manifestó.

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En otro momento, se pronunció respecto a la decisión de Jorge Nieto, excandidato presidencial del partido Buen Gobierno, de anunciar el vicio de su voto para la segunda vuelta.

“El señor Nieto y los dirigentes de el partido del Buen Gobierno tienen total libertad de anunciar su voto. Desde nuestro lado, nosotros vamos a seguir tendiendo los puentes de diálogo con los dirigentes de ese partido y de los demás partidos con los que se viene ya conversando”, agregó.

De esta manera, no descartó que sus asesores continuaron con el diálogo con diversos partidos. Este 7 de junio se decidirá quién será el próximo presidente del Perú tras la crisis política en los últimos años.

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