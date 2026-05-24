Perú

Unas 3.000 personas en Perú estarían conviviendo con hipertensión arterial pulmonar

La disnea y el síncope forman parte de los síntomas iniciales de la hipertensión pulmonar, muchas veces subestimados por pacientes y médicos

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Hombre mayor monitorea su presión arterial con un manguito. Un reloj inteligente en su muñeca muestra 160/100 mmHg. Vaso de agua y pastillero en la mesa.
La detección temprana de hipertensión arterial pulmonar mejora notablemente el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

En Perú, alrededor de 3.000 personas podrían estar viviendo con hipertensión arterial pulmonar (HAP), una enfermedad rara y potencialmente mortal que suele pasar inadvertida en sus etapas iniciales.

Según el Ministerio de Salud, el diagnóstico temprano sigue siendo uno de los principales retos, ya que los síntomas más habituales —como la falta de aire o los desmayos al realizar esfuerzo— suelen confundirse con cuadros comunes y poco específicos, dificultando la identificación oportuna de la enfermedad.

La doctora Pilar Escribano, directora de la Unidad de Hipertensión Pulmonar del Hospital 12 de Octubre de España, destacó durante una telecapacitación organizada por el Ministerio de Salud y la Organización de Pacientes con HP Llapan Kallpa, que la disnea es el síntoma más frecuente.

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El síncope o desmayo al hacer esfuerzo, aunque menos común, también debe ser motivo de sospecha.

“El tiempo es absolutamente fundamental: cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor es la supervivencia”, remarcó la especialista, al señalar que la HAP puede evolucionar rápidamente y, en casos graves, provocar la muerte en corto tiempo si no se detecta y trata a tiempo.

El sistema de salud peruano ya tiene rutas administrativas definidas para garantizar el acceso a terapias de hipertensión arterial pulmonar.
El sistema de salud peruano ya tiene rutas administrativas definidas para garantizar el acceso a terapias de hipertensión arterial pulmonar.

El diagnóstico temprano define la supervivencia

La enfermedad afecta principalmente al corazón derecho, que termina sobrecargado y deformado por el esfuerzo continuo para bombear sangre a los pulmones.

Uno de los mayores desafíos es que los síntomas, como el cansancio, las palpitaciones o el dolor torácico, pueden confundirse con otras afecciones cardíacas o respiratorias.

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Por ello, la especialista insistió en la necesidad de intensificar el uso de pruebas básicas como el ecocardiograma y la referencia oportuna para confirmar el diagnóstico mediante un cateterismo cardiaco derecho.

La HAP también representa un riesgo considerable durante el embarazo. Aunque no lo impide, incrementa notablemente la posibilidad de complicaciones graves tanto para la madre como para el bebé, incluyendo el parto prematuro y la mortalidad materna.

Por esta razón, la doctora Escribano recomendó evitar el embarazo en pacientes diagnosticadas con esta condición.

Representación digital de una red de vasos sanguíneos rojos y glóbulos rojos. Ondas de actividad y lecturas de presión arterial (140/90, 160/100) son visibles.
Capacitaciones del Minsa buscan sensibilizar a los profesionales de salud y decisores políticos para fortalecer la atención integral de la hipertensión arterial pulmonar.

Acceso a tratamiento y nuevos mecanismos públicos

Desde 2025, los pacientes con HAP en Perú disponen de acceso a tratamientos a través del sector público, en el marco de la Ley N° 29698.

El Dr. Meyer Helizalde, secretario técnico de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA) del Ministerio de Salud, explicó que existen rutas y mecanismos definidos para la gestión y acceso a terapias.

“El sistema de salud nos da estas rutas, estos mecanismos que nos ayudan a poder tratar a nuestros pacientes”, señaló.

No obstante, el principal desafío sigue siendo lograr que los profesionales de la salud apliquen de manera efectiva estas rutas y procedimientos administrativos, para garantizar que los pacientes accedan oportunamente a los tratamientos disponibles.

La telecapacitación dirigida a médicos y personal asistencial enfatizó la importancia de conocer los aspectos clínicos de la HAP, así como los mecanismos administrativos vigentes para el acceso a terapias.

El fortalecimiento de la sensibilización de los decisores políticos y la educación continua del personal de salud se consideran fundamentales para conseguir una atención médica equitativa y oportuna para las personas afectadas por hipertensión arterial pulmonar en el país.

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